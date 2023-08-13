УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 14 августа 2023: Тельцам пора отдавать долги, Ракам - риск

Сергей Кущ
13 августа 2023, 08:41 обновлено 13 августа, 08:41
28
Астрологи рассказали, что пророчат звезды 14 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 14 августа 2023
Гороскоп на завтра 14 августа 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 14 августа 2023 года расскажет, что звезды готовят для вашего знака зодиака. Независимо от того, кто вы - страстный Лев, аналитичный Дева или мечтательный Рыбы, узнайте, какие возможности и вызовы ждут вас в этот день.

Подготовьтесь к волнующим переменам в сферах денег, карьеры и здоровья.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Вам будет сопутствовать небольшая удача в денежных делах. Однако не стоит играть в азартные игры с крупными суммами.

видео дня

Карьера: Сегодня не самый лучший день с точки зрения финансов. Вам предстоит оплатить несколько счетов, а также выплатить несколько кредитов (или ипотеку).

Здоровье: Держитесь подальше от пищи с высоким содержанием холестерина, так как ваше слабое место - желудок. Если вы съедите слишком много фастфуда, то сегодня вам может стать плохо.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Вашими счастливыми числами сегодня будут 5, 77, 7, 39 и 20. Обязательно инвестируйте сегодня часть своих доходов.

Карьера: Возможно, сегодня вам придется работать в коллективе. Если вы предпочитаете индивидуальную работу, то это вас несколько обеспокоит. Расплатитесь с некоторыми своими долгами.

Здоровье: Перестаньте пить газированные напитки и постарайтесь сократить потребление углеводов. Если в прошлом у вас были проблемы с артериальным давлением, то сегодня вам следует быть осторожнее.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Ищите факты и будьте аналитичны, чтобы найти свою удачу.

Карьера: Время, когда вам необходимо второе, третье и даже четвертое мнение, чем больше, тем лучше, Близнецы не будут верить на слово одному человеку или источнику, каким бы авторитетным он ни был, вам нужна полная информация, все бородавки и все остальное.

Здоровье: Вы находитесь в состоянии умственного перенапряжения и должны отказаться от кофе, шоколада и других стимуляторов. Вечером вам нужен успокаивающий ромашковый чай, долгая ванна и хорошая книга, чтобы расслабиться.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Сегодняшний день может оказаться для вас не самым удачным. Однако пусть это не мешает вам делать то, что вы хотите.

Карьера: Возможно, сегодня вас попросят пойти на большой риск. Прежде чем это сделать, лучше обсудить этот риск с Девой или Козерогом. Они будут знать, как поступить.

Здоровье: Знакам созвездия Рак, у которых в прошлом были проблемы с сердцем или дыханием, следует быть осторожными. Если вы собираетесь выйти на улицу и находиться в общественных местах, убедитесь, что вы принимаете надлежащие меры предосторожности.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Числа 18, 33, 20, 9, 52 и 3 - ваши счастливые числа сегодня. Не вкладывайте деньги в фондовый рынок.

Карьера: В финансовом плане вы можете получить сумму, которую не ожидали. Не отвлекайтесь! Вы должны быть уверены в себе, потому что именно в этот день вы можете получить повышение.

Здоровье: Сейчас у вас нет никаких проблем со здоровьем. Для вас было бы хорошо, если бы вы больше внимания уделяли духовному центрированию.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Числа 43, 5, 6, 24 и 92 принесут вам сегодня много финансовой удачи.

Карьера: Вполне вероятно, что сегодня вы чувствуете, что с вашими финансами что-то не так. Возможно, сегодня у вас возникнут проблемы с доступом к деньгам. Будьте готовы к подобным ситуациям.

Здоровье: Что касается физического и общего здоровья, то оно у вас в полном порядке. Однако сегодня вашим слабым местом будет кожа головы, поэтому убедитесь, что вы используете правильные шампуни для решения этой проблемы.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Вы можете почувствовать себя удачливым в окружении знаков, которые также являются знаками Весов. Следует ожидать финансовой удачи.

Карьера: Деньги - это то, о чем вы будете часто думать в течение дня. Есть ли у вас возможность заработать немного больше денег?

Здоровье: Вы можете ощущать повышенное давление в голове или в глазах. Это может быть признаком того, что что-то не в порядке. Будет лучше, если Вы обратитесь к специалисту.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Это, безусловно, один из самых неблагоприятных дней. Вы будете чувствовать себя так, как будто вас наказывают не по вашей вине.

Карьера: Отдавая долги, вы сегодня можете остаться с пустыми карманами, но это лишь временная ситуация, удача обязательно придет. Вам необходимо внести некоторые изменения в свои траты, постараться откладывать деньги, чтобы в случае провокации у вас был надежный запасной план.

Здоровье: Состояние вашего здоровья движется в правильном направлении, продолжайте двигаться по этому пути, это требует некоторых усилий, но вознаграждение придет. Уроженцы знака Скорпион должны ощущать позитивное влияние, вероятно, возрастет ваша сила и начнутся новые проекты.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Вам везет, когда вы спонтанны.

Карьера: Ваша рассудительность сейчас очень хороша, и это может помочь Вам в бизнесе, т.е. в выборе правильных партнеров и определении наилучших планов, а также поможет вам, если вы работаете с людьми, где вы ежедневно принимаете решения, например, в полиции, социальной работе, юридической консультации или арбитраже.

Здоровье: Часто вы можете быть довольно экстремальным в поисках новых впечатлений. Все дело в новизне и возбуждении.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Благодаря тому, что ваша планета-управитель посылает вам хорошую энергию, у вас будет удачный день. Особенно если сегодня вы увидите числа 88, 5 и 7.

Карьера: Сегодня вы получите некоторую сумму денег. Сейчас Вы сосредоточены на правильных вещах. Вы хотите добиться успехов в карьере и воплотить в жизнь свои стремления.

Здоровье: Не бойтесь внести изменения в свою жизнь. Если вы курите, то, возможно, вам стоит отказаться от сигарет.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Коэффициент удачи для вас сегодня хороший: нет никаких плохих аффектов или неблагоприятных результатов.

Карьера: Времена меняются к лучшему, или вы это чувствуете, в ближайшие дни ваши ресурсы должны стабильно пополняться. Возможно, вам покажется, что вы вошли в рутину не только в плане наличия денег, но и в плане работы, но это не вся правда, все начинает меняться.

Здоровье: Это не тот день, когда следует ослаблять бдительность, хотя Вы можете почувствовать, что дела в плане здоровья идут на поправку, все же рекомендуется проявлять бдительность. Продолжайте бороться, даже если вы чувствуете упадок сил и низкий уровень энергии, вы должны нести ее.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Возможно, сегодня вам захочется сделать небольшой перерыв в повседневной жизни. Следуйте зову своего сердца и дайте себе то, чего Вы заслуживаете.

Карьера: Поскольку некоторые трудные времена остались позади, Вселенная найдет способ уравновесить все, и, вероятно, наступят хорошие времена с точки зрения доступных денег. Верьте в свои силы и продолжайте работать, несмотря ни на что, деньги - это элемент, который сегодня находится в позитивном астрологическом поле.

Здоровье: Не тот день, когда следует терять бдительность, хотя Вам может показаться, что ситуация в плане здоровья улучшается, все же рекомендуется проявить бдительность. Лучшие вещи еще впереди, больше энергии и в целом больше желания быть активным.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

гороскоп знаки зодиака гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

23:12 Украина
"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

22:30 Украина
Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:46

У кого отберут пенсии: пять причин, из-за которых украинцы могут лишиться выплат

08:41

Гороскоп на завтра 14 августа 2023: Тельцам пора отдавать долги, Ракам - риск

08:22

Почему нельзя говорить "дитячий одяг" и "дорослий квиток": Авраменко дал объяснениеВидео

07:56

"Их мотивация – устранить риски": Климкин объяснил, что движет предлагающим мирные переговоры с Кремлем странами

06:44

Конец "морской державы"?мнение

Запорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – МаломужЗапорожье и Херсонщина будут освобождены осенью, россиян в Крыму ждет Армагеддон – Маломуж
05:53

Карта дня: что предвещает Таро на 13 августа

05:30

Гороскоп на сентябрь 2023 для Дев: примирение, прибыль и новые возможностиВидео

05:00

Что делать, если завис экран телефона: как просто и быстро решить проблему

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 13 августа

Реклама
03:00

Вкуснее, чем можно представить: 7 неожиданных вариантов, чем заменить сладкое

02:10

Нереально догадаться: какой цвет на украинском называется "кармазиновий"

01:30

Зачем добавлять соль в масло: неожиданный ответ удивит опытных кулинаров

00:23

ВСУ встретили врага шквальным огнем: на территорию Украины пыталась ворваться ДРГ

00:00

Украинскую певицу перед концертом откачивала скорая

12 августа, суббота
23:49

Любовный гороскоп на неделю 14-20 августа: Рыбам - новость, Раку - урок

23:12

"Десятки убитых и раненых оккупантов": в Крыму отработало 17 БПЛА - СМИ

22:30

"Поводов для ажиотажа нет": Маляр сделала заявление по левому берегу Херсонщины

21:41

Зачем в жаркую погоду люди оставляют ложку сахара в саду: ответ удивит наповал

21:40

Партнеры кремля поставляют "гумконвои" в Карабах без согласования с Баку

21:21

Гороскоп Таро на неделю 14-20 августа: Раку – прорыв, Рыбам - боль

Реклама
20:48

Прорвались и закрепляются на новых рубежах: ВСУ успешно контратакуют на Запорожье

20:19

"РФ готовится к еще большей войне": омбудсмен предупредил Европу о кровавой угрозе

20:06

Погода резко изменится: в Украину врывается жара

19:52

"Попадания были": на Крымском мосту могли уничтожить один прогон – эксперт

19:18

Путин воюет по одной-единственной причинемнение

19:05

Осиротел маленький ребенок: российская авиабомба убила 31-летнего полицейского

18:51

РФ провела ротацию в Бахмуте и завела туда 3 новых полка – военный ВСУ

18:47

Кинжалы щелкают как семечки: ВСУ сбили десятки "неуловимых" ракет РФ

17:55

Захарова с пеной у рта разразилась угрозами из-за атак на Керченский мост

17:53

ВСУ закрепились на левом берегу Днепра на Херсонщине: в Bild раскрыли детали

17:41

"Фу, противно": Вайкуле разнесла путиниста Резника

17:41

РФ пытается перехватить инициативу возле Купянска: ВСУ усилили свои группировки

17:40

Что сделать 14 августа, чтобы появился дополнительный доход: приметы и запреты

17:13

Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

17:08

Дорофеева и Барских анонсировали новый дуэт

16:43

Родные уплетут за милую душу: чем дополнить гречку, чтобы все ахнули от удивления

16:38

В РФ унизили Путина: массово продают "награды" диктатора за Крымский мост

16:02

Вражеский самолет Су-30 разбился в РФ, экипаж погиб: что известно

15:52

Украина может уничтожить флот России и запустить зерновой коридор – Подоляк

15:36

Эскадрилья Су-24 ВСУ может бить ракетами Storm Shadow – СМИ раскрыли детали

Реклама
15:10

Недавно на фронте обрела любовь: в Киеве попрощались с боевым медиком "Молнией"

14:47

Стоны раненых и кровь на асфальте: на Запорожье оккупанты РФ устроили разборки

14:42

В России умерла популярная актриса криминальных сериалов

14:38

В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

14:24

"Вы рабы, вы никто": Вайкуле дала прочуханки россиянам

14:18

Войска РФ в Крыму испугались морских дронов и ударов по Черноморскому флоту

14:15

Как "намести" в дом богатство: что гласят приметы о венике

13:29

Крымский мост весь в дыму и слышны взрывы: оккупанты остановили движение транспортаФотоВидео

13:05

В РФ целый город ушел под воду из-за прорыва дамбыВидео

12:32

В ОАЭ задумали встречу Зеленского и Путина, но планы России провалятся - Подоляк

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюрМода 2023Женские стрижки
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять