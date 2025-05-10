Гороскоп по лунному календарю: что нельзя делать 10 мая, чтобы не потерять силу

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 10 мая.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-po-lunnomu-kalendaryu-chto-nelzya-delat-10-maya-chtoby-ne-poteryat-silu-10663412.html Ссылка скопирована

Лунный гороскоп на 10 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT), pexels

Что узнаете:

Какая фаза Луны 10 мая по лунному календарю

Как Луна повлияет на человека 10 мая

Что можно и нельзя делать 10 мая

10 мая - время максимальной силы, подготовки к полноте и большим свершениям. Это 14-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день поддерживает смелость и гармонию. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 10 мая

В этот день нужно двигаться вперед. Нужно сделать шаг к цели, это замечательный день для действий.

В этот день нужно приготовить блюдо с яйцами. Можно сварить яйцо или испечь омлет. Это символ новой жизни.

В этот день нужно носить одежду белого и золотого цветов. Они сочетают чистоту и сияние.

В этот день нужно коснуться теплого песка. Можно провести рукой по нагретой земле. Это придаст уверенности.

В этот день нужно слушать журчание ручья. Это наполнит день спокойствием.

Что не нужно делать 10 мая

1. Не нужно держать старые письма. Хранение давней переписки блокирует энергию.

видео дня

2. Не нужно резать веревки. Считается, что это разрывает связи. Лучше развязать все узлы.

3. Не нужно носить тесную обувь. Это сковывает энергию. Лучше выбрать что-то удобное и легкое.

4. Не нужно пить сладкие напитки. Сахар рассеивает силу дня. Лучше отдать предпочтение чистой воде или травяному настою.

5. Не нужно колебаться в решениях. Нерешительность гасит силы. Нужно действовать уверенно.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать энергию и понять, что ваше счастье в умении найти радость в простоте, которая наполняет сердце миром. Вы можете быть уверенной и свободной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна силу мне шепчет, весна меня поднимает".

Кто отмечает именины 10 мая

Ефросиния - нежность и сила.

Семен - мудрость и тепло.

Ксения - гармония и любовь.

Емельян - защита и спокойствие.

Софрония - вдохновение и мир.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред