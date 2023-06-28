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Гороскоп на завтра 29 июня 2023: Рыбам – чувствительность, Овнам - конфликт

Елизавета Бельмас
28 июня 2023, 11:57 обновлено 28 июня, 12:06
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо быть более дипломатичным, а кому выбирать себя.
Гороскоп на завтра 29 июня 2023
Гороскоп на завтра 29 июня 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 29 июня показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

Другие люди могут гладить вашу шерсть не в том направлении. Сегодня в воздухе витает много огненной энергии, которая продвигает позицию "я прежде всего". Это может вступить в прямой конфликт с вашей миролюбивой, дипломатичной натурой. Кроме того, люди могут быть немного более чувствительными, чем обычно. Вам будет труднее переносить обиды.

Гороскоп на завтра – Телец

Прислушайтесь к тому, что ваш разум должен сказать. Более чем вероятно, что ваш рациональный мозг знает правильный путь. Ваше настроение может диктовать действие, но пусть ваш мозг управляет рулем. Не слишком заморачивайтесь по пустякам. В горячих спорах о том, что справедливо, а что несправедливо, могут подняться страсти. Будьте частью решения, а не проблемы.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

На вас обрушится больший прилив энергии, чем когда-либо прежде. Это как если бы вы начали новую жизнь, и теперь у вас есть шанс начать со свежим новым отношением. Поймите, что чувствительная натура — это то, что поможет вам одержать победу в этот день.

Гороскоп на завтра – Рак

Люди и ситуации подстрекают вас. Может показаться, что на каждом углу раздоры. Помните, что ваш путь — это тот, который вы выбрали. Вы можете предвидеть или не предвидеть барьеры, но они неизбежны. Ключ к успеху — найти правильный баланс между внутренней и внешней деятельностью. Не направляйте все свое разочарование на других.

Гороскоп на завтра – Лев

Отправляйтесь в приключение с отважным духом. Ваши эмоции зажжены и готовы к работе. Ваши инстинкты готовы к новому вызову. Если что-то и затормозит вас сегодня, так это ваше рациональное мышление.

Гороскоп на завтра – Дева

Ваш ум удивительно ясен и ваше мышление соответствует тому, что намеревалось выполнить ваше эго. Главное для вас — позволить своим эмоциям говорить. Возьмите на себя ответственность и позвольте себе идти за тем, что вы хотите. Пока вы провели последние пару дней в размышлениях, следующие несколько дней должны быть более ориентированы на действия.

Гороскоп на завтра – Весы

У вас, вероятно, хорошее настроение и есть дополнительный импульс уверенности в себе, который поможет вам справиться практически с любым проектом, за который вы беретесь. Хотя последние пару дней вы, возможно, чувствовали себя медленными и немного застойными, сегодня вы готовы действовать.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня ваш мозг может быть по одну сторону забора, а ваши эмоции — по другую. Задача состоит в том, чтобы найти между ними решение. Ваш разум движется к более чувствительному и восприимчивому подходу, в то время как ваше сердце находится в более агрессивном режиме. К сожалению, эти две энергии обычно плохо работают вместе. Ваша задача — найти здоровый баланс.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Одна из тем дня — отдавать, а не получать. Вас могут попросить справиться со многими задачами одновременно, в чем вы от природы хорошо разбираетесь. Существует сильная потребность действовать и добиваться цели, в то же время вы можете чувствовать сильную внутреннюю тягу, которая просит вас успокоиться и задуматься. Обе эмоции являются действительными, и обе следует уважать в течение дня.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вы соответствуете своим инстинктам воина, которые напоминают вам о том, что вы должны соответствовать своим мечтам. Сложная часть заключается в том, как вы собираетесь планировать свою атаку, чтобы был равный баланс отдачи и получения. Преобладающие сегодня энергии могут застать вас в сложной ситуации.

Гороскоп на завтра – Водолей

Вы чувствуете себя резво и рады взять на себя инициативу. Кажется, что стартовые ворота только что открылись, и вы лидируете в атаке. Единственное, что может помешать гонке, — это ваш рациональный разум, напоминающий вам, что также важно остановиться. Оглянитесь вокруг и подумайте о том, что происходит вокруг вас.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Вы чувствуете себя довольно чувствительными. Возможно, вы захотите спасти каждое раненое животное с обочины дороги. Объедините этот заботливый и любящий инстинкт с воинственным драйвом, который возьмет на себя ответственность и возглавит бой. Этот мощный энергетический дуэт очень ориентирован на действие.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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