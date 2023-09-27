Гороскоп на октябрь 2023 для Близнецов: чего ждать в любви, работе, финансах

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Близнецы.

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​ Гороскоп Близнецы - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Близнецов.

Во второй месяц осени будут два затмения - 14 и 28 октября. Период между ними называется коридором затмений. В это время энергия будет интенсивной, непредсказуемой и даже хаотичной, поэтому стоит тщательно думать, прежде чем принимать решение, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

"Потому что то, что мы решаем в период коридора затмения, это очень надолго, это как будто затмение ставит свою печать или штамп и закрепляет на 18-19 лет", - добавила Перл.

6 октября Меркурий войдет в пятый дом гороскопа и принесет сообщение, новость, письмо или знакомство.

"И это может быть предвестник того, чего ожидать в затмение 14 октября, которое тоже пройдет в этом же доме гороскопа", - сказала специалист.

10 октября Плутон разворачивается в прямое движение в секторе финансов. Эта планета отвечает за большие деньги и силовые структуры. Если вы еще с мая ждали какие-то деньги, то теперь их получите.

Возможно вам придется погасить долги или кредиты, на вас будет давление налоговой, будут проверки.

"Может, вы ждали, шло оформление документов или привлечение инвестиций еще с мая месяца. Эти деньги вы получите с 10 октября. Также это у нас восьмой дом, дом трансформации. Возможно вы переделывали какие-то документы, переоформляли, теперь вы их получите на руки", - говорит гороскоп.

В этот же день, 10 октября, Венера входит в ваш четвертый дом гороскопа и вносит красоту, гармонию и даже какой-то праздник. Можно делать финансовые вложения и покупать что-то красивое для дома.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

13 октября Близнецы будут решать какие-то проблемы, связанные с работой и ежедневными обязанностями. Представители этого знака зодиака пересмотрят режим дня.

14 октября - солнечное затмение, которое принесет новый бизнес, начало, творческую идею, вдохновение, новый роман.

В романтических отношениях вас ждет переход на другой уровень, предложение руки и сердца, совместное проживание или отдых. Возможно это будет новость о беременности, рождение ребенка.

Лунное затмение будет 28 октября в 12 доме гороскопа. Это такой очень личный сектор, который отвечает за гармонию с собой и познание себя. Также сектор благотворительности. Откроется тайна, прояснится какая-то ситуация, Близнецы смогут освободиться от ненужного.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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