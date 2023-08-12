УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шанс

Анна Ярославская
12 августа 2023, 05:30
17
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Рак.
Гороскоп Рак, Анжела Перл
Что ждет Раков в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Рак. По словам специалиста, в первый месяц осени две планеты - Венера и Меркурий - разворачиваются в прямое движение. Они влияют на нашу ежедневную жизнь. Когда они двигаются вперед, то добавляют энергии.

4 сентября Венера развернется в прямое движение во втором доме гороскопа - это сектор денег, доходов, подарков и ценностей. Планета принесет Ракам прибыль, будет ускорять процессы в бизнесе, поднимет самооценку.

"Естественно, Венера это у нас отношения, романтические отношения, любовь, то, что очень важно для нас всех. Возможно был перерыв в общении, ссора, расставание, ожидание партнера или партнерши. Сейчас все наладится. Чувствовать себя вы будете лучше", - рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Раки помирятся с возлюбленными и будут планировать будущее. Если вы свободны, то после 15 сентября, когда Меркурий развернется, уже можно будет знакомиться, начинать встречаться, общаться. Отношения уже могут перейти на другой уровень.

В этот же день 4 сентября Юпитер останавливается и разворачивается в ретроградное движение в 11 доме гороскопа. Это сектор будущего, мечты, планов.

"Юпитер как будто дает второй шанс. Он прошелся уже один раз, а сейчас останавливается, разворачивается и идет назад по этому сектору. Если вы в первый раз не увидели возможность или побоялись ее использовать, то теперь Вселенная даст вам второй шанс", - сказала астролог.

Ретроградный Уран также находится в этом доме гороскопа до 20 января. Вы сможете что-то улучшить, найти единомышленников, вернуться в круг старых друзей.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение - теперь можно принимать важные решения, покупать технику, подписывать документы, заключать сделки.

"Меркурий даст вам обучение, новые идеи, новые знакомства, контакты. Вы сможете с кем-то созвониться, договориться, встретиться куда-то, поехать, полететь", - сказала Анжела Перл.

15 сентября - новолуние, которое принесет Ракам информацию, новости от родственников (брата, сестры, матери, отца). Возможно состоится сделка по недвижимости. Будет переезд, ремонт, покупки для дома, оформление документов.

29 сентября - полнолуние в десятом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за репутацию. Раки привлекут к себе внимание начальства. Высветится все, что связано с карьерой, работой, бизнесом. Откроется тайная информация. Вы примете решение об увольнении или перейдете на другую работу. Поменяется статус (выход на пенсию, новость о беременности, предложение руки и сердца, заключение брака).

Кроме того, в конце месяца Раки будут определяться со своим предназначением и принимать решение, в каком направлении им лучше двигаться.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Рак на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Рак гороскоп гороскоп на сентябрь гороскоп Рак Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:04 Мир
Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

22:03 Украина
Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

21:16 Украина
Все главные новости

Последние новости

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023: Раки получат от Вселенной второй шанс

04:30

Карта дня: что предвещает Таро на 12 августа

04:00

Безумная головоломка: только гении найдут человека и его союзников за 27 секунд

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 12 августа

03:40

"Еще больше 2 месяцев есть времени": Свитан спрогнозировал, как ВСУ будут прорывать оборону врага

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
03:00

Пэрис Хилтон показала поездку со своим сыном-блондином

02:35

Взлетит стоимость водки, коньяка и вина: в Украине резко повышают цены на алкоголь

02:10

ВСУ мощно атаковали чрезвычайно важные мосты для оккупантов - МаломужВидео

01:30

Удары по России и переговоры: Загородний назвал сценарий для Украины

Реклама
00:19

Скоро черные ленты: Скабеева пожаловалась на "бурые линии"Видео

11 августа, пятница
23:50

В Белом доме сделали заявление о завершении войны в Украине

23:31

Дженнифер Лопес показала свой загар в микро купальнике

23:15

Приближение выборов в США: посол ответил, посадят ли Украину за стол переговоров

22:31

Мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций – Bloomberg

22:04

"Элит РФ будут выжигать": Подоляк заявил, что Россия на пороге гражданской войны

22:03

Лондон дает "зеленый свет" Киеву по гарантиям безопасности: Ермак раскрыл детали

21:54

"Тонны людей, на которых просто плюнул": Евгений Клопотенко жестко прошелся по Виннику

21:16

Ракеты в пустоту: тактика русских бить по украинским авиабазам оказалась неэффективной - ВВС

20:40

Кулеба назвал, куда ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами Taurus и ATACMS

20:30

Геомагнитный шторм обрушился на Украину: когда буря закончится

Реклама
20:26

Как правильно – "лІмузІн", "лИмузИн" или "лІмузИн": Авраменко дал ответ

19:47

Оккупанты в глубокой обороне: ВСУ перехватили инициативу на фронте – Зеленский

19:45

В Украине резко поменялись цены на крупу, которая есть на каждой кухне

19:26

Как хранить лук чтобы не сгнил: надежный способ сохранить лук в квартире

19:10

У российского командования большие проблемы на поле боямнение

19:00

Украину накрывает 10-градусная холодина: в каких регионах будут лить дожди

18:51

Анджелина Джоли и Брэд Питт закончили судиться по поводу развода - СМИ

18:44

Более двух часов медики боролись за его жизнь: ракета РФ убила 8-летнего Володю

18:36

ВСУ захватили инициативу и атакуют на нескольких направлениях - Генштаб Эстонии

17:51

"Влад Яма тоже будет на концерте?": Бабкину досталось на орехи в Сети за концерт в Майами

17:48

Украинский актер, поддерживающий ВСУ, переметнулся в Россию и открыл свою школу

17:43

"Мир вздрогнул": Медведев нафантазировал о "кровавом сале" и капитуляции Украины

17:38

Что надо освещать на Медовый Спас: собираем корзину в церковь

17:33

Квиткова судится с Добрыниным: что случилось

17:32

Фирму жены Розенблата обвинили в отмывании средств на БпЛА для Минобороны - СМИ

17:28

Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

17:22

Атак БПЛА на Москву может стать еще больше: в ГУР сделали предупреждение

17:06

Сыну Инны и Тимура Мирошниченко нужна операция

16:44

Враг ударил Кинжалами по Франковщине: в ВСУ назвали цель ракетной атаки РФ

16:36

Божественная благозвучность: древние украинские имена женщин, о которых мы забыли

Реклама
16:18

Головоломка для самых внимательных: надо угадать животное всего за 10 секунд

16:06

Можно ли совмещать кофе и какао: как ощутить ошеломительную сладость со вкусом

15:57

Что сделать 13 августа, чтобы день был удачным и счастливым: приметы и запреты

15:46

Вопросы решают без РФ: страны Юга увидели слабость диктатора Путина – экспертВидео

15:34

Можно ли стричь волосы родным: неожиданный ответ для тех, кто об этом не думал

15:20

"Требуют общаться на украинском": Алхим обозвала украинцев из западных областей

14:54

ВСУ прорываются на двух направлениях: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

14:35

"Увольняем всех областных "военкомов": Зеленский провел спецзаседание СНБО

14:34

ВСУ – о ситуации под Купянском: обстановка тяжелая, но армия держит контроль

14:01

Российская ракета убила ребенка: тяжелые последствия удара по Ивано-ФранковскуФото

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять