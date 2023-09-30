Гороскоп на октябрь 2023 для Дев: романтика, повышение на работе и путешествие

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Дева.

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Гороскоп Дева - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Фото pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для знака зодиака Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц осени будут два затмения - 14 и 28 октября. Период между этими датами называется коридором затмения. В это время лучше не принимать каких-либо жизненно важных решений, потому что их очень сложно будет отменить или поменять.

"Так что только если вы уверены на 100%, на 200%, то делайте это, потому что цикл затмения у нас 18,5 лет. И, знаете, это затмение как будто поставит печать. Все, что вы сейчас начали или сделали, или решили - это надолго, лет на 20 точно", - добавила специалист.

6 октября Меркурий даст Девам новые возможности, новые идеи благодаря коммуникациям и знакомствам.

10 октября планета трансформации и перемен Плутон разворачивается в прямое движение.

"Если у вас что-то не продвигалось, не получалось, то ситуация разрешится после 10 октября, когда Плутон развернется. Может быть у вас не было возможности пойти в отпуск, отдохнуть, а в октябре вы сможете это сделать", - говорит гороскоп.

В этот же день, 10 октября, Венера входит в знак Девы и пробудет там целый месяц - до 9 ноября. Планета может поменять что-то в ваших отношениях.

"Когда Венера в нашем знаке, мы становимся магнитом, притягиваем взгляды, людей, любовь, романтические и деловые отношения. Плюс вы, скорее всего, захотите себя как-то украсить, сделать красивее, ведь Венера - планета красоты. И в первом доме она всегда дает желание выглядеть лучше", - говорит гороскоп.

13 октября Девы могут поехать к родственникам, сестре, брату. Возможны поездки, обучение, курсы, вы будете учиться новым навыкам. В целом, Девы станут смелее, наберутся храбрости и сделают то, чего не делали раньше.

14 октября - солнечное затмение в секторе денег. У вас появится новый источник дохода, работа или клиент. Возможно повышение на службе.

23 октября Меркурий входит в сектор общения, коммуникации, знакомств. Девы могут переехать в другую страну. Девы станут более коммуникабельными и общительными.

28 октября - лунное затмение в девятом доме гороскопа. Возможно вы будете планировать путешествие. Вы получите второй шанс, будете заниматься юридическими делами.

"Лунное затмение часто закрывает цикл, ставит точку. Может быть, когда вы жили за границей и теперь решили вернуться. Возможно временное расставание с мужем, женой, партнером. Не исключено, что просто может быть много работы у вашего супруга или какая-то нагрузка", - отметила астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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