Гороскоп на октябрь-2024: комета, несущая катастрофы, ядерная угроза для Львова и сюрприз для РФ

Октябрь 2024 года будет сложным периодом, когда очень велика вероятность ядерного "подарка" от России.

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Астролог Влад Росс составил прогноз на октябрь-2024 и предупредил о ядерной угрозе / Главред

Октябрь 2024 года – важный месяц, поскольку 2-го числа произойдёт солнечное затмение. Именно в этих числах на смену нынешнему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу придет Марк Рютте, что существенно изменит качество и объёмы помощи Украине, ведь Рютте всегда поддерживал нашу страну. Вступление Рютте в должность генсека на солнечном затмении говорит о том, что НАТО может быть втянуто в большую войну. Кроме того, Альянс примет Украину в свои члены. И Зеленский уже ставит вопрос о членстве нашей страны в НАТО ребром перед Байденом.

2 октября нас ждёт новолуние и солнечное затмение в знаке Весы. Всё это будет поднимать вопросы партнёрства и общения. Вообще, Весов ждёт сложный период в октябре. Солнечное затмение может принести много тем, обсуждений и переговоров. К этому времени важно определиться с тем, чего именно вы хотите от своих отношений с мужем или женой, а также с партнёрами.

Начало месяца не обещает быть плавным и лёгким – сложный период для важных дел. Если вы не готовы к тому, что эти дела в процессе могут существенно трансформироваться, не стоит начинать ничего в первые дни октября.

Октябрь принесёт много событий, которые будут логическим продолжением начатого в прошлом. Ведь кармические события часто случаются именно вблизи затмений. Поэтому лучше настроиться и подготовиться заранее к тому, что месяц будет крайне сложным, особенно его первая декада. И если в это время с вами что-то случится, значит, вы это заслужили.

В начале октября Меркурий соединится с Солнцем в верхней точке. Это будет время кульминации решения интеллектуальных вопросов и дел, которые были начаты сразу после ретроградности Меркурия в сентябре, и теперь пришло время пожинать плоды своего интеллектуального труда. Например, если вы начали учиться в сентябре, то сейчас сможете применять полученные знания на практике.

13 октября Меркурий перейдёт в знак Скорпиона. До середины месяца любые тайные переговоры будут проходить с успехом проходить, а после они замедлятся: Украина будет сражаться, стараясь не сдавать позиции, Россия будет сопротивляться, стараясь удержать Херсонскую и Запорожскую области. Однако если РФ сохранит за собой сухопутный коридор в Крым, точно будет подорван Крымский мост.

Кроме того, на закулисных переговорах была достигнута грандиозная договорённость о том, что Украина может войти в НАТО и Евросоюз, а это то, чего не было в Стамбульских соглашениях. Даже российский олигарх Абрамович согласен на членство Украины в НАТО и ЕС, лишь бы только с России были сняты санкции.

Плюс в РФ задумались над свержением двойника Путина, который сейчас управляет Россией. Более того, уже принято решение о том, что следующим президентом Российской Федерации станет нынешний первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров. Ни о каком Патрушеве, как о преемнике Путина, уже речи быть не может, у него нет ни единого шанса стать российским президентом. Кстати, в октябре, вероятнее всего, Мантуров станет премьер-министром РФ.

После 13 октября, после перехода Меркурия в Скорпиона, в Украину полетит всё, что только можно: Искандеры и прочие ракеты, "шахеды". В плане обстрелов период 13-17 октября будет самым ужасным. Что в бытовых, что в важных государственных делах все ключевые разговоры и переговоры важно провести до 13-го числа.

Кроме того, на Меркурии в Скорпионе появится прекрасная возможность поработать с негативными убеждениями: обращаться к психологам и астрологам, заменить всё негативное на позитивное, развивать различные ментальные способности, работать с собственным сознанием и подсознанием, заниматься медитацией, изучением оккультных наук.

Важные даты октября:

1 октября – мирное соединение Меркурия и Солнца, которое создаст блестящую ситуацию, чтобы многое наладить и успеть реализовать;

2 октября – новолуние и кольцевое солнечное затмение: нужно опасаться различных катастроф, и они будут происходить в Украине (возможны удары по АЭС, техногенные катастрофы);

12 октября – очень опасная дата, поскольку в этот день Плутон, символ ядерного оружия, станет ретроградным, и на самое близкое расстояние к Земле подлетит очень яркая комета, а древние астрологи всегда считали, что в такие периоды нужно ждать беды и хаоса, это бич Божий, который всё может разрушить и уничтожить. Середина октября – невероятно опасная ситуация в плане применения тактического ядерного оружия против Украины. И этот неприятный период может затянуться до конца октября;

конец октября – Солнце будет зажато между двумя планетами вражды, то есть Марсом и Плутоном.

Одним словом, октябрь будет очень сложным месяцем, когда очень велика вероятность ядерного "подарка" от России. И комета, и Плутон в оппозиции к Марсу, и дьявольское солнечное затмение – всё говорит о предстоящем непростом периоде.

Лунный месяц на этот раз почти совпадает с календарным: начнётся он 2 октября, а закончится 31-го.

Смотрите прогноз на октябрь-2024 от астролога Влада Росса, в котором он назвал два региона Украины, которым грозит ядерный удар:

Солнечное затмение в Весах в соединении в соединении с Чёрной Луной и Меркурием говорит о том, что в этом месяце могут подняться важные вопросы, связанные с общением, отношениями, переговорами, партнёрством. Могут усилиться конфликты, возможны вспышки агрессии.

17 октября нас ждёт весьма агрессивное полнолуние. Вблизи этой даты могут развернуться самые широкомасштабные военные действия. Кроме того, вблизи этих дат может быть сюрприз от Зеленского, который он подготовил для России. Может быть всякое. Например, украинские военные могут неожиданно высадиться в Крыму, или Украина разнесёт Крымский мост, или ВСУ ворвутся в Брянскую область РФ. Всё неожиданное может происходить во второй половине месяца.

Карьера и работа

Деловая сфера жизни в октябре 2024-го будет подчинена "водному" Марсу, который будет следовать по знаку Рака. Это значит, что действия будут не активными, но смелыми. Дела будут идти плавно, медленно, иногда затягиваться. К слову, по этой причине выбить из Курской области ВСУ российской армии не удастся.

На Марсе в Раке будут удачными проекты, связанные с творчеством, водой, жидкостями. Будет процветать семейный бизнес. В это время неплохо задуматься о старте семейного дела или просто начать работать вместе с кем-то из членов семьи. Семейная поддержка в работе будет весьма ощутима.

Также на Марсе в Раке будет весьма эмоциональное отношение к делам и работе, потому следует быть внимательнее, чтобы из-за эмоций не наделать ошибок.

Сложный период в середине месяца – 14-17 октября. В это время стоит быть осторожнее, но не слишком активничать. Новые проекты в это время начинать не стоит. В этих числах также может состояться самая грандиозная атака России по нашей стране.

14-17 октября важно соблюдать технику безопасности, не идти на риск, так как будет высока вероятность производственных травм, разных неприятных инцидентов, в том числе и на работе. Агрессивность очень увеличится в эти числа.

С другой стороны, будет и хороший период – 20-26 октября. Марс будет формировать благоприятную конфигурацию, которая будет говорить о необходимости включать фантазию и действовать по-новому. Новые планы и проекты в это время пойдут в гору. Лучше менять что-либо своими силами, чем ждать, когда что-либо начнёт меняться по высшей воле.

Кстати, поэтому Украине не стоит особо переживать, дадут ли нам разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по территории России, а думать о том, как бы в этот период ударить по ним тем, что есть, и, например, уничтожить Крымский мост.

Трансформации и изменения неизбежны, когда Марс после 26 октября начнёт формировать оппозицию к Плутону. Будет проще, если к этому времени вы точно определите для себя, что вам нужно и как лучше менять собственную жизнь.

Любовь и отношения

Новолуние и солнечное затмение 2 октября будут в знаке Весы, поэтому в октябре-2024 тема отношений и партнёрства будет очень актуальна. Особенно Весам достанется в этом месяце – все шишки полетят на них. В ближайшее время произойдут события, которые заставят посмотреть на свои отношения под другим углом. Могут остро встать разные проблемы, которые до сих пор были в спящем режиме, а повороты судьбы будут очень непредсказуемыми. Придётся не раз удивиться тому, почему ситуация складывается именно так, а не иначе. Например, человек, рожденный 2 октября, будет сидеть в Подмосковье и думать, почему "Паляниця" прилетела именно в его дом, а всё просто – не нужно было голосовать за Путина на выборах.

Венера будет гармоничной 3-8 октября. В эти дни можно отправляться на разговоры и переговоры, строить планы и отправляться в поездки. Впрочем, разговоры на повышенных тонах также возможны. В любом случае, есть шанс достичь взаимопонимания, решить вопросы, разобраться в чувствах, выявить истинные качества своего партнёра, понять, как строить отношения дальше.

Неудачные дни для выяснения отношений – 14, 15 (особенно в деловой сфере, потому не назначайте важных встреч в этот день), 27, 28 октября. В эти дни вероятно недопонимание, сложности в общении, конфликты. Влюбленным в эти дни грозит разлука и расставание, отдаление партнёров и разочарование.

Поездки и путешествия

В первой половине октября 2024 года будет меньше дней, удачных для начала путешествия, ведь в начале месяца будет солнечное затмение. К тому же Юпитер, связанный с поездками и иностранцами становит своё видимое движение, что может сопровождаться задержками, остановками, недопониманием, поэтому 4-14 октября будет сложный период для дороги.

Благоприятные дни для поездок:

на море, к водоёмам – 15, 22, 23 октября;

в санатории и дома отдыха – 15, 22, 23 октября;

пешие походы и загородные поездки – 16, 20, 21 октября;

с целью развлечения и посещения парков, концертов, аттракционов – 3, 18, 19, 24, 26, 29 октября;

с целью участия в тренингах, мастер-классах, семинарах – 3, 29 октября.

Неблагоприятные даты для поездок: 1, 2, 3, 4, 14, 17, 30, 31 октября.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в октябре-2024

В октябре-2024 рекомендуется: думать о будущем, составлять планы и ставить цели; готовиться к переменам; замечать важные знаки (особенно связанные с кометой, которая 12 октября максимально приблизится к Земле и принесёт катастрофы, разрушения и что-то, связанное с ядеркой, поэтому будьте внимательнее, особенно это касается жителей Львова и Волыни); менять убеждения и снимать ограничивающие рамки; общаться, быть в социуме, знакомиться; искать творческого вдохновения и заниматься искусством; развивать феноменальные способности; заниматься интеллектуальным трудом; открывать семейный бизнес и подключать родственников к совместной работе; держать под контролем животные инстинкты и думать прежде, чем совершать поступки.

В октябре-2024 не рекомендуется: проявлять сильную агрессию, которая может разрушить отношения между людьми или странами, особенно 14-17 и 28-31 октября; совершать импульсивные поступки; очень нагружать себя физически в спортзале.

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