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Гороскоп на сентябрь 2023 для Дев: примирение, прибыль и новые возможности

Анна Ярославская
13 августа 2023, 05:30
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Дева.
Гороскоп Дева, Анжела Перл
Что ждет Дев в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Дева. Первый месяц осени принесет им хорошую новость, которая значительно улучшит настроение и добавит гармонии. Кроме того, две планеты разворачиваются в прямое движение, набирают скорость и добавят энергии.

4 сентября Венера разворачивается в прямое движение, а это значит, что к Девам придут деньги, начнутся процессы, увеличится финансовый поток.

"Венера - планета любви. Если вы были в ссоре, то помиритесь. Если вы расставались, то снова сойдетесь. Отношения перейдут на следующий уровень, они начнут развиваться. Возможно вы встретите свою вторую половинку в сентябре", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

По словам Перл, в августе было плохое время для знакомств и начала отношений. Возможно ретроградная Венера показала вам, что вы не хотите быть с этим человеком.

В сентябре Девы избавятся от чего-то, что мешало им быть красивыми или нравиться себе, от того, что мешало быть гармоничными или в хорошем настроении.

"Вы освободитесь от чего-то, уже начиная с 4 сентября. Это ощущение такой гармонии самой с собой. Это очень важно и очень здорово", - сказала астролог.

4 сентября Юпитер - планета подарков, возможностей и удачи - разворачивается в ретроградное движение до 31 декабря в девятом доме гороскопа. Это сектор познания, путешествий, связей с иностранцами.

"Юпитер - это хорошая планета, которая дает второй шанс. Она как будто открывает снова двери, возможности, которые раньше вы не использовали. Побоялись. Это может касаться высшего образования, юридических дел. Если вы переоформляете документы, то этот процесс затянется до нового года, пока Юпитер не развернется и не пойдет вперед. Возможно вы встретите кого-то другой национальности или религии", - рассказала специалист.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение в знаке Дева. Если вы о чем-то думали и не решались сделать первый шаг, не могли с кем-то встретиться или заговорить, или обдумывали что-то, анализировали, сомневались, то теперь ситуация изменится.

"Меркурий пошел в прямое движение. Уже можно заявлять о себе, о своих правах, о своих услугах, показывать себя, встречаться с кем-то для переговоров, подписывать документы. Лучше дать еще пару дней Меркурию, чтобы он развернулся. Лучше начинать делать все с 18 сентября, а не с 15-го", - посоветовала Перл.

15 сентября будет еще и новолуние в знаке Девы. Новая Луна даст обновление, новый источник энергии, как будто включится второе дыхание. Сильнее других это почувствуют те представители знака, которые родились с 12 по 18 сентября. У Дев будет новый стиль или прическа, новая роль или статус.

15 сентября могут начаться новые отношения, состоится встреча с кем-то, собеседование, буде заключена сделка.

29 сентября - полнолуние в восьмом доме гороскопа. Это финансовый сектор: общие деньги, деньги мужа, жены и партнера.

"У них тоже может быть какая-то новость, касающаяся доходов. Если у вас сотрудничество с кем-то, партнерство в бизнесе, например, то там будет новость относительно партнера и его денег", - говорит гороскоп.

Прояснится финансовая ситуация, вопросы зарплаты. Причем изменения могут быть в любую сторону - как в хорошую, так и в плохую. Девы будут пересматривать бюджет. Возможно у вас будет новый бизнес, работа, источник дохода.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Дева на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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