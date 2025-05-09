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Гороскоп по лунному календарю: почему 9 мая нельзя оставлять беспорядок

Ангелина Подвысоцкая
9 мая 2025, 04:50
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 9 мая.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный гороскоп на 9 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 9 мая по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 9 мая
  • Что можно и нельзя делать 9 мая

9 мая - время обновления, творчества и внутреннего роста. Это 13-й день по лунному календарю, когда Луна растет. Ее энергия в этот день поддерживает вдохновение и гармонию. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 9 мая

  • В этот день нужно почтить победу. Следует поблагодарить за мир и вспомнить героев.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с овсом. Можно сварить кашу или испечь овсяное печенье. Это символ простоты и силы.
  • В этот день нужно носить одежду белого и голубого цветов. Они сочетают чистоту и спокойствие.
  • В этот день нужно коснуться весенних листьев. Можно провести рукой по молодым побегам. Это придаст связи с природой.
  • В этот день нужно послушать смех детей. Это наполнит день теплом.

Что не нужно делать 9 мая

1. Не нужно держать хаос. Беспорядок в мыслях или доме блокирует творческую энергию. Лучше навести везде порядок.

видео дня

2. Не нужно рвать бумагу. Считается, что разорванный лист путает вдохновение.

3. Не нужно носить старую одежду. Это мешает обновлению, лучше надеть свежую одежду.

4. Не нужно пить горячие напитки. Такие напитки рассеивают спокойствие. Лучше отдать предпочтение прохладному или теплому.

5. Не нужно игнорировать радость. Грустные мысли гасят энергию. Следует позволить себе улыбку.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать радость и понять, что ваше счастье в умении найти мир в простоте, которая наполняет сердце светом. Вы можете быть вдохновенной и спокойной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна творчество мне шепчет, весна меня обновляет".

Кто отмечает именины 9 мая

  • Марта - сила и радость.
  • Вадим - мудрость и тепло.
  • Людмила - нежность и гармония.
  • Мирон - защита и спокойствие.
  • Роксолана - вдохновение и любовь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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