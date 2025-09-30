Укр
Читать на украинском
Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяц

Анна Ярославская
30 сентября 2025, 03:30
11
Финансовые вопросы будет очень актуальны во второй месяц осени, свидетельствует гороскоп.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на октябрь 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какая сфера жизни будет самой главной в октябре
  • Когда Девы получат прибыль
  • Почему не стоит общаться с людьми, с которыми у вас непростые отношения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре наступает шикарное время для подписания договоров, контрактов, юридических документов. Также во второй месяц осени можно вести переговоры, делать процедуры красоты и плановые операции. Также можно заключать сделки с недвижимостью, покупать или продавать транспорт, пишет Главред.

видео дня

Астролог объяснила, почему именно октябрь будет очень удачным для Дев.

"Потому что в ноябре уже будет ретроградный Меркурий, ваш управитель. С 9 по 29 ноября он будет ретроградным. Но замедлять своё действие Меркурий начнёт уже в конце октября. Первые числа месяца он будет работать в полную силу, а потом энергии начнёт не хватать", - сказала Перл.

В целом, весь октябрь хорош, за исключением буквально двух дат. А именно 5 и 20 октября будет соединение Чёрной Луны с Марсом в третьем доме гороскопа. Третий дом отвечает за общение, коммуникации, транспорт, соседей, родственников, братьев и сестёр. Перл советует не звонить 5 и 20 октября тем родственникам, с которыми отношения непростые, и не вступать в споры с соседями. Также не назначайте на эти даты операции — энергия Чёрной Луны провоцирует на ошибки и неадекватные реакции. У кого-то это может пройти незаметно, но всё же аккуратность не помешает.

7 октября — полнолуние в восьмом доме. Главная тема месяца — финансы. Восьмой дом отвечает за чужие деньги, второй дом — это заработки. Финансовая сфера будет активна в октябре. Вы будете получать выплаты, наследство, кредиты, страховки, налоги, алименты, стипендии, государственную поддержку. Вдруг напомнят о себе старые счета или придут неожиданные деньги. Может быть новость о доходах супруга. Также это время решений по инвестициям или кредитам, возможно, рефинансирование.

В этот же день, 7 октября, Меркурий входит в ваш третий дом, который отвечает за знакомства, обучение, общение, поездки. Может быть короткая поездка, новые соседи, новости от братьев или сестёр. Также возможен старт обучения или курсов.

14 октября Венера принесет хорошие новости, прибыль, подарки, премии, лёгкие решения финансовых вопросов. Может повыситься самооценка. Многие Девы начнут заниматься спортом или менять питание.

В этот же день Плутон разворачивается в прямое движение в шестом доме работы и здоровья. Возможны перемены на работе: смена обязанностей, коллектива, офиса, графика. Тема здоровья и восстановления энергии тоже станет актуальной. Стоит пройти обследование, заняться йогой, спортом.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 октября — новолуние во втором доме доходов. У вас появятся новые источники заработка, важные покупки или инвестиции. Возможно, вы решите сменить профессию или полностью изменить подход к заработку.

23 октября Нептун возвращается в седьмой дом отношений до 27 января. Это может дать туманность в партнёрстве - и в личном, и в рабочем. Девам придётся балансировать между мечтой и реальностью. Возможны важные разговоры о том, куда двигаться дальше в отношениях, заключать ли новые партнёрства или завершать старые. Для творческих проектов Нептун принесёт вдохновение и новых креативных людей.

В последнюю неделю октября финансовая тема немного отходит. На первый план выходит общение, новости, поездки, обучение. Возможны события, связанные с родственниками, автомобилем, а также с отцом или начальником.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Дева гороскоп Дева гороскоп на октябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

