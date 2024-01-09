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Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощения

Анна Ярославская
9 января 2024, 12:28
Вторая половина года у Близнецов будет очень доходной и успешной. Однако летом стоит хорошенько отдохнуть, посоветовала таролог.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл назвала самые прибыльные месяцы 2024 года для Близнецов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Близнецов на весь 2024 год. Согласно прогнозу, в январе у вас появятся новые идеи и начинания. В сентябре у Близнецов будут высокие доходы, а в июле нужно обязательно отдохнуть.

Гороскоп Таро на январь 2024 Близнецы

Карта: Паж мечей, Паж пентаклей

Что-то новое придет в вашу жизнь. У вас появится кто-то, за кем нужно ухаживать. Если вы задумали новое дело, то начинать стоит после 11 января.

Близнецов ждут большие траты. Вы получите новую работу, но придется "учиться на лету" из-за нехватки опыта.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Близнецы

Карта: Верховная жрица

Вы получите новые знания, новости. Откроется тайна. Вам понадобится консультация какого-то специалиста.

Если вы ждете какого-то ответа, вы его получите в феврале.

Гороскоп Таро на март 2024 Близнецы

Карта: 2 мечей, Паж мечей

Вы попали точно в цель неожиданно для себя. Нужно будет что-то делать наугад. Возможен конфликт, разница во мнениях. Близнецы будут стоять перед выбором в марте, свидетельствует гороскоп 2024.

Гороскоп Таро на апрель 2024 Близнецы

Карта: Солнце

Близнецы будут довольны собой. Вы окажетесь в центре внимания.

Эта карта очень хорошая и для финансов, и для карьеры. Все будет так, как вы пожелаете.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на май 2024 Близнецы

Карта: Рыцарь жезлов

Жизнь будет бурлить, кипеть. Появится много энергии, чувство эйфории. Вас ждет продвижение в делах. Не исключена поездка.

Гороскоп Таро на июнь 2024 Близнецы

Карта: Маг

Вы сами можете вершить свою судьбу и сотворить то, о чем мечтали. Помните: мысли материализуются, поэтому будьте острожны с желаниями.

Гороскоп Таро на июль 2024 Близнецы

Карта: Умеренность

В июле стоит взять отпуск и поехать на отдых. Работы будет меньше. Самое время расслабиться.

Гороскоп Таро на август 2024 Близнецы

Карта: Иерофант, 6 мечей

Человек, которого слушают и уважают, сыграет роль в жизни Близнецов в августе. Вы встретите своего учителя. Вас ждет духовный рост, хорошая репутация.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Близнецы

Карта: 9 жезлов, Королева пентаклей

Вы стремитесь к лучшей жизни. Вам хочется выйти за пределы своих возможностей, и это у Близнецов получится сделать.

Финансовое положение будет очень хорошим. Вы сможете позволить себе то, что вы хотите.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Близнецы

Карта: Королева пентаклей

Вы "собираете урожай". Приток денег продолжится и в октябре.

В вашу жизнь войдет успешная и самодостаточная женщина.

Гороскоп Таро на ноябрь 2024 Близнецы

Карта: Сила, Император

Что бы не произошло - вы справитесь с любыми трудностями. Вы сильнее, чем вы думаете.

Гороскоп Таро на декабрь 2024 Близнецы

Карта: 2 жезлов, Паж мечей

В конце года Близнецы будут строить планы на следующий год. Будет много общения, коммуникаций.

У вас появятся новые идеи, знания, знакомства, планы.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2024 для Близнецов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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