Гороскоп на завтра 29 сентября 2023: Рыбам – знакомство, Весам – проблемы прошлого

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо расслабиться и сосредоточиться на своих задачах.

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Гороскоп на завтра 29 сентября 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 29 сентября показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на пятницу.

Гороскоп на завтра – Овен

Вас привлекает кто-то, связанный с вашей работой? Если да, то роман с этим человеком может возникнуть в вашем ближайшем будущем. Не удивляйтесь, если ваш коллега вдруг проявит к вам интерес.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете чувствовать себя энергичным и целеустремленным. Есть кое-что, над чем, по вашему мнению, вам обязательно нужно поработать сегодня. Скорее всего, вы не сможете поколебать это убеждение, поэтому лучше всего, если вы просто засучите рукава и приступите к делу.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

У вас есть неприятное ощущение, что вам следует что-то сделать, но вы не можете придумать, что именно? Это чувство может беспокоить вас весь день. Лучше всего попытаться вспомнить. Возможно, вы не помните этого сейчас, но, вероятно, это придет к вам позже.

Гороскоп на завтра – Рак

Участвуете ли вы в важном групповом мероприятии, возможно, с близкими друзьями? Если да, возможно, вы работаете над жизненно важной задачей, возможно, связанной с общением. Возможно, в этом замешан и любовный партнер. В такие моменты вы можете быть довольно напряженными, поэтому не будьте слишком резкими с окружающими.

Гороскоп на завтра – Лев

Карьерные вопросы могут вынудить вас оказаться на виду у публики именно тогда, когда вы предпочитаете изолироваться и работать в одиночку. Это может расстраивать, но от этого могут зависеть значительные финансовые выгоды. Так что выйдите из своей скорлупы и познакомьтесь со своей публикой!

Гороскоп на завтра – Дева

Сегодня может возникнуть роман с кем-то издалека, кто разделяет ваши духовные наклонности. Это могут быть очень интенсивные, любящие и поддерживающие отношения. Не стесняйтесь и не позволяйте своей неуверенности взять над вами верх.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, у вас впереди очень напряженный день, но вы не сможете сосредоточиться. Слишком много проблем может возникнуть из прошлого. Старые эмоциональные травмы, денежные проблемы многолетней давности, которые все еще преследуют вас, даже прошлые мечты могут быть у вас на уме.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деловой или романтический партнер сегодня может быть мрачным. Не спрашивайте. Ваш друг может наброситься на вас. Ваша забота не является недооцененной, но иногда люди предпочитают решать проблемы самостоятельно.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вы откладывали какую-то работу? Возможно, это тяготит вас. Сегодня вы могли бы приложить больше усилий, чтобы избавиться от этого. После этого вы почувствуете облегчение, но не напрягайтесь слишком сильно, иначе у вас не останется сил на завтра.

Гороскоп на завтра – Козерог

Сегодня вас может охватить мощный творческий порыв. Ваша интуиция должна играть важную роль во всем, что вы создаете. Вы можете почувствовать желание завершить свой проект. Единственным недостатком может быть то, что ваш партнер может не понимать, почему вы хотите работать, а не гулять.

Гороскоп на завтра – Водолей

Сегодня могла бы прийти пара, возможно, друзья. Возможно, вы переехали в новый дом или сделали ремонт и хотите показать им окрестности. Они будут впечатлены, и вам понравится компания. Разделяют ли они с вами интерес к снам? В разговоре может возникнуть тема сновидений.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Сегодня для вас расцветает романтика. Если вы одиноки, прогулка по окрестностям может помочь вам познакомиться с кем-то новым и интересным. Если вы в этом участвуете, вы и ваша вторая половинка можете запланировать поездку за город, возможно, на выходные.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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