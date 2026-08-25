Гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов: когда будут деньги, а когда - переезд

В первый месяц осени Анжела Перл советует соблюдать баланс работы и отдыха.

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Какие перемены ждут Тельцов в сентябре 2026 года - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2026 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 10 сентября Уран, который находится в вашем доме денег, останавливается и разворачивается в ретроградное движение на пять месяцев - до 8 февраля. Уран обычно - это что-то неожиданное: возможности, перемены, какие-то сюрпризы.

"Но похоже, что здесь сюрпризов в финансах не будет. В общем-то, когда планета идет назад, в ретроградном движении, это всегда какой-то пересмотр. Может, вы будете обдумывать: "Может, мне стоит сменить работу?" Может быть, что-то еще раз будете делать, как будто заново. Может быть, вы решите улучшить что-то в своем бизнесе, переделать", - объяснила специалист.

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Процессы могут продлиться до 8 февраля.

11 сентября - новолуние в вашем пятом доме гороскопа. Это сектор удовольствий, хобби, креатива, любви, может быть, знакомств.

Тельцов ждет начало романтических отношений в районе 11 сентября. Может быть, начало какого-то нового хобби. Начнете рисовать, писать книгу, вязать, танцевать. Может, вы станете членом какого-то творческого коллектива или запланируете поехать отдыхать, встретиться с друзьями, посетить выставку, или театр.

Некоторые Тельцы получат новость о ребенке. Может, вас пригласят стать крестной или крестным. Или вы решите начать бизнес, связанный с детьми. Не исключено, что вы начнете планировать беременность.

В этот же день, 11 сентября, Меркурий входит в шестой дом гороскопа, который у нас отвечает за работу, образ жизни, режим и здоровье.

Меркурий принесет новость, информацию, касающуюся работы. Иногда это может быть связано с ремонтом, ежедневными делами. Например, вам необходимо вызвать слесаря или нанять няню, ассистентку по бизнесу.

11 сентября Венера надолго входит в седьмой дом гороскопа.

Седьмой дом - это отношения, любовь, брак, партнерство и романтические отношения, которые могут начаться. Может быть, вас ждет какое-то деловое предложение, подписание контракта, заключение сделки, которая, скорее всего, долго будет длиться.

24 сентября Солнце входит в шестой дом гороскопа. И опять же тема работы, здоровья, исцеления, выздоровления, восстановления.

"24 сентября желателен баланс между работой и отдыхом", - отметила Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

26 сентября - полнолуние в 12-м доме гороскопа. Это дом исцеления, восстановления. Вам нужно будет обязательно брать выходные, куда-то уехать, побыть в одиночестве, высыпаться, сходить на массаж, пройти в клинике какие-то процедуры.

Полнолуние может давать поездку куда-то далеко, даже за границу. Возможно, у Тельцов появится интерес к познанию себя. Проиграется тема эзотерики и духовности. Может, вам приснится вещий сон.

29 сентября Марс входит в ваш четвертый дом гороскопа. Четвертый дом - это место, где вы живете, дом комфорта, семьи. Не исключена покупка автомобиля, поездка, командировка или переезд.

"Марс - это приложение усилий. Может, вы ремонт будете делать дома. Самое главное - чтобы не было конфликтов. Потому что Марс может быть конфликтной планетой", - предупредила астролог.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Тельцов на сентябрь 2026:

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