УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 7 мая 2023: Козероги озолотятся, а Стрельцам пора взять себя в руки

Сергей Кущ
6 мая 2023, 18:03 обновлено 6 мая, 18:03
123
В гороскопе астрологи озвучили прогноз для каждого знака, чтобы вы могли подготовиться к возможным вызовам этого дня.
Гороскоп 7 мая
Гороскоп 7 мая / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

7 мая 2023 года звезды предрекают разнообразные события для каждого знака Зодиака. Некоторые знаки получат дополнительную энергию для достижения своих целей, в то время как другие могут столкнуться с неприятностями и неожиданными препятствиями.

Гороскоп на завтра – Овен

Возможно, вы чувствуете жажду странствий и жаждете чего-то нового и необычного в своей жизни. Вы просто не можете удержаться от того, чтобы не заскучать от скучной рутины. Если вам хочется приключений, почему бы не спланировать экзотическую поездку? Даже если у вас сейчас нет денег, вы все равно можете начать проводить исследования.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, вы станете обладателем важных знаний, которые дадут необходимый толчок для инвестирования в перспективные акции. Возможно, вы узнаете, что в город приезжает известный человек, чтобы прочитать лекцию. Если ваше сердце начинает учащенно биться, как только вы слышите новость, это должно стать для вас стимулом к дальнейшим действиям.

видео дня

Гороскоп на завтра – Близнецы

Посещение местного музея или картинной галереи может довести вас до слез. Внезапно вы осознаете всю красоту вокруг и вдохновитесь на создание собственных оригинальных произведений. У вас есть сильная творческая жилка, так почему бы не посмотреть, как далеко заведет вас ваш талант?

Гороскоп на завтра – Рак

Вы чувствуете все эмоции до последней капли. Это может сделать день напряженным. Приложите усилия, чтобы успокоиться. Вместо того, чтобы вставлять свое мнение в каждый разговор, постарайтесь отойти от группы. Разговор и так достаточно оживленный, без того, чтобы вы еще больше разжигали обстановку. Проведите вечер с близкими людьми.

Гороскоп на завтра – Лев

Скорее всего, вы чувствуете желание сделать что-то необычное и немного сумасшедшее. Вы можете удовлетворить это желание, посетив групповое мероприятие, возможно, концерт. Или вы можете предаться детской фантазии и пойти в цирк. Что бы вы ни делали, возьмите с собой особенного человека в вашей жизни. Веселье, которое вы обязательно получите, будет намного слаще, если разделить его с любимым человеком.

Гороскоп на завтра – Дева

У вас много талантов. Астральная энергия указывает на то, что ваши способности будут вознаграждены. Поздравляем! Вы наверняка долго и упорно трудились для достижения своих целей. Почему бы не построить планы по празднованию? Позовите друзей или своего партнера, чтобы устроить импровизированную встречу.

Гороскоп на завтра – Весы

Вы наверняка заметите восхищенные взгляды в свой адрес. Ваша страсть велика, и вы можете провести этот вечер с особенным человеком. Воплотите свои романтические фантазии. Зажгите свечи, используйте свой лучший фарфор и оденьтесь с чувственностью. Ваш партнер оценит эти усилия. Вы обязательно проведете прекрасный вечер.

Гороскоп на завтра– Скорпион

Это может быть ваш счастливый день, Скорпион, особенно в сердечных делах. Вы можете почувствовать особую близость с вашим особенным человеком, а также с другими людьми из вашего ближайшего круга друзей. Отчасти это связано с планетарной конфигурацией. Она показывает, что ваша интуиция и оптимизм находятся на высоком уровне. Используйте это в своих интересах, особенно если вам нужно что-то продать. Сохраняйте реалистичность своих ожиданий.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Постарайтесь не делать сегодня все и сразу. Ваша социальная жизнь накаляется, и вы можете в бешенстве готовиться ко всем мероприятиям, на которые вас пригласили. Возьмите себя в руки. Прежде чем думать о социальной жизни, сначала сделайте свою работу.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вы можете рассчитывать на дополнительные финансовые ресурсы, возможно, на повышение зарплаты. Вы это заслужили! Последние несколько месяцев вы долго и упорно трудились. Вы заслужили уважение авторитетных лиц и восхищение коллег. Будьте осторожны, чтобы не растратить лишние деньги. Отложите немного на черный день.

Гороскоп на завтра – Водолей

Позаботьтесь о своем внешнем виде и немного приберитесь в доме сегодня утром. У вас могут быть гости, Водолей. Пригласите их в дом и расположитесь поудобнее. Вполне вероятно, что они могут принести большую пользу в продвижении вашей карьеры. Возможно, у кого-то из них есть хорошие связи в компании, в которой вы давно хотели работать. А может быть, вы получите интересный совет по поводу акций. Будьте бдительны!

Гороскоп на завтра – Рыбы

Если вам хочется приключений, почему бы не спланировать экзотическую поездку? Даже если у вас сейчас нет денег, вы все равно можете начать проводить исследования. Одно осознание того, что когда-нибудь вы туда отправитесь, поможет вам поднять настроение, Рыбы.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на май 2023:

Источник.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам может быть интересно:

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

Подрыв машины Прилепина: кто это, кто стоит за покушением и что говорят в Кремле - все подробности

Подрыв машины Прилепина: кто это, кто стоит за покушением и что говорят в Кремле - все подробности

18:00 Мир
После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – Свитан

После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – Свитан

16:56 Украина
Один боец уже дважды был в плену: Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"

Один боец уже дважды был в плену: Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"

16:08 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:03

Гороскоп на завтра 7 мая 2023: Козероги озолотятся, а Стрельцам пора взять себя в руки

18:00

Подрыв машины Прилепина: кто это, кто стоит за покушением и что говорят в Кремле - все подробностиВидео

17:35

Как правильно применять мицеллярную воду: кожа будет сиять здоровьем

17:33

Россияне набросились на Пугачеву прямо во время похоронВидео

17:13

Взрывная головоломка по картинке: найти лишнее число за 15 секунд почти невозможно

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:56

После 9 мая Бахмут станет ненужным для РФ – СвитанВидео

16:55

"Копия мама": Потап показал сильно повзрослевшего сына

16:40

Момент попал на видео: путинский "попугай" Песков полез целовать руки ПугачевойВидео

16:40

Наивкуснейший шашлык в духовке: как приготовить сочное мясо без шампуровВидео

Реклама
16:12

В России взорвали известного писателя-пропагандиста Прилепина

16:08

Один боец уже дважды был в плену: Украина вернула во время обмена 45 защитников "Азовстали"ФотоВидео

16:05

"Мечтал вернуться домой с победой": оккупанты забрали жизнь 22-летнего защитника Украины

15:56

Новый король Британии Чарльз III расчувствовался во время поцелуя сынаВидео

15:22

Что можно сделать из старого зонта: 3 необычные идеи

15:21

Коронация Чарльза ІІІ: 5-летний принц Луи стал звездой церемонииВидео

15:15

В Великобритании в присутствии 2000 гостей короновали Чарльза ІІІ: все подробностиФотоВидео

15:03

Вывод войск из Украины и ликвидация режима Путина: Пономарев раскрыл детали декларации оппозиции РФВидео

14:19

Некоторые политики Запада призывают, чтобы Украина не освобождала Крым – представитель ЗеленскогоВидео

14:15

Во время посадки помидор люди бросают в лунку горсть песка: урожай обеспечен

14:01

У Путина петляли с информацией об удару по Кремлю: Жданов объяснил ситуациюВидео

Реклама
14:01

Удивительный психологический тест: любимое время года раскроет тайны вашей личности

13:57

Бегство ЧВК Вагнера из Бахмута: Пригожин заявил о "передаче позиций" Кадырову

13:08

Ядерное разоружение России: Пономарев раскрыл планы оппозицииВидео

13:00

Бунт Пригожина может стать началом контрнаступления ВСУ — западные СМИ

12:51

Загадка с подвохом: нужно за 10 секунд найти корову, которая отличается от других

12:08

На Роллс-Ройсе и в черной шляпе: Пугачева приехала на похороны ЮдашкинаВидео

11:59

"Укрепить россиян в составе ВСУ и сопротивление в РФ": Пономарев назвал пути свержения режима ПутинаВидео

11:59

Удар дрона по Кремлю: Жданов выдвинул неожиданную версию

11:49

Пехота ВСУ в ближайшее время поднимет флаг Украины над Донбассом и в Крыму – СырскийВидео

11:43

Загадка для творческих личностей: как понять, какая нить ведет к банану за 7 секунд

11:02

Что нужно сделать 7 мая, чтобы весь год проблем с деньгами не иметь: приметы и что нельзя делатьВидео

10:52

Комплексы С-300 в обмен на газ из России: Резников рассказал о большой ошибке Киева в прошломВидео

10:34

После войны РФ будет платить Украине репарации: Пономарев объяснил механизмВидео

10:11

Евровидение-2023: букмекеры резко опустили Украину в рейтингеВидео

10:01

Его прощальный поклон: рецензия на фильм "Стражи Галактики 3"

09:52

Patriot в деле: ВСУ впервые сбили гиперзвуковую ракету РФ Кинжал

09:40

"Вплоть до потери власти Путиным": Жданов рассказал, чем грозит Кремлю парад на Красной площадиВидео

09:00

Российские оппозиционеры договорились не мешать друг другу - Илья ПономаревЭксклюзив

08:59

Оккупантов в Мелитополе охватила паника: сжигают документы и обсуждают побег – мэрВидео

08:58

Сильный грохот и клубы дыма: в Крыму жалуются на "бавовну" и мощные взрывыВидео

Реклама
08:20

Почему Пригожин торопится покинуть Бахмутмнение

08:12

Слив документов Пентагона: Путин "кинул" Пригожина, ЧВК Вагнер враждует с МО РФ – WP

07:56

Гороскоп на сегодня 6 мая 2023: Скорпионам - катастрофа с деньгами, Стрельцам - разлука с близкимиВидео

07:06

РФ отказалась от захвата Бахмута: бросает силы на подготовку к контрнаступлению ВСУ – ISW

06:20

Путинская Россия погружается в какой-то логистический кошмармнение

05:00

Не ракетный обстрел: оккупанты могут готовить серьезные провокации 9 мая - ГУР

04:20

Жданов рассказал, что означают заявления Пригожина о начале наступления ВСУВидео

03:30

Для чего полезно есть миндаль: "броня" от депрессии и "прочистка" мозга, но есть нюанс

03:00

Ганницкий признался, почему о пленном журналисте Дмитрии Хилюке в течение года не говорили публично

02:30

Жданов назвал фигуру из ближнего окружения Путина, которая способна устроить переворот в РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять