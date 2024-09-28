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Гороскоп на октябрь 2024: Плутон изменит жизнь Овнов навсегда

Анна Ярославская
28 сентября 2024, 11:15
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В октябре и ноябре представители этого знака зодиака могут ощутить изменения в своем статусе или карьере, сказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Овен - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Овнов.

Тем временем астролог Влад Росс назвал самые важные астрологические события второго месяца осени. В эти дни могут произойти как хорошие, так и опасные события. Детальнее читайте в материале: Риск "ядерки" и другие катастрофы: Росс назвал самые опасные даты октября 2024.

Самое важное событие месяца - солнечное затмение 2 октября в седьмом доме гороскопа. Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, затмение будет связано с отношениями, а именно - отношением других людей к вам, вашего отношения к другим людям, ваших партнерских, романтических и деловых связей.

Овнов ждет заключение контракта, выход на работу, важная сделка, брак или помолвка, важная покупка.

"Солнечное затмение символизирует начало или возможности благодаря другому человеку. Оно будет происходить близко к кармическому узлу потерь. Это значит, что возможно нужно будет от чего-то отказаться, чтобы получить новое - то, что придет в вашу жизнь", - сказала Перл.

Сильнее других это солнечное затмение почувствуют Овны, которые родились 30-31 марта или 1-2 апреля.

Если вам интересен Таро-прогноз для Овнов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Что принесет Овнам Ретроградный Юпитер

9 октября Юпитер разворачиваетсяв ретроградное движение до 4 февраля.

Планета пойдёт по тем же градусам в вашем третьем доме. Это сектор общения, коммуникации.

Для Овнов это может означать возвращение к ранее начатым разговорам или проектам, а также возможность повторного знакомства с людьми, с которыми вы уже общались.

Ретроградный Юпитер может дать второй шанс в вопросах, связанных с обучением или переговорами. Возможно, вы получите возможность пересмотреть какие-то документы или обновить их, а также восстановить связи с родственниками. Это время может быть связано с поездками или встречами, которые уже имели место в прошлом, что позволит вам завершить незавершенные дела или заново рассмотреть старые идеи.

11 октября Плутон разворачивается в прямое движение в десятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за карьеру, цель, то, к чему вы стремитесь, вашу роль в обществе.

В феврале Плутон покинет этот сектор навсегда.

"Поэтому месяцы октябрь и ноябрь, когда Плутон развернется и будет выходить из сектора карьеры и достижений, могут быть очень результативными. Вы поймете, куда вы движетесь, в каком направлении. Придет стабильность, вы уже не захотите ничего менять, а может, наоборот, вы решите, что с вас хватит и вы навсегда уходите из этой сферы и не хотите больше этим заниматься", - сказала астролог.

Таким образом, Плутон может принести кульминацию для Овнов в вопросах, связанных с их профессиональной жизнью и целями.

В октябре и ноябре представители этого знака зодиака могут ощутить изменения в своем статусе или карьере. Это может быть связано с принятием важных решений, таких как смена работы, получение награды или изменение жизненных приоритетов. Возможно, вы решите оставить прежнюю сферу деятельности, если она больше не удовлетворяет вас.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 17 октября - влияние на Овнов

Полнолуние будет происходить в знаке Овна, в первом доме гороскопа, который символизирует личность и внешний вид. Оно может привести к изменениям в восприятии себя, а также в том, как вас видят окружающие.

Если у вас асцендент в 24 градусе Овна или ваш день рождения с 10 по 18 апреля, это полнолуние будет особенно заметным для вас.

Вы получите популярность и почувствуете повышенное внимание к вашей личности. Вы можете оказаться в центре внимания, возможно, у вас будет возможность выступить на публике или объявить о чем-то важном, например, о новом бизнесе.

Овнам нужно будет принимать решения о личных изменениях, таких как стиль одежды или занятия спортом.

С 23 октября Солнце войдет в восьмой дом, что может привести к обсуждениям финансовых вопросов, возможным инвестициям или поддержке от партнеров. Это также может быть связано с общими финансами, например, доходами супруга или делового партнера.

Таким образом, конец октября будет временем изменений и возможностей для Овнов, особенно в сферах карьеры, личных отношений и финансов.

Детальный гороскоп для Овнов на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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