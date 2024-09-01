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Гороскоп на сентябрь 2024: важное астрологическое событие изменит жизнь Рыб

Анна Ярославская
1 сентября 2024, 19:43
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Плутон может полностью поменять планы Рыб, предупредила астролог.
Анжела Перл, гороскоп
Рыбы - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Рыб. В первый месяц осени произойдет очень важное астрологическое событие, которое окажет влияние на Рыб.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон возвращается в ваш 11-й дом гороскопа до 20 ноября. Это планета трансформации, больших перемен, которая может менять жизнь и убеждения.

Плутон будет менять окружение Рыб или что-то связанное с друзьями. Возможно произойдет какое-то важное событие в жизни подруги или друга. У Рыб появиться новые единомышленники, новые цели, мечты. Планы могут поменяться полностью за эти два с половиной месяца, предупредила астролог.

3 сентября - новолуние в седьмом доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за всех других людей, с которыми вы общаетесь, коммуницируете.

"Это может быть новая любовь, брак. Вы съедетесь с вашим партнером, станете жить вместе, у вас будет общий бюджет. Возможно предложение руки и сердца, а может быть деловое сотрудничество с юристом, бухгалтером, архитектором, клиентом. У вас появится новый друг или подруга. Возможен контакт с влиятельным, значимым человеком", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Сильнее других новолуние почувствуют Рыбы, которые родились с 1 по 3 марта.

5 сентября Марс входит в пятый дом гороскопа. Это суперсфера жизни, потому что это является сектором радости, любви.

Вы будете более активны, потому что Марс — это планета активности, действий. Вы будете организовывать какую-то выставку, поедете в путешествие, будете участвовать в каких-то мероприятиях.

"Обычно Марс так долго не останавливается в одном секторе, но так как он будет ретроградным, то будет ходить вперед и назад в этом секторе, поэтому это какая-то тема надолго. С 5 сентября Марс останется в этом секторе по 5 ноября. Потом будет передышка до Нового года, а с 7 января по 19 апреля Марс снова будет в пятом доме. Может быть и так, что вы куда-то поедете на пару месяцев, потом вернётесь и снова уедете туда же", - предположила Анжела Перл.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Рыбам

Лунное затмение 18 сентября окажет значительное влияние на знак Рыб, так как оно произойдет в их знаке. Это событие символизирует смену энергии и открытие новых возможностей. У вас может измениться восприятие себя и окружающего мира. Вы можете увидеть себя в новой роли или сменить свой стиль.

Возможны новые знакомства или изменения в отношениях, включая брак или развод. Некоторые Рыбы могут захотеть изменить свое имя, фамилию или даже гражданство.

Поскольку затмение будет рядом с Нептуном, это может усилить интуицию и творческие способности. Вы можете ощутить желание отрезать ненужные связи или, наоборот, углубить существующие отношения.

Особенно сильно лунное затмение повлияет на тех, кто родился с 15 по 17 марта.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Последняя неделя месяца может быть связана с обучением, поездками за границу или общением с людьми другой культуры.

Возможны новые контакты с влиятельными людьми, которые могут изменить ваше окружение и планы на будущее. Таким образом, конец месяца обещает быть насыщенным и полным возможностей для Рыб.

Детальный гороскоп для Рыб на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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