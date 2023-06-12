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Гороскоп на сегодня 12 июня 2023: Стрельцам – напряжение, Девам - покой

Елизавета Бельмас
12 июня 2023, 10:03 обновлено 12 июня, 10:15
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Астрологический прогноз на сегодня подскажет, кому необходимо сохранять спокойствие и быть напористым.
Гороскоп на сегодня 12 июня 2023
Гороскоп на сегодня 12 июня 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 12 июня показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на субботу.

Гороскоп на сегодня – Овен

Ваш разум может двигаться в разных направлениях, с фантастическими идеями о том, как все должно быть сделано. Трудность заключается в том, чтобы донести эти идеи таким образом, чтобы это имело смысл. Другие могут увидеть в вас угрозу своему авторитету. Возможно, они считают, что ваши идеи могут подорвать их планы, поэтому отвергают их. Не сдавайся. Боритесь за свое право быть услышанным и уважаемым.

Гороскоп на сегодня – Телец

В философском или политическом разговоре вы не стесняетесь высказывать свои мысли. Ваши примеры могут быть крайними, но ваши принципы верны. Вы можете оказаться выше головы, прежде чем осознаете это, и внезапно вам понадобится путь к отступлению. Вашей первой реакцией может быть смена темы. Лучше признать, что вы не знаете ответа или не понимаете вопроса.

Гороскоп на сегодня – Близнецы

Близнецы, вы должны быть в хорошем настроении, хотя вам может быть трудно полностью выразить себя. Возможно, вы чувствуете, что кто-то следит за каждым вашим движением. Вы можете почувствовать себя ребенком в классе, за которым наблюдает учитель. Не пугайтесь тех, у кого самодовольный вид. Вы имеете такое же право высказывать свое мнение, как и любой другой.

Гороскоп на сегодня – Рак

У вас может возникнуть ощущение, что, несмотря на всю проделанную вами тяжелую работу, чего-то все еще не хватает. Впереди еще долгий путь, независимо от целей, которых вы уже достигли. Возможно, то, что вы ищете, — это нежный момент с любимым человеком, что-то, что намного ближе, чем вы думаете. Прекратите повсюду искать то, что находится прямо у вас под носом.

Гороскоп на сегодня – Лев

Свобода может быть темой для тебя сегодня. Вы начинаете задаваться вопросом, от чего вы пытаетесь освободиться. Персона? Работа? Обязательство? Это могут быть те самые вещи, которые вы начнете искать, как только освободитесь от них. Пытайтесь понять, чего вы хотите и в чем нуждаетесь в жизни, иногда легче сказать, чем сделать. Не зацикливайтесь на одной концепции. Старайтесь делать все постепенно.

Гороскоп на сегодня – Дева

Вы жидкость, которая принимает форму своего сосуда. Даже если это может показаться самым неконфликтным способом делать что-то, вы можете обнаружить, что на самом деле это причина большого разочарования для вас и других. Людей может раздражать, что вы всегда следуете чужому примеру вместо того, чтобы проявлять инициативу. Постарайтесь быть более напористым, продолжая при этом быть спокойным.

Гороскоп на сегодня – Весы

Вы можете почувствовать себя щенком, которого впервые выпустили на улицу. Воздух теплый, и вы полны энергии. Вы готовы бежать по полям и холмам. К сожалению, вы привязаны к столбу и не можете двигаться дальше десяти футов в радиусе. Ваше сердце готово к полету, но что-то вне вашего контроля удерживает вас там, где вы есть.

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Вы можете почувствовать странное напряжение. Кажется, что вы ничего не говорите и не делаете. Как бы вы ни старались делать правильные вещи, вы не можете заставить вещи щелкать так, как вам хотелось бы. Старайтесь не завышать свои ожидания слишком высоко. Отпустите мысль о том, что все пойдет именно так, как вы хотите. Вы можете даже не знать, что в конечном итоге будет лучше для вас.

Гороскоп на сегодня – Стрелец

Вам может быть трудно поддерживать самодисциплину. Ваша детская натура хочет выйти и поиграть. Эмоционально вы стремитесь дать волю своей игривой, инстинктивной натуре, но ваше чувство ответственности сдерживает вас. Это тяжелое внутреннее напряжение может быть причиной раздражения во многих сферах вашей жизни. Делайте все возможное, чтобы прийти к месту баланса и гармонии.

Гороскоп на сегодня – Козерог

Если вам неясна тема обсуждения, так и скажите. Задавать вопросы — важная часть обучения. Вы не должны бояться спрашивать. Общение может принять серьезный тон, а интеллектуальные дискуссии, вероятно, станут жаркими. Поднимите политические темы за обеденным столом и дайте всем возможность высказаться по этому вопросу. Не пытайтесь сменить тему, чтобы избежать разговора.

Гороскоп на сегодня – Водолей

Возможно, сегодня вы стесняетесь выражать свои эмоции. Это может быть редкостью для вас. Другие люди могут задаться вопросом, если что-то не так. Правда в том, что вы можете почувствовать, что вам нужно успокоиться и сосредоточить больше внимания на себе, а не направлять его вовне. Не ищите решения своих проблем у других. Разберитесь с ними сами. Вы просто переживаете интроспективный период.

Гороскоп на сегодня – Рыбы

Возможно, вы не знаете, куда повернуть. Вас могут эмоционально отягощать сентиментальные чувства и воспоминания, связывающие вас с прошлым. Вы также можете чувствовать себя ограниченным авторитетными фигурами, которые были правы больше раз, чем вы, и поэтому чувствовали, что они имеют право указывать вам, как управлять вашей жизнью. Старайтесь не позволять своим мыслям связываться ни с одним из этих сценариев.

Смотрите видео-прогноз астролога Влада Росса на июнь:

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