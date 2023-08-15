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Гороскоп на сентябрь 2023 для Львов: второй шанс, примирение, новый источник дохода

Анна Ярославская
15 августа 2023, 05:31
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Лев.
Гороскоп для Львов, Анжела Перл
Что ждет Львов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Лев. В первый месяц осени Венера и Меркурий развернутся в прямое движение, поэтому Львы будут полны энергии. Жизнь станет легче, ярче, веселее, быстрее, все планы начнут продвигаться. При этом одна планета все же будет разворачиваться в ретроградное движение, но это не так страшно, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

4 сентября Венера - планета любви, красоты и денег - пойдет вперед. Все дела, касающиеся романтических отношений, любви и дружбы, будут развиваться легко и быстро.

"Если вы были в ссоре с кем-то или в разлуке, то вас ждет примирение. Вы снова встретитесь", - сказала Перл.

Венера находится в первом доме гороскопа, в знаке Льва. Если вы недооценивали себя, то после 4 сентября ситуация изменится. Если вы работаете с клиентами, то сможете поднять цены на свои услуги. Вы заявите о себе, покажете себя миру, проявится смелость и харизма.

Планета везения Юпитер развернется в ретроградное движение до 31 декабря. Львы могут вернуться на бывшую работу. Вы получите второй шанс сделать что-то, чем в первый раз не воспользовались. Снова откроется окно возможностей, говорит гороскоп.

Юпитер также отвечает за детей. Львы могут узнать о беременности или будут готовиться к рождению ребенка. Также может начаться период подготовки к свадьбе или венчанию.

15 сентября Меркурий, который был ретроградным, разворачивается в прямое движение в секторе финансов.

"Если вы ждали какие-то деньги, они придут после 15 числа. Можно заключать любые сделки, совершать покупки. Однако покупать что-то лучше с 18 числа. Дайте Меркурию пару дней, чтобы он уже полностью набрал скорость и пошел вперед. Но все финансовые дела, которые касаются доходов, работы, зарплаты, сдвинутся после 15 го числа", - сказала Анжела Перл.

15 сентября - новолуние во втором доме денег. Новая Луна рождает новую энергию. В течение двух недель (с 15 по 29 августа) Львам придут деньги, новые клиенты или появится новый источник дохода. Возможно появится идея, как зарабатывать, новый бизнес-партнер или неожиданная финансовая возможность.

С 24 сентября у Львов будет больше поездок, знакомств, контактов, общения, возможно даже обучение. Не исключено, что в гости приедут родственники.

29 сентября - полнолуние. Львы узнают что-то новое, что расширит кругозор. Возможно состоится знакомство с иностранцем, поездка за границу, оформление документов, визы, вызов на собеседование, получение гражданства.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Лев на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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