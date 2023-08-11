Гороскоп на сентябрь 2023 для Близнецов: чем удивит первый месяц осени

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Близнецы.

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Что ждет Близнецов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для Близнецов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 сентября Венера - планета красоты, денег, любви - разворачивается в прямое движение в секторе контактов и знакомств.

"Если есть люди, с которыми вы не могли встретиться, то теперь это получится. Если сложно было кому-то дозвониться, то теперь человек выйдет на связь. Может состояться знаковая встреча. Романтическое общение может начаться или возобновиться. Вы отправитесь в поездку, которая откладывалась", - рассказала специалист.

Юпитер в 12 доме гороскопа останавливается 4 сентября и разворачивается в ретроградное движение до конца года.

"В этом же секторе находится ретроградный Уран. Это планета, открывающая границы. Когда он ретроградный, то ставит шлагбаум. Вы никуда не сможете поехать, что-то вас будет останавливать. Возможно вы передумаете или перенесете планы", - говорит гороскоп.

Юпитер будет ретроградным до 31 декабря, а Уран - до 20 января. Если представители знака находятся в изоляции или в эмиграции и хотели вернуться домой, планеты заставят их отменить планы до конца января 2024 года.

15 сентября планета Близнецов Меркурий разворачивается в прямое движение. У вас будет больше коммуникаций, общения, встреч, поездок.

"Жизнь становится быстрее, когда Меркурий разворачивается, и он разворачивается в вашем четвертом доме, там же будет новолуние. Это сектор места жительства. После 15 сентября вы будете переезжать или подписывать договор, или вы нашли то, что вам нравится, или наоборот, вы искали человека, которому будете сдавать в аренду жилье. Ответ, который ждали, вы получите тоже где-то после 15 сентября", - рассказала астролог.

24 сентября Солнце входит в сектор радости и удовольствий.

"Это отпуск, это какие-то подарки себе, это поход в кафе с друзьями, подругами. Это вот все, что доставляет нам удовольствие, это театр, кино, выставки. То есть это все, что мы любим, также это творчество", - сказала Перл.

Марс весь месяц будет у Близнецов в пятом доме гороскопа. У представителей этого знака зодиака появится желание куда-то сходить, показать себя, что-то подарить себе, познакомиться с кем-то.

У тех Близнецов, у которых нет пары, может начаться роман, в том числе и курортный.

24 сентября ждите радостную новость от детей, говорит гороскоп.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 сентября - полнолуние в 11 доме гороскопа. Это сектор будущего, как карта желаний и всего того, к чему мы стремимся.

"Полнолуние может принести исполнение вашей мечты. Потому что полнолуние - это завершение цикла, результат. Это может быть награда, деньги за какую-то проделанную работу. Это могут быть результаты в виде знакомства или новых друзей, единомышленников", - рассказала Анжела Перл.

28 сентября - за месяц до затмения, которое будет в октябре - Близнецы могут почувствовать момент освобождения от чего-то. Ждите новостей, которые изменят вашу жизнь, говорит гороскоп 2023.

Смотрите видео - Гороскоп Близнецы на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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