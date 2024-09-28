Гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов: второй шанс, смена статуса и очищение

Тельцы обратятся к духовным практикам или религиозным вопросам, что может привести к глубокому переосмыслению жизни.

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Телец - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября произойдет солнечное затмение в шестом доме гороскопа и закончится коридор затмений.

Шестой дом - это сектор нашего образа жизни, режима, здоровья, работы и баланса между занятостью и отдыхом.

"И это последнее затмение в этой сфере, в этом доме. Например, вы долго собирались менять работу и, наконец-то, ее поменяете. Или вы будете принимать решение, что делать с вашим бизнесом. Или наконец-то, если вы работали одна, будете брать себе помощницу или учеников. Ожидается событие, касающееся вашей работы, занятости, профессии, организации, в которой вы работаете, компании, или вашей самозанятости. Возможно, вы решите сменить профессию", - свидетельствует гороскоп.

По словам астролога, солнечное затмение обычно приносит что-то новое. Затмение 2 октября 2024 интересно тем, что оно будет происходить рядом с кармическим узлом потерь. Этот южный лунный узел обычно что-то забирает. Не исключено, что вам нужно будет отказаться от чего-то, чтобы получить новые возможности, или что-то оставить, чтобы что-то получить взамен.

Если вам интересен Таро-прогноз для Тельцов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Ретроградный Юпитер 9 октября 2024

9 октября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля 2025 года. Это планета удачи, везения, и она находится сейчас в секторе денег Тельцов.

"Вам должно вести в финансах. Вы будете или пересматривать какие-то финансовые решения, или будет меняться источник дохода, или вы снова вернетесь к какому-то проекту. Старые клиенты к вам вернутся", - свидетельствует гороскоп на месяц.

По словам Перл, Тельцы получат второй шанс.

11 октября Плутон также разворачивается, но в прямое движение в девятом доме гороскопа. Тельцы могут ожидать значительных изменений в своей жизни, особенно в сферах, связанных с заграницей, образованием и карьерой.

Тельцы могут начать новые отношения с людьми из других культур или стран или переехать за границу.

Плутон в девятом доме также может указывать на завершение долгих юридических процессов или получение важных документов, таких как гражданство или вид на жительство.

Плутон может побудить Тельцов пересмотреть свои философские взгляды и убеждения. Возможно, они начнут интересоваться новыми идеями или изменят свои взгляды на жизнь.

Кроме того, в ноябре Плутон перейдет в сектор карьеры, что может означать новые возможности для профессионального роста и изменения статуса. Это может быть связано с новыми проектами или карьерными путями, которые будут открываться в течение следующих 20 лет.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 17 октября - влияние на Тельцов

Полнолуние 17 октября окажет значительное влияние на Тельцов, так как оно будет происходить в их двенадцатом доме гороскопа. Этот дом связан с завершениями, очищением и избавлением от ненужного.

Тельцы избавятся от чего-то, что больше не служит им, будь то вредные привычки, токсичные отношения или ненужные обязательства.

Этот период может быть временем для уединения, когда Тельцы будут больше времени проводить в одиночестве, занимаясь медитацией или самоанализом. Стоит поехать в ретрит, на отдых, в санаторий.

Полнолуние также может акцентировать внимание на здоровье. Тельцы могут начать новые методы лечения или детокс-программы, что поможет им улучшить общее состояние здоровья.

Кроме того, полная Луна откроет тайны или информацию из прошлого, что может быть как положительным, так и отрицательным. Возможно, Тельцы столкнутся с ситуациями, которые заставят их переосмыслить прошлые события.

По словам астролога, некоторые Тельцы обратятся к духовным практикам, эзотерике или религиозным вопросам, что может привести к глубокому переосмыслению.

Детальный гороскоп для Тельцов на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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