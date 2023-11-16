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Гороскоп на завтра 17 ноября 2023: Весам - прощание с токсичными людьми, Рыбам - новый путь

Лидия Неплях
16 ноября 2023, 10:09
Водолей сталкивается с одним неожиданным событием или встречей, но ничего не успевает.
Гороскоп на завтра 17 ноября 2023
Гороскоп на завтра 17 ноября 2023 / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Lavendaire, Better Life)

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звёзды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на завтра, 17 ноября, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра – Овен

Прогресс, которого вы добиваетесь, не только радует, но и оставляет мало времени для того, чтобы сосредоточиться на жизненно важных деталях. Пока что игнорируйте их, делая пометку, что к ним нужно будет вернуться и разобраться с ними как можно скорее. А пока что распределите свое время между существующими договоренностями и изучением будущих возможностей.

Гороскоп на завтра – Телец

Заглядывая в будущее, можно сказать, что оно захватывающее, но несколько стремительное. Однако самая большая проблема для вас сейчас - это не будущее, а отказ от некоторых давних, но ограничивающих элементов прошлого. Как Телец, вы склонны цепляться за привычное. В настоящий момент рекомендуется подумать о том, что будет дальше.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Когда вы организовывали планы с участием других людей, вы были полны энтузиазма по поводу их потенциала, да и сами люди, о которых идет речь, тоже казались полными энтузиазма. Вы внесли свою лепту, но были шокированы, если не сказать разочарованы, отсутствием усилий со стороны других. Подумайте хорошеньк, возможно, будет разумно отстраниться, пока есть возможность.

Гороскоп на завтра – Рак

Только сейчас вы начинаете понимать, что, казалось бы, прочные планы сдерживали вас. Как бы ни были они обнадеживающими, они мешали исследовать новые, пусть и тревожные, идеи. Пока сосредоточьтесь на поисках. Есть все шансы, что уже через несколько дней вы будете готовы перейти от обдумывания перемен к их осуществлению.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы не считаете себя нетерпеливым, пока не начинаете строить планы с другими людьми. Если некоторые люди думают и действуют так же быстро, как вы, то некоторые из тех, с кем вы сталкивались, этого не делают. Как бы это ни было неприятно, через несколько дней вы будете благодарны им за то, что они с удовольствием занимаются практическими вопросами, которые кажутся невероятно скучными.

Гороскоп на завтра – Дева

Знание того, что необходимо принимать меры для решения текущих проблем, - это одно, но, судя по внезапным изменениям в сложившихся обстоятельствах, на первый план выходят как эти меры, так и другие проблемы. Хотя эти вопросы влияют на вас, другие люди также вовлечены в них настолько, что вы можете попросить их о помощи в их решении.

Гороскоп на завтра – Весы

Некоторые люди не просто беспокоят вас и других, они воспринимаются как невыносимые. Однако, как Весы, вы обладаете удивительной способностью справляться даже с теми, кто кажется таким. Однако в некоторых случаях стоит хорошенько подумать, есть ли им вообще место в вашей жизни, и, возможно, пора с ними распрощаться.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Хотя новолуние в Скорпионе произошло в понедельник 13-го числа, вы все еще можете воспользоваться преимуществами нового начала, которое оно принесло. Пока же сосредоточьтесь не только на планировании, но и на том, что должно уйти, чтобы освободить место для обещанных прорывов. Ваш первый проект - это те договоренности, к которым вы привязаны сентиментально.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вы уже давно говорите себе и другим, что некоторые давние планы не просто скучны, они отвлекают вас от некоторых привлекательных занятий. В чем проблема? Вы не можете просто уйти, или вы так думаете? Обсудите то, что вы задумали, с другими людьми. Тогда они будут и понимать как помогать.

Гороскоп на завтра – Козерог

Мало что может быть более полезным, чем продумать сложную ситуацию или план, а затем иметь возможность двигаться дальше и превратить это в нечто, чем вы можете поделиться с другими. Судя по текущим планетарным настройкам, это именно то, что вы делаете. В чем секрет? Пока что придерживайтесь основ. Детали могут и должны подождать.

Гороскоп на завтра – Водолей

Поскольку и планета смелости и действия Марс и Солнце совсем недавно бросили вызов вашему управителю Урану, вы сталкивались с одним неожиданным событием или встречей. Какими бы захватывающими они ни были, вы с трудом успевали за ними. Пока что принимайте каждый день таким, каким он приходит. Решения и планы на будущее? Они могут подождать.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Последние несколько недель были весьма разрушительными как для себя, так и для других. Однако вы, как интуитивные Рыбы, чувствовали, что эти перемены, в какой бы форме они ни происходили, расчищали путь для чего-то нового и замечательного. Теперь оно появляется. К концу недели вы будете знать все, что нужно знать.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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