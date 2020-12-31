Гороскоп на январь-2021: Телец – на коне, а Лев рухнет на дно

Астролог рассказал, к чему готовиться в январе 2021-го каждому из знаков Зодиака

Несмотря на то, что многим январь покажется легче и спокойнее, чем весь сумасшедший високосный 2020 год, на самом деле, этот месяц станет лишь продолжением 2020-го. Еще немного придется потерпеть.

Год белого металлического Быка вступит во власть лишь в феврале, и именно тогда проявятся все те позитивные аспекты, которые сулит нам новый год.

Январь будет примечателен тем, что практически все аспекты Марса, который переместится из знака Овна в Тельца, будут агрессивными и напряженными. В этом месяце знакам неподвижного креста (Водолею, Тельцу, Скорпиону и Льву) придется внезапно принимать важные решения, выходить из конфликтных ситуаций и разруливать неожиданные события.

Однако импульсивность в январе будет только вредить. В этом месяце любое решение следует принимать неспешно, тщательно взвесив все "за" и "против".

Читайте такжеПрогноз на январь-2021: торможение в делах и серьезность в любви

Счастливчики января-2021:

Телец. В январе Тельца ждет успех в работе и карьере. Телец – один из немногих знаков, которым в этом месяце можно менять место работа, и эта перемена будет к лучшему. Тельца ждет достижение целей, а также огромные возможности добиться материального успеха, поскольку Венера в Козероге будет гармонично расположена по отношению к Тельцу. Также благоприятны для Тельца в январе путешествия в дальние страны – за рубежом его может ждать великолепная перспектива.

Стрелец. Январь обещает быть удачным месяцем для Стрельца, особенно в финансовом плане. Ему будут удаваться торговые операции, а также весьма успешными будут дела, связанные с недвижимостью. Стрельцу в январе следует прислушиваться к интуиции, поскольку она часто будет его выручать и приводить к успеху. "На ловца и зверь бежит" – эта фраза наилучшим образом описывает ситуацию, в которой будет пребывать Стрелец. Острые углы этому знаку будет удаваться обходить в январе.

Рыбы. Очень хороший период ждет рыб. Рыбам следует заводить новых друзей, знакомства, вливаться в новые коллективы. Они могут найти блестящее решения стоящих перед ними задач, создать прекрасные планы и проекты. Январь для них – это отличное время, чтобы что-то изменить в жизни: окружение, работу, вид деятельности. Рыбам многое будет удаваться, особенно в деловых партнерствах.

Овен. Прекрасный месяц ждет Овна, особенно в плане здоровья. Представителям этого знака в январе следует проводить оздоровительные процедуры, нелишним будет отправляться на отдых в санаторий. Не исключено, что в этом месяце Овен получит заманчивое предложение, касающиеся работы. В финансовых делах Овна будет ждать удача. Причем речь не идет о быстром заработке, с наскока – это будет хороший прочный и долгосрочный заработок.

Читайте такжеГороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров

Лузеры января-2021:

Близнецы. Сложны месяц ждет Близнецов. Особенно им не будет фартить в деловых и партнерских взаимоотношениях. Для них актуальна опасность судов и следствий. Кроме того, Близнецы рискуют в январе разругаться со своей второй половиной, с любимым человеком вплоть до развода. Близнецам нужно быть аккуратными – для них велика опасность ДТП и несчастных случаев. Им лучше не испытывать судьбу и вообще не отправляться в дорогу в январе.

Лев. У Льва катастрофически неприятная ситуация в январе может сложиться с начальством. Потому Льву категорически запрещается говорить на любые важные темы с руководством, например, о повышении зарплаты. Также ему не стоит встречаться с людьми, которые обладают властью, высоким званием или большим влиянием. Лев рискует упасть на самое дно. Также реализация финансовых замыслов едва ли порадует Льва – он может потерпеть неудачу. Лучше Льву провести этот месяц спокойно, в кругу семьи.

Весы. Напряженный месяц ждет Весов. Они будут попадать в сложные ситуации, связанные с финансовыми делами, на них кто-то будет "наезжать". Весы рискуют быть обмануты на очень крупную сумму денег. Им противопоказано вкладывать деньги в недвижимость, инвестировать в ценные бумаги. Критическая ситуация возможна и в дороге, потому Весам не стоит в январе отправляться на море или в горы.

Водолей. Хотя 2021 год в целом для Водолея станет прекрасным периодом жизни, январь все же еще будет кризисным. Ситуация переменится с февраля. В первый месяц года возможны сложные ситуации дома, в семье и с родственниками. Водолею нужно быть очень осторожным в отношениях с родителями, иначе они могут разругаться на всю оставшуюся жизнь. Не исключены поломки автомобилей, компьютеров и т.д. В январе Водолею нельзя менять работу, им лучше оставаться на прежней должности в той же компании. Водолею стоит сидеть тише воды, ниже травы весь месяц.

Нейтральным месяц будет для следующих знаков:

Рак. Во второй половине месяца Рака будет ждать большая удача в личной жизни. Ему благоприятно вступать в брак. Прекрасно может складываться бизнес-партнерство. А вот в первой половине месяца Раку следует быть осторожным в плане имущества и недвижимости. Не стоит вкладывать деньги в непроверенные финансовые проекты. Также следует быть осторожным в отношениях с супругом – может вскрыться измена.

Дева. В первой половине месяца могут быть проблемы со здоровьем и неприятности в дороге. Лучше Деве также не предпринимать важных шагов в финансовом плане. Во второй половине месяца Деву может ждать большая удача в любви и яркие чувства. Дева может выиграть в лотерею и сорвать джек-пот. К тому же, Дева стоит отправиться в дальние странствия и путешествия, наконец-то отдохнуть на море.Читайте такжеДля кого начало 2021-го будет суперуспешным: назван знак Зодиака

Скорпион. Скорпиона ждет сложный период во второй половине января. Возможны неприятности на работе, где Скорпиона могут подставить коллеги. Вероятны также сплетни, суды и следствия. Однако у Скорпионов в январе будет возможность заводить полезные связи и знакомства. Не исключено, что появятся оптимальные возможности для перехода на новое место работы.

Козерог. Козерогу не будет фартить в первой половине месяца, но это с лихвой компенсируется во второй. Прежде всего, речь идет о финансовых делах и деньгах. Во второй половине января Козерогу благоприятно делать пластические операции, обновлять гардероб, покупать украшения, а также попросить начальство о повышении зарплаты. Возможно и удачное вложение в недвижимость, а также хорошие сделки в плане нового делового партнерства. В первой половине месяца Козерогу нужно поберечь свое здоровье, поскольку есть опасность подцепить какую-то инфекцию, в частности, коронавирус. Также Козерогу нельзя рисковать за рулем, потому что высока опасность ДТП и несчастных случаев.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.