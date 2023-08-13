Гороскоп на завтра 14 августа 2023: Тельцам пора отдавать долги, Ракам - риск

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 14 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на завтра 14 августа 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 14 августа 2023 года расскажет, что звезды готовят для вашего знака зодиака. Независимо от того, кто вы - страстный Лев, аналитичный Дева или мечтательный Рыбы, узнайте, какие возможности и вызовы ждут вас в этот день.

Подготовьтесь к волнующим переменам в сферах денег, карьеры и здоровья.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Вам будет сопутствовать небольшая удача в денежных делах. Однако не стоит играть в азартные игры с крупными суммами.

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Карьера: Сегодня не самый лучший день с точки зрения финансов. Вам предстоит оплатить несколько счетов, а также выплатить несколько кредитов (или ипотеку).

Здоровье: Держитесь подальше от пищи с высоким содержанием холестерина, так как ваше слабое место - желудок. Если вы съедите слишком много фастфуда, то сегодня вам может стать плохо.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Вашими счастливыми числами сегодня будут 5, 77, 7, 39 и 20. Обязательно инвестируйте сегодня часть своих доходов.

Карьера: Возможно, сегодня вам придется работать в коллективе. Если вы предпочитаете индивидуальную работу, то это вас несколько обеспокоит. Расплатитесь с некоторыми своими долгами.

Здоровье: Перестаньте пить газированные напитки и постарайтесь сократить потребление углеводов. Если в прошлом у вас были проблемы с артериальным давлением, то сегодня вам следует быть осторожнее.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Ищите факты и будьте аналитичны, чтобы найти свою удачу.

Карьера: Время, когда вам необходимо второе, третье и даже четвертое мнение, чем больше, тем лучше, Близнецы не будут верить на слово одному человеку или источнику, каким бы авторитетным он ни был, вам нужна полная информация, все бородавки и все остальное.

Здоровье: Вы находитесь в состоянии умственного перенапряжения и должны отказаться от кофе, шоколада и других стимуляторов. Вечером вам нужен успокаивающий ромашковый чай, долгая ванна и хорошая книга, чтобы расслабиться.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Сегодняшний день может оказаться для вас не самым удачным. Однако пусть это не мешает вам делать то, что вы хотите.

Карьера: Возможно, сегодня вас попросят пойти на большой риск. Прежде чем это сделать, лучше обсудить этот риск с Девой или Козерогом. Они будут знать, как поступить.

Здоровье: Знакам созвездия Рак, у которых в прошлом были проблемы с сердцем или дыханием, следует быть осторожными. Если вы собираетесь выйти на улицу и находиться в общественных местах, убедитесь, что вы принимаете надлежащие меры предосторожности.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Числа 18, 33, 20, 9, 52 и 3 - ваши счастливые числа сегодня. Не вкладывайте деньги в фондовый рынок.

Карьера: В финансовом плане вы можете получить сумму, которую не ожидали. Не отвлекайтесь! Вы должны быть уверены в себе, потому что именно в этот день вы можете получить повышение.

Здоровье: Сейчас у вас нет никаких проблем со здоровьем. Для вас было бы хорошо, если бы вы больше внимания уделяли духовному центрированию.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Числа 43, 5, 6, 24 и 92 принесут вам сегодня много финансовой удачи.

Карьера: Вполне вероятно, что сегодня вы чувствуете, что с вашими финансами что-то не так. Возможно, сегодня у вас возникнут проблемы с доступом к деньгам. Будьте готовы к подобным ситуациям.

Здоровье: Что касается физического и общего здоровья, то оно у вас в полном порядке. Однако сегодня вашим слабым местом будет кожа головы, поэтому убедитесь, что вы используете правильные шампуни для решения этой проблемы.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Вы можете почувствовать себя удачливым в окружении знаков, которые также являются знаками Весов. Следует ожидать финансовой удачи.

Карьера: Деньги - это то, о чем вы будете часто думать в течение дня. Есть ли у вас возможность заработать немного больше денег?

Здоровье: Вы можете ощущать повышенное давление в голове или в глазах. Это может быть признаком того, что что-то не в порядке. Будет лучше, если Вы обратитесь к специалисту.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Это, безусловно, один из самых неблагоприятных дней. Вы будете чувствовать себя так, как будто вас наказывают не по вашей вине.

Карьера: Отдавая долги, вы сегодня можете остаться с пустыми карманами, но это лишь временная ситуация, удача обязательно придет. Вам необходимо внести некоторые изменения в свои траты, постараться откладывать деньги, чтобы в случае провокации у вас был надежный запасной план.

Здоровье: Состояние вашего здоровья движется в правильном направлении, продолжайте двигаться по этому пути, это требует некоторых усилий, но вознаграждение придет. Уроженцы знака Скорпион должны ощущать позитивное влияние, вероятно, возрастет ваша сила и начнутся новые проекты.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Вам везет, когда вы спонтанны.

Карьера: Ваша рассудительность сейчас очень хороша, и это может помочь Вам в бизнесе, т.е. в выборе правильных партнеров и определении наилучших планов, а также поможет вам, если вы работаете с людьми, где вы ежедневно принимаете решения, например, в полиции, социальной работе, юридической консультации или арбитраже.

Здоровье: Часто вы можете быть довольно экстремальным в поисках новых впечатлений. Все дело в новизне и возбуждении.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Благодаря тому, что ваша планета-управитель посылает вам хорошую энергию, у вас будет удачный день. Особенно если сегодня вы увидите числа 88, 5 и 7.

Карьера: Сегодня вы получите некоторую сумму денег. Сейчас Вы сосредоточены на правильных вещах. Вы хотите добиться успехов в карьере и воплотить в жизнь свои стремления.

Здоровье: Не бойтесь внести изменения в свою жизнь. Если вы курите, то, возможно, вам стоит отказаться от сигарет.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Коэффициент удачи для вас сегодня хороший: нет никаких плохих аффектов или неблагоприятных результатов.

Карьера: Времена меняются к лучшему, или вы это чувствуете, в ближайшие дни ваши ресурсы должны стабильно пополняться. Возможно, вам покажется, что вы вошли в рутину не только в плане наличия денег, но и в плане работы, но это не вся правда, все начинает меняться.

Здоровье: Это не тот день, когда следует ослаблять бдительность, хотя Вы можете почувствовать, что дела в плане здоровья идут на поправку, все же рекомендуется проявлять бдительность. Продолжайте бороться, даже если вы чувствуете упадок сил и низкий уровень энергии, вы должны нести ее.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Возможно, сегодня вам захочется сделать небольшой перерыв в повседневной жизни. Следуйте зову своего сердца и дайте себе то, чего Вы заслуживаете.

Карьера: Поскольку некоторые трудные времена остались позади, Вселенная найдет способ уравновесить все, и, вероятно, наступят хорошие времена с точки зрения доступных денег. Верьте в свои силы и продолжайте работать, несмотря ни на что, деньги - это элемент, который сегодня находится в позитивном астрологическом поле.

Здоровье: Не тот день, когда следует терять бдительность, хотя Вам может показаться, что ситуация в плане здоровья улучшается, все же рекомендуется проявить бдительность. Лучшие вещи еще впереди, больше энергии и в целом больше желания быть активным.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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