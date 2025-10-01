Укр
Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака стоит на пороге больших трансформаций

Анна Ярославская
1 октября 2025, 14:53
Второй месяц осени готовит переломный момент для Весов.
Гороскоп на октябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что будет происходить в сфере финансов
  • Когда Весы найдут свою любовь
  • Самые сильные дни октября

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Весов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв, Стрельцам - удача.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь — подходящее время для того, чтобы проводить плановые операции, процедуры красоты, заключать сделки, делать покупки, решать вопросы с недвижимостью. Все эти дела нужно успеть сделать до ноября, потому, что в этом месяце начнётся ретроградный Меркурий, а это неблагоприятный период для начинаний, пишет Главред.

7 октября — важный день. Произойдет полнолуние в седьмом доме отношений, брака, партнёрства (и, кстати, разводов тоже). Это сектор подписания документов и договорённостей.

Сильнее всего полнолуние почувствуют Весы с асцендентом в 10–18 градусах или рождённые с 5 по 11 октября. Но, в целом, все Весы ощутят энергию полнолуния.

По словам Перл, полнолуние всегда проясняет ситуацию, высвечивает важное. Какой-то этап завершится. Возможно начнется новый цикл в отношениях: кто-то решит съехаться, пожениться, а кто-то - поставить точку. Это может касаться не только ваших личных отношений, но и событий в жизни партнёра, супруга, подруги или бизнес-партнёра.

7 октября Меркурий входит во второй дом денег. У вас появятся новые идеи, новости, предложения, клиенты — всё, что связано с финансами и заработком. Октябрь для вас обещает быть удачным в этой сфере.

14 октября произойдут сразу два важных события. Венера, управительница Весов, входит в ваш знак и будет в нём до 7 ноября. Эта планета принесет Весам гармонию, деньги, лёгкость и любовь. Период очень благоприятный, особенно для внешних перемен. Весам нужен новый стиль, образ, прическа, проект, знакомство.

Также 14 октября Плутон разворачивается в прямое движение в вашем пятом доме гороскопа - это сектор любви, творчества, удовольствий. Планета может принести новые хобби, любовь, вдохновение, самопознание, перемены в окружении. Всё, что связано с удовольствием и раскрытием себя, будет иметь трансформирующий эффект.

21 октября — новолуние в знаке Весов. Оно запускает новый цикл: новые проекты, решения, отношения, привычки. Отличное время для начала бизнеса, учёбы, перемен в образе жизни. Особенно сильна первая неделя после новолуния - с 21 по 31 октября. Весам нужно использовать эти 10 дней с максимальной пользой.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

23 октября Нептун возвращается в шестой дом работы, обязанностей и здоровья — до 27 января. У вас будет три месяца, чтобы закрыть незавершённые дела. С конца января Нептун окончательно перейдёт в седьмой дом брака и отношений на долгие 14 лет — начнётся совершенно новый этап в личной жизни и в окружении.

Сатурн тоже находится в шестом доме в этот период — он поможет всё структурировать и спланировать.

В последнюю неделю активизируется финансовая сфера, появятся новые проекты и источники дохода. Плюс это поднимет вашу самооценку и уверенность в себе.

Астролог предупредила: в октябре Чёрная Луна находится во втором доме. Она может немного сбивать уверенность и вызывать сомнения. Астролог посоветовала не винить себя и не поддаваться иллюзиям. Лучшее, что можно сделать — не реагировать на её провокации.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

