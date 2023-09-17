Гороскоп на завтра 18 сентября 2023: Водолею - деньги, Льву - флирт

Астрологи рассказали, чего знакам зодиака ждать в сфере любви, финансов, карьеры и здоровья.

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Гороскоп на 18 сентября / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (BRIGHT SIDE)

Астрологический прогноз предоставляет возможность более глубокого понимания влияния планет на нашу жизнь и события вокруг нас. Читайте гороскоп для всех знаков зодиака на 18 сентября.

Гороскоп на завтра – Овен

Личная жизнь: Одинокие Овны будут чувствовать себя кокетливо рядом с бывшим коллегой. Овны, недавно вступившие в отношения, не смогут насытиться своей второй половинкой.

Деньги: Благодаря тому, что Юпитер посылает свои флюиды, у вас будет удачный день. Вашими счастливыми числами будут 79, 3, 1, 7 и 67.

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Карьера: Что касается карьеры, то вы находитесь на пути к достижению величия. Поскольку Юпитер посылает хорошую энергию, вполне вероятно, что вы не будете слишком обеспокоены своим финансовым положением.

Здоровье: Если вы курите, то вам стоит отказаться от сигарет.

Гороскоп на завтра – Телец

Личная жизнь: Благодаря влиятельной Венере, планете, управляющей любовью, романтикой и страстью, этот период станет для вас чрезвычайно интересным. Вы познакомитесь с самыми разными людьми, если будете открыты для этого.

Деньги: Поскольку деньги - это то, что беспокоит, будет лучше, если вы сегодня не будете вкладывать финансы или играть в азартные игры.

Карьера: Ваш начальник будет очень доволен тем, как ыы работаете в последнее время. В финансовом плане все хорошо. Сегодня будет возможность заработать больше денег.

Здоровье: Здоровье - это то, о чем вы всегда должны заботиться. Будьте предельно осторожны и не поднимайте ничего тяжелого. Пейте сегодня много воды.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Личная жизнь: Одинокие знаки будут чувствовать себя хорошо рядом с Тельцами. Близнецы, находящиеся в отношениях на расстоянии, сегодня будут сильно скучать по своему партнеру. Постарайтесь найти способ, чтобы оба чувствовали себя рядом.

Деньги: Ожидайте удачи в социальной сфере. Вашими счастливыми числами сегодня будут 35, 9, 39 и 12.

Карьера: Занятые знаки сегодня чувствуют мотивацию на работе. Безработным знакам следует приложить больше усилий для поиска работы. Пройдите собеседование. Раздайте свое резюме.

Здоровье: Ваше здоровье сегодня в порядке. Если необходимо регулярно принимать лекарства, убедитесь, что вы установили напоминание об их приеме.

Гороскоп на завтра – Рак

Личная жизнь: Супругов ждет замечательный день. Несмотря на то, что у вас много боли внутри, она пройдет, прежде чем вы разделить себя с кем-то.

Деньги: Держитесь подальше от азартных игр, пари и других видов деятельности, где участвуют на риск ради денег. Сегодня у вас не самый удачный день.

Карьера: На работе все будет хорошо. Возможно, вы почувствуете некоторую скуку. Однако сегодня отличный день для того, чтобы получше узнать своих коллег.

Здоровье: Если у вас проблемы со зрением, немедленно обратитесь к врачу. Возможно, нужны очки. В целом, здоровье в порядке.

Гороскоп на завтра – Лев

Личная жизнь: Вполне вероятно, что ваш партнер нуждается в поддержке. Будьте добры к ним и покажите свою любовь. С одинокими знаками будут безжалостно флиртовать.

Деньги: Розовый цвет принесет много удачи. Если хотите вложить деньги в недвижимость, то сегодня самый подходящий день для этого. Только не играйте сегодня в азартные игры.

Карьера: Ваше финансовое положение становится все лучше и лучше. Вы много работаете и делаете все возможное, чтобы сохранить мотивацию и сосредоточиться на работе.

Здоровье: Могут возникнуть некоторые проблемы с мочевым пузырем. Возможно стоит поговорить об этом со своим врачом. В психологическом плане вы чувствуете себя более стабильно.

Гороскоп на завтра – Дева

Личная жизнь: Сегодня не самый удачный день для завязывания новых стабильных связей, уделите больше внимания долгосрочным отношениям. В ближайшем будущем ситуация улучшиться, поэтому не теряйте веру в свои силы.

Деньги: Сегодня один из удачных дней, когда малыми усилиями вы добьетесь многого.

Карьера: Оптимизм - это то, что нужно сегодня, даже если не все так, как хотелось бы. Идите в ногу со временем, впереди ждут благоприятные дни. Рискованные авантюры сегодня не рекомендуются, вы на правильном пути в восстановлении былой финансовой славы, но для этого необходимо терпение.

Здоровье: На горизонте вот-вот появятся лучшие времена, а этот день может оказаться днем перемен для Девы. Не позволяйте жизни ускользать из ваших рук, пришло время взять все в свои руки и установить свои правила.

Гороскоп на завтра – Весы

Личная жизнь: Партнер считает, что вы его обманываете. Решите проблему и выговоритесь. Одинокие знаки будут думать о своем прошлом.

Деньги: Числа 44 и 2 принесут сегодня много удачи и хорошей энергии.

Карьера: Ваша карьера складывается удачно и стабильно, однако стоит поработать над своим финансовым положением. Обратитесь за советом к Ракам или Девам.

Здоровье: В целом вы здоровы, но необходимо начать лучше питаться. Откажитесь от газированных напитков и выпейте чашечку горячего чая. Хорошая кардиотренировка также улучшит состояние.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Личная жизнь: Одинокие знаки сегодня будут удивлены. Кто-то, кого вы считали другом, сделает шаг навстречу и вы не будете знать, что думать и делать по этому поводу.

Деньги: Несмотря на то, что Юпитер не посылает сегодня никаких счастливых предчувствий, число 8 принесет удачу.

Карьера: Свяжитесь со своими прежними деловыми партнерами, с которыми достигли успеха. Они смогут дать хороший совет.

Здоровье: Несмотря на то, что со здоровьем все в порядке, стоит все же сократить потребление алкоголя. Ваш желудок сегодня будет немного чувствителен.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Личная жизнь: Сегодня не самый удачный день для завязывания новых стабильных связей, больше внимания уделяйте долгосрочным отношениям. Будьте бдительны и осторожны, особенно при знакомстве с новыми людьми, которые кажутся слишком хорошими.

Деньги: Сегодняшний день явно не самый удачный, так как вы столкнетесь с некоторыми задержками на работе.

Карьера: Удача должна измениться к лучшему, могут появиться скрытые ловушки, но обладая мудростью, вы сможете легко их преодолеть. Следует отбросить все заботы, перемены к лучшему последуют, если вы будете больше работать над своей продуктивностью.

Здоровье: Состояние здоровья, уровень физической подготовки и общее самочувствие сегодня значительно улучшатся. Сегодня вы должны быть более энергичными.

Гороскоп на завтра – Козерог

Личная жизнь: Будьте рядом со своим партнером и позвольте ему быть рядом с вами. Неважно, хорошие это времена или плохие. Одинокие знаки будут чувствовать себя кокетливо рядом с другими Козерогами.

Деньги: Счастливые числа: 90, 38 и 19. Вас ждет большая финансовая удача.

Карьера: Если работа связана с каким-либо уходом за кем-то, сегодня будет чудесный рабочий день. Если же занимаетесь другой работой, готовьтесь испачкать руки, чтобы завершить дело.

Здоровье: Поскольку Солнце посылает свои флюиды, вы почувствуете себя мотивированными и энергичными. Избегайте сегодня употребления крепких спиртных напитков. Если хотите выпить, пейте что-то легкое.

Гороскоп на завтра – Водолей

Личная жизнь: Если вы состоите в длительных отношениях, вполне возможно, что страсть и влечение угаснут. Сделайте все возможное, чтобы пробудить их вновь. Одиноких знаков сегодня будут привлекать Девы.

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 4, 30, 1, 84 и 68. Следует ожидать финансовой удачи. Сегодня вы можете получить неплохие деньги.

Карьера: Вполне вероятно, что на работе вы чувствуете себя не в своей тарелке. Постарайтесь расширить сферу деятельности и узнать больше нового.

Здоровье: Хоть вы и кажетесь здоровыми, но вполне возможно, что сегодня у вас возникнут определенные боли. Не страдайте молча, а обратитесь к врачу.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Личная жизнь: Одинокие знаки сегодня будут в ударе, особенно при общении с воздушными и земными знаками. Возможно, в конце вечера вы даже получите номер телефона от кого-то особенно симпатичного.

Деньги: Вашими счастливыми числами сегодня будут 80 и 21. Для большей удачи наденьте что-нибудь зеленое.

Карьера: Даже если работа в команде не является вашим любимым занятием на работе, сегодня нужно добиваться поставленных целей в ней. Возможно даже придется взять на себя роль лидера.

Здоровье: Для здоровья будет лучше, если вы наладите свой режим сна. Чем лучше будете спать, тем лучше будет настроение и энергия в течение дня.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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