Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шанс

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Рак.

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Что ждет Раков в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Рак. По словам специалиста, в первый месяц осени две планеты - Венера и Меркурий - разворачиваются в прямое движение. Они влияют на нашу ежедневную жизнь. Когда они двигаются вперед, то добавляют энергии.

4 сентября Венера развернется в прямое движение во втором доме гороскопа - это сектор денег, доходов, подарков и ценностей. Планета принесет Ракам прибыль, будет ускорять процессы в бизнесе, поднимет самооценку.

"Естественно, Венера это у нас отношения, романтические отношения, любовь, то, что очень важно для нас всех. Возможно был перерыв в общении, ссора, расставание, ожидание партнера или партнерши. Сейчас все наладится. Чувствовать себя вы будете лучше", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Раки помирятся с возлюбленными и будут планировать будущее. Если вы свободны, то после 15 сентября, когда Меркурий развернется, уже можно будет знакомиться, начинать встречаться, общаться. Отношения уже могут перейти на другой уровень.

В этот же день 4 сентября Юпитер останавливается и разворачивается в ретроградное движение в 11 доме гороскопа. Это сектор будущего, мечты, планов.

"Юпитер как будто дает второй шанс. Он прошелся уже один раз, а сейчас останавливается, разворачивается и идет назад по этому сектору. Если вы в первый раз не увидели возможность или побоялись ее использовать, то теперь Вселенная даст вам второй шанс", - сказала астролог.

Ретроградный Уран также находится в этом доме гороскопа до 20 января. Вы сможете что-то улучшить, найти единомышленников, вернуться в круг старых друзей.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение - теперь можно принимать важные решения, покупать технику, подписывать документы, заключать сделки.

"Меркурий даст вам обучение, новые идеи, новые знакомства, контакты. Вы сможете с кем-то созвониться, договориться, встретиться куда-то, поехать, полететь", - сказала Анжела Перл.

15 сентября - новолуние, которое принесет Ракам информацию, новости от родственников (брата, сестры, матери, отца). Возможно состоится сделка по недвижимости. Будет переезд, ремонт, покупки для дома, оформление документов.

29 сентября - полнолуние в десятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за репутацию. Раки привлекут к себе внимание начальства. Высветится все, что связано с карьерой, работой, бизнесом. Откроется тайная информация. Вы примете решение об увольнении или перейдете на другую работу. Поменяется статус (выход на пенсию, новость о беременности, предложение руки и сердца, заключение брака).

Кроме того, в конце месяца Раки будут определяться со своим предназначением и принимать решение, в каком направлении им лучше двигаться.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Рак на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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