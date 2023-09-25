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Гороскоп на октябрь 2023: Овнам - переломный момент, Близнецам - удовольствие

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 09:16 обновлено 25 сентября, 09:16
Астрологи рассказали, что пророчат звезды в октябре всем знакам зодиака.
Гороскоп на октябрь 2023
Гороскоп на октябрь 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на октябрь 2023 предсказывает события и влияние планет на каждый знак зодиака в этом месяце. Будьте готовы к переменам и узнайте, как использовать позитивные энергии этого периода в свою пользу.

Не упустите возможность узнать, что ждет вас в сентябре 2023 и как сделать этот месяц особенным и успешным для себя!

Гороскоп на октябрь – Овен

Вы находитесь на переломном этапе, когда речь идет о будущем ваших самых важных отношений. Задача состоит в том, чтобы понять, что должно умереть, а что нужно подпитать, чтобы это дало возможность родиться новому.

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Для этого необходимо обладать эмоциональным интеллектом и глубоким самоанализом. Убедитесь, что у вас есть все необходимые ресурсы, чтобы поддержать себя в процессе изменения отношений.

Гороскоп на октябрь – Телец

В последнее время Вы можете чувствовать себя совершенно другим человеком, даже как будто в другом теле. Вы уделяете большое внимание своему здоровью, и предстоящий месяц не станет исключением.

Тема этого месяца - освобождение пространства в привычном образе жизни, чтобы в него вошло больше того, что Вам действительно необходимо. Подумайте о чистке и отказе от чрезмерного или застойного. Выработайте новые модели поведения, которые будут питать и поддерживать вас в долгосрочной перспективе.

Гороскоп на октябрь – Близнецы

Сейчас самое время погрузиться в творческую атмосферу, ведь это может очень помочь вам справиться с текущими делами и завершить работу, которую вы просрочили. Жажда вдохновения может сотворить чудеса с Вашим психическим здоровьем.

Если у вас нет настроения, создайте себе настроение. Только не забывайте о том, что нельзя привязываться к результату. Приоритет отдавайте присутствию в процессе. Смысл в том, чтобы позволить себе погрузиться в атмосферу, как это делает ребенок, когда он беззаботно играет. Просто плывите по течению и получайте удовольствие.

Гороскоп на октябрь – Рак

В предстоящем месяце что-то, связанное с Вашими близкими отношениями, может переживать поворотные моменты перемен. Это только начало, поэтому не спешите делать выводы о худших сценариях.

Некоторые трансформации имеют решающее значение для Вашего оздоровления и роста, особенно когда речь идет о Вашем чувстве принадлежности, чтобы Вы могли лучше культивировать те виды отношений, которые Вам больше всего нужны в жизни.

Гороскоп на октябрь – Лев

По мере того как Вы будете проходить через важный этап завершения и переломного момента в Вашей работе и общем направлении жизни, Вы станете более чувствительны к динамике Вашего повседневного окружения. Вы можете заметить, как все вокруг начинает меняться.

А может быть, дело в том, что Вы перерастаете привычное пространство и хотите двигаться в другой атмосфере и толпе. Придайте своей жизни остроту и измените привычный ход вещей.

Гороскоп на октябрь – Дева

Чувствуете ли Вы в целом более четкое ощущение своего места в мире только потому, что твердо придерживаетесь своих личных убеждений, ценностей и принципов? Такое состояние души тоже не является статичным, поскольку люди часто находятся в постоянном движении.

Если вы еще не сделали этого, отправляйтесь в новое путешествие, которое научит вас видеть мир с новой стороны. Это поможет вам сориентироваться в приобретении необходимых ресурсов и установить границы, необходимые для полноценной жизни.

Гороскоп на октябрь – Весы

Солнечное затмение в этом месяце происходит в Вашем знаке, что означает для Вас начало новых важных событий, которые достигнут своей кульминации весной 2024 года. Вам нужно будет подумать о своем личном соответствии и подлинности в любой ситуации, с которой Вы имеете дело.

Важное завершение, которое назревало в течение последних 18 месяцев, наконец-то начинает разрешаться. Замкните круг переживаний, явившись на важные прощания и проводы - их избегание не приведет к тому, что завершение не произойдет.

Гороскоп на октябрь – Скорпион

Одним из проявлений глубокой внутренней работы является необходимость интегрировать то, что может казаться разрозненными частями Вашей сущности. Предстоящий месяц весьма рефлексивен, и вам предлагается обратить более пристальное внимание на свое здоровье.

Это может выглядеть не только как забота о физическом здоровье, но и как забота о ментальном, эмоциональном и духовном здоровье. Завершаются важные события в Ваших близких отношениях. Переключите внимание на себя!

Гороскоп на октябрь – Стрелец

Возможно, вы почувствуете призвание присоединиться к новым общественным пространствам, где вы сможете познакомиться с людьми и внести свой вклад. Это новое начало будет продолжаться вплоть до весны 2024 года.

Сейчас, как никогда, важно, чтобы Вы были неотъемлемой частью движений, которые Вам небезразличны. Вы начинаете отходить от ценностей и убеждений, ориентированных на работу, которые раньше вызывали у Вас недомогание.

Гороскоп на октябрь – Козерог

В вашей карьере и в целом в размышлениях о своем жизненном пути происходит мощная чистка и одновременный расцвет. У Вас было время разобраться в том, что Вас привлекает, что приносит Вам радость и что способствует Вашему творческому потоку.

Не стоит недооценивать важность своего воодушевления, когда речь идет о выборе. Чувство удовольствия - отличный маркер для позитивного подтверждения выбранного Вами направления.

Гороскоп на октябрь – Водолей

Одержите себя идеей узнать что-то новое, что изменит ваши фундаментальные убеждения. Это может быть очень узкоспециализированная тема, как обычно, но ее эффект домино на то, как Вы видите мир, может стать судьбоносным.

Это очень волнительно, но в то же время немного нервирует - менять свое мнение о вещах, которые вы считали для себя стабильной реальностью. Пришло время отпустить прошлое, о котором вам пришлось напряженно размышлять в течение последних 18 месяцев. Двигайтесь вперед с новым чувством вдохновения.

Гороскоп на октябрь – Рыбы

Избегая чего-то, вы не избавляетесь от этого. Более того, иногда, когда вы обходите стороной важную проблему, она становится более значимой, чем есть на самом деле.

Избегание может быть полезной стратегией только в том случае, если вы действительно уделяете внимание тому, чего избегаете, позднее. Иногда самое важное в жизни - это появиться, даже если кажется, что не можешь или не знаешь, как это сделать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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