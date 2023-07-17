Гороскоп на завтра 18 июля 2023: Девам - знак от Вселенной, Ракам нужен выходной

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 18 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на завтра 18 июля 2023 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 18 июля раскрывает влияние планет и астрологические тенденции, чтобы помочь вам принять мудрые решения и избежать возможных ловушек.

Не упустите шанс узнать, что предсказывают звезды для вас и вашего знака зодиака.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Ваши счастливые числа - 85, 4, 3 и 20. Поскольку Юпитер посылает вам удачу, ожидайте сегодня больших финансовых успехов.

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Карьера: Сегодня все будет хорошо. Если вы владеете собственным бизнесом, то вам следует больше внимания уделить маркетингу. Обновите свои сайты и убедитесь, что ваши клиенты довольны.

Здоровье: Если в прошлом у вас были травмы, обязательно пройдите обследование. Особенно если это травма, связанная со спортом. Найдите свой внутренний мир сегодня.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Вы получите поддержку своих идей среди коллег.

Карьера: Тельцы известны своими сильными фиксированными желаниями, и сегодня эта решимость проявляется в полной мере, хотя вы также держите свои карты при себе, не давая окружающим понять, что вы находитесь в режиме полной отдачи.

Здоровье: Тельцам может потребоваться хороший массаж шеи.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Числа 42, 30, 12, 9 и 25 принесут вам сегодня много удачи. Юпитер посылает хорошие предчувствия.

Карьера: Учитывая все, что с вами происходит, возможно, что сегодня на работе вы просто не будете чувствовать себя очень продуктивно. Финансовых проблем не предвидится.

Здоровье: Ваше физическое здоровье сегодня будет в полном порядке. Однако у тех Близнецов, которые в прошлом страдали от депрессии или тревоги, день может оказаться не слишком приятным.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Числа 33 и 9 - ваши счастливые числа на сегодня. Будьте осторожны в больших скоплениях людей.

Карьера: Если вы слишком устали или слишком напряжены, то очень вежливо попросите своего начальника дать вам выходной. Вы этого заслуживаете. Ожидайте сегодня некоторого дохода.

Здоровье: Ваше здоровье сегодня в полном порядке. Однако если у вас возникли проблемы со слухом или зрением - немедленно обратитесь к врачу.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Директный Меркурий в вашем 8-м знаке означает удачу в получении денег через одобрение кредита или страховки.

Карьера: Коммуникативная часть вашего бизнеса сегодня выйдет на первый план, даже если вы этого не планировали. Начальник может неожиданно попросить вас помочь с дополнительной работой или написать отчет.

Здоровье: Сегодня изучение новых вещей может быть не только увлекательным, но и привнести в Вашу жизнь новый здоровый интерес. Если жизнь кажется рутиной или скучной, то изучение чего-то нового или участие в новой сфере интересов может оживить ее.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Число 65 будет появляться повсюду вокруг вас. Будьте внимательны, потому что Вселенная дает вам знак.

Карьера: У вас будет удачный день на работе. Если вы безработный и ищете работу, то сегодня вам повезет, особенно если вы ищете работу, связанную с творчеством.

Здоровье: Занимайтесь тем, что помогает вам чувствовать себя хорошо. Для начала полезны здоровые закуски, больше воды и меньше стресса. Вам необходимо позаботиться о своем здоровье, поскольку сегодня вы будете очень подвержены болезням.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Юпитер посылает хорошую энергию. Вашими счастливыми числами сегодня будут 48, 41, 19 и 14. Обязательно инвестируйте сегодня в недвижимость или фондовый рынок.

Карьера: Финансовой прибыли сегодня не будет. На работе у вас будет хороший день. Ваши идеи будут новаторскими и очень важными. Однако некоторые из ваших коллег могут проявить признаки зависти.

Здоровье: Сегодня вы чувствуете себя здоровым и энергичным. Перестаньте перекусывать между приемами пищи и лучше выбирайте более здоровые варианты!

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Ваши счастливые числа - 50, 11 и 30. Сегодня Вам будет сопутствовать удача в финансовых делах.

Карьера: Развивайте позитивные рабочие отношения с сотрудниками на всех уровнях организации, уделяя особое внимание тем, с кем вам предстоит постоянно работать.

Здоровье: Узнайте историю своей семьи. Возможно, вы узнаете информацию, которая впоследствии окажется очень важной для вашего здоровья.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Четко определите, чего вы хотите в жизни, и удача сама придет к вам.

Карьера: Иногда требуется дополнительная работа, даже если это означает использование выходных, чтобы продвинуться вперед. Не переживайте, это не будет длиться вечно, и оно того стоит.

Здоровье: Сосредоточьтесь на следующей неделе и возможных проблемах. Запланировав их, вы сможете гораздо легче вступить в новую неделю.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Поскольку Юпитер посылает энергию, числа 8, 86, 90, 27 и 21 принесут вам удачу.

Карьера: Сегодня вы можете получить некоторую сумму денег. Никто не говорит, что это будет легко, но если вы хотите продвинуться дальше по карьерной лестнице, то сейчас самое время показать всем, на что вы способны.

Здоровье: Да, качественные продукты обычно стоят дороже, но есть много способов питаться здоровой пищей, не выходя за рамки бюджета. Инвестируйте в свое здоровье.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Вы будете счастливой звездой, Водолей! Удача будет следовать за Вами, что бы Вы ни делали и где бы Вы ни находились.

Карьера: Сегодня хороший день для инвестиций, но не вкладывайте деньги в слишком дорогие вещи, так как это большой риск, который вы сейчас не можете себе позволить.

Здоровье: Сегодня вам необходимо проповедовать любовь и самолюбование. Любите себя и работайте над своей уверенностью. Вы удивительны, никогда не забывайте об этом.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Вам может сопутствовать финансовая удача. Вашими счастливыми числами будут 4, 77, 19 и 59.

Карьера: Рыбы, Вы часто руководствуетесь эмоциями и сердцем, но мир бизнеса может быть очень жестоким, если Вы не будете осторожны. Сегодня Вы можете получить деньги.

Здоровье: Если у вас нет времени на посещение спортзала, попробуйте позаниматься дома. На YouTube есть множество каналов, которые отлично подходят для домашних тренировок!

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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