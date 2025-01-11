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Гороскоп на январь 2025: один знак зодиака ждет очень денежный месяц

Анна Ярославская
11 января 2025, 11:47обновлено 11 января, 12:17
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Первый месяц нового года будет очень насыщенным месяцем для Тельцов с акцентом на социальные связи и карьерные достижения.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Тельцов на январь 2025 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Что Тельцам принесет Венера в 11-м доме гороскопа
  • Какое влияние окажет Уран в конце месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Тельцов на январь и рассказала, что первый месяц 2025 года принесёт этому знаку зодиака.

Если вам интересен гороскоп для этого знака зодиака на целый год, читайте материал: Гороскоп Таро на 2025 год для Тельцов: когда произойдут большие перемены и будет прибыль.

Важное астрологическое событие месяца - переход Венеры в одиннадцатый дом гороскопа Тельцов. Это сектор, который отвечает за друзей и социальные связи, сообщает Главред со ссылкой на Youtube-канал Анжелы Перл. Это время будет благоприятным для общения и встреч с друзьями, а также для активного участия в социальных сетях. Тельцы получат положительные эмоции и даже финансовую прибыль, связанную с их активностью в интернете и социальных медиа.

Кроме того, Венера в 11 доме может привести к новым знакомствам. представители этого знака зодиака получат подарки или призы.

"Вас будут приглашать в гости или на вечеринки. Вы будете проявлять больше активности в социальных сетях. Может быть у вас появится новая подруга", - рассказала таролог.

В начале января 2025 года Марс будет ретроградным движении и вернется в третий дом гороскопа Тельцов, который отвечает за общение, коммуникации и знакомства. Важно будет активно взаимодействовать с окружающими. Некоторые Тельцы рассмотрят возможность переезда или обучения. Не исключено, что нужно будет пересдавать экзамены или повторно оформлять документы.

Стоит быть осторожными с вопросами, связанными с транспортом, так как менять автомобиль не рекомендуется до 24 февраля, пока Марс не выйдет из ретроградного движения.

13 января - полнолуние в третьем доме гороскопа. Полная Луна даст ответы на вопросы. Может состояться знакомство с интересными или влиятельным человеком или вы встретите своего учителя. Скорее всего, общение с ним продлится длительное время.

20 января Солнце входит в десятый дом целей, намерений, карьеры. Вы будете думать, чего вы хотите достичь. Тельцы начнут расширять свой кругозор, пойдут на курсы или будут смотреть вебинары.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 29 января есть шанс получить хорошие деньги или нового клиента, проект или работу. Может быть это будет новая должность.

"Это очень денежное новолуние и удачное в работе. Возможно вы найдёте работу на хорошую зарплату", - предположила астролог.

29 января Меркурий входит в 10-й дом гороскопа и приносит новости, информацию или контракт, который вы подпишите. Плутон, который находится в этом же секторе, в течение ближайших лет принесет трансформацию - поменяется либо ваша работа, либо доходы. Также изменится статус. Например, вы женитесь/выйдете замуж или родится ребёнок.

30 января Уран разворачивается в знаке Тельца в прямое движение. Он был ретроградным с 1 сентября и мог в течение пяти месяцев тормозить какие-то процессы.

Поворот Урана в прямое движение может привести к значительным переменам и прогрессу в делах и отношениях Тельцов. Особенно это будет заметно для тех, у кого асцендент в 23-24 градусах Тельца или день рождения 14-15 мая.

Разворот Урана может означать окончание периодов неопределенности и хаоса, которые могли возникнуть в результате его ретроградности. С февраля Тельцы смогут ожидать улучшения в своих делах и возможность перейти на новый уровень в отношениях.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Тельцов на январь 2025 года:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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