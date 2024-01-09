Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощения

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Близнецов на весь 2024 год. Согласно прогнозу, в январе у вас появятся новые идеи и начинания. В сентябре у Близнецов будут высокие доходы, а в июле нужно обязательно отдохнуть.
Гороскоп Таро на январь 2024 Близнецы
Карта: Паж мечей, Паж пентаклей
Что-то новое придет в вашу жизнь. У вас появится кто-то, за кем нужно ухаживать. Если вы задумали новое дело, то начинать стоит после 11 января.
Близнецов ждут большие траты. Вы получите новую работу, но придется "учиться на лету" из-за нехватки опыта.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Близнецы
Карта: Верховная жрица
Вы получите новые знания, новости. Откроется тайна. Вам понадобится консультация какого-то специалиста.
Если вы ждете какого-то ответа, вы его получите в феврале.
Гороскоп Таро на март 2024 Близнецы
Карта: 2 мечей, Паж мечей
Вы попали точно в цель неожиданно для себя. Нужно будет что-то делать наугад. Возможен конфликт, разница во мнениях. Близнецы будут стоять перед выбором в марте, свидетельствует гороскоп 2024.
Гороскоп Таро на апрель 2024 Близнецы
Карта: Солнце
Близнецы будут довольны собой. Вы окажетесь в центре внимания.
Эта карта очень хорошая и для финансов, и для карьеры. Все будет так, как вы пожелаете.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на май 2024 Близнецы
Карта: Рыцарь жезлов
Жизнь будет бурлить, кипеть. Появится много энергии, чувство эйфории. Вас ждет продвижение в делах. Не исключена поездка.
Гороскоп Таро на июнь 2024 Близнецы
Карта: Маг
Вы сами можете вершить свою судьбу и сотворить то, о чем мечтали. Помните: мысли материализуются, поэтому будьте острожны с желаниями.
Гороскоп Таро на июль 2024 Близнецы
Карта: Умеренность
В июле стоит взять отпуск и поехать на отдых. Работы будет меньше. Самое время расслабиться.
Гороскоп Таро на август 2024 Близнецы
Карта: Иерофант, 6 мечей
Человек, которого слушают и уважают, сыграет роль в жизни Близнецов в августе. Вы встретите своего учителя. Вас ждет духовный рост, хорошая репутация.
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Близнецы
Карта: 9 жезлов, Королева пентаклей
Вы стремитесь к лучшей жизни. Вам хочется выйти за пределы своих возможностей, и это у Близнецов получится сделать.
Финансовое положение будет очень хорошим. Вы сможете позволить себе то, что вы хотите.
Гороскоп Таро на октябрь 2024 Близнецы
Карта: Королева пентаклей
Вы "собираете урожай". Приток денег продолжится и в октябре.
В вашу жизнь войдет успешная и самодостаточная женщина.
Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Близнецы
Карта: Сила, Император
Что бы не произошло - вы справитесь с любыми трудностями. Вы сильнее, чем вы думаете.
Гороскоп Таро на декабрь 2024 Близнецы
Карта: 2 жезлов, Паж мечей
В конце года Близнецы будут строить планы на следующий год. Будет много общения, коммуникаций.
У вас появятся новые идеи, знания, знакомства, планы.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Близнецов от Анжелы Перл:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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