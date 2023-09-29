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Гороскоп на октябрь 2023 для Львов: астролог советует пустить любовь в свою жизнь

Анна Ярославская
29 сентября 2023, 04:56
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Лев.
Анжела Перл
​ Гороскоп Лев - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре будут два затмения - 14 и 28 числа. Период между ними называется коридором затмений, в это время не рекомендуется принимать важные решения, так как энергетика будет очень интенсивной. А все принятые решения будут с вами в ближайшие 18 лет.

"Пустите любовь в вашу жизнь, позвольте себе любить себя и чтобы другие вас любили", - посоветовала специалист.

10 октября Плутон разворачивается в прямое движение и приносит Львам решение проблем.

"Если какая-то ситуация не решалась еще с мая, и если она зависла или было что-то на паузе, или вы не могли принять решение, то сейчас Плутон уже развернется. Может быть, это даже было связано со здоровьем, и уже все начнет решаться в этой области", - говорит гороскоп.

В этот же день Венера переходит во второй дом денег. Эта планета принесет вам деньги, прибыль.

"Это может выражаться в финансах, подарках, возможностях, новых клиентах, заказах. Вы получите интересные предложения", - сказала Перл.

Марс 13 октября входит в четвертый дом. Может начаться ремонт дома, переезд, покупка или аренда недвижимости. Львы начнут оформлять документы, связанные с местом жительства. Некоторые представители знака поедут к родителям.

14 октября - солнечное затмение в третьем доме гороскопа, который управляется Венерой. Вас ждет общение, коммуникации, знакомства, может поменяться круг общения. В вашей жизни может появиться новый человек.

23 октября ждите новостей, связанных с членами семьи.

28 октября - лунное затмение в 10-м доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за карьеру, цель в жизни, достижения. У Львов будет шанс встретить свою любовь и поставить себе новые цели. Высветится все, что связано с карьерой, работой, профессией. Изменится статус. Львы могут получить новости о беременности, получить предложение руки и сердца. Затмение также может поставить и последнюю точку.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Лев на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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