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Гороскоп на завтра 1 октября 2023: Стрелец – важный звонок, Рыбам - достижение

Елизавета Бельмас
30 сентября 2023, 14:04
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо научиться самостоятельно принимать решения.
Гороскоп на завтра 1 октября 2023
Гороскоп на завтра 1 октября 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 1 октября показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на воскресенье.

Гороскоп на завтра – Овен

Возьмите под контроль свои решения сегодня. Люди могут говорить вам, в каком направлении двигаться и какой выбор лучше для вас, но в конечном итоге вы тот, кто знает лучше всех. Перестаньте искать у других советов по поводу своей жизни и начните искать решения внутри себя.

Гороскоп на завтра – Телец

Сегодня вас, вероятно, ждут яркие переживания. Так что же тут нового? Все больше людей восприимчивы к вашей глубокой исследовательской натуре и хотят присоединиться к вам в ваших поисках.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Сегодня у вас огромное количество физической жизненной силы, поэтому используйте ее конструктивно. Слушайте внимательнее все, что вас окружает: людей, музыку, слова и даже птиц. Сегодня вы почувствуете более глубокий смысл этих звуков и почувствуете, как они резонируют в глубине вашего существа.

Гороскоп на завтра – Рак

Сегодня нам предстоит усвоить важные уроки, поэтому слушайте внимательно. Возможно, вы думали, что другие люди должны повзрослеть. Даже если вы не говорили им эти слова напрямую, вы подумали их про себя. Поймите теперь, что, возможно, именно вам нужно немного повзрослеть.

Гороскоп на завтра – Лев

Кажется, сегодня довольно агрессивная атмосфера. Обстановка может немного нагреться, поэтому будьте готовы к вспышкам интенсивной энергии, исходящим от других. Если это вы раздаете их, убедитесь, что вы готовы получить их обратно.

Гороскоп на завтра – Дева

Сила, возможно, не является обычной частью вашей натуры, но если есть день, когда вы чувствуете себя комфортно, перекладывая свой вес, то сегодня именно он. Хватит значит хватит. Возьмите на себя контроль над своими действиями и ответственность за последствия.

Гороскоп на завтра – Весы

Сегодня у вас много силы, поэтому используйте ее с умом. Никто не любит хулиганов. Не прибегайте к тактике начальной школы. Создавайте друзей, а не врагов. Используйте свою силу и лидерские качества, чтобы помогать другим, а не спорить с ними.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня погрузитесь глубоко в себя. Принесите больше своего духа в свою вселенную. Поймите, что если вы сосредоточитесь на одной теме хотя бы немного дольше, вы сможете получить еще немного знаний. Сегодня погрузитесь глубже, а не просто плавайте на поверхности.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Ваши слова сегодня имеют огромное влияние, поэтому подумайте, прежде чем говорить. Легко задеть чувства других, если не примешь их во внимание. Постарайтесь быть осторожными в любом телефонном разговоре и всегда проверяйте, ясно ли вы изъясняетесь, особенно когда даете указания.

Гороскоп на завтра – Козерог

Если вам нужно провести какое-то серьезное расследование, сегодня для этого подходящий день. Ваша способность к концентрации сильнее, чем обычно, и вас больше интересует то, что скрывается под поверхностью.

Гороскоп на завтра – Водолей

Сегодня вы почувствуете силу, поэтому используйте эту энергию, чтобы реализовать любые проекты и добиться успеха в игре. Вы определенно являетесь властителем всего, с чем соприкасаетесь. Но даже хороших правителей можно свергнуть.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Сегодня вы можете добиться многого. Энергия очень высокой интенсивности. Будьте осторожны, манипулируя другими. Никто не любит, когда им приказывают, поэтому будьте тактичны. Постарайтесь не демонстрировать свои превосходящие знания.

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