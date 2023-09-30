Гороскоп на октябрь 2023 для Стрельцов: гармония принесет больше денег в вашу жизнь

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Стрелец.

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Гороскоп Стрелец - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / / Фото: pixaby

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре будут два затмения: солнечное 14 числа и лунное - 28 октября. Этот период называется коридором затмения.

"Будет турбулентность, сильная энергетика. Считается, что в этот период не стоит принимать жизненно важные решения, потому что затмение как будто ставит печать - изменить и поменять это невозможно. Передумать невозможно, если вы примете решение. Но если вы уверены в чем-то на 100%, тогда делайте. Тогда затмение, наоборот, поможет вам. Оба затмения управляются Венерой, потому что одно из них будет в знаке Весы, в вашем 11 доме гороскопа, а второе - в знаке Тельца в шестом доме гороскопа", - сказала специалист.

Перл советует Стрельцам работать там, где нравится, заниматься тем, что вам нравится, и это будет приносить больше денег. И август, и сентябрь, и октябрь заставляют вас искать способ, чтобы мы полюбили себя, излучали любовь, нашли свою любовь и гармонизировали свою жизнь, что в результате привлечет больше финансов в вашу жизнь.

6 октября Меркурий входит в 11-й дом гороскопа. Вас ждут коммуникации, новости, известия и новые знакомства. Переговоры или встреча с кем-то покажут вам что-то, что произойдет в затмение 14 октября.

10 октября Плутон - планета трансформации - разворачивается в прямое движение.

"Может быть, какая-то работа не получалась. Проект или заказ вы никак не могли получить. Или вам обещали повышение, но никак оно не происходит. Вот если у вас какой-то был стопор в финансах или с инвестициями с мая, то после 10 октября шлагбаум откроется и все - зеленый свет. Все, что связано с финансами, продвинется вперед", - говорит гороскоп.

14 октября - солнечное затмение в 11-м доме гороскопа. У Стрельцов появится новый круг общения, новая идея.

"Вы можете стать членом какого-то нового коллектива или начать организовывать что-то новое с кем-то вместе, также новая мечта может появиться. Это очень сильное затмение. Вы можете сделать первый шаг в направлении новой мечты", - говорит Анжела Перл.

28 октября - лунное затмение в шестом доме гороскопа. Стрельцы могут вернуться на старую работу. Возможно ранее вы хотели увольняться, но передумали.

Все вопросы, связанные со здоровьем, лечением, операцией, сменой доктора или медикаментов тоже будет решаться в конце месяца.

"Если у вас есть проблемы со здоровьем, то это лунное затмение их проявит. Если вам нужно поменять режим, если вы мало спите, плохо едите, мало занимаетесь спортом, то это затмение очень хорошее для того, чтобы избавиться от вредных привычек и поменять режим", - рассказала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп Стрелец на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

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