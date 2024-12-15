Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года

Анна Ярославская
15 декабря 2024, 03:30
2
Анжела Перл прогнозирует финансово прибыльный год для Козерогов.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Чего ждать Козерогам в финансах и карьере
  • Когда у Козерогов начнется любовный роман

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Козерогов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Козерогам стоит следовать мудрым советам и прислушиваться к своей интуиции, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Козерог

Карты: Верховная жрица, Король пентаклей, Мир

Слушайте себя, свою интуицию, знаки Вселенной. Лучше мыслить не логически. По словам таролога, стоит обратиться за советом к специалисту.

В январе рядом с вами будет мужчина, который вас финансово поддерживает.

В первый месяц нового года финансовая ситуация будет стабильной. Будет и работа, и зарплата.

Завершится один цикл жизни и начнется новый. Возможно вы будете работать за границей. Вы перейдете на новый финансовый уровень. Будет повышение в должности.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Козерог

Карта: Финансовая стабильность

Вы примете правильное решение в январе и в феврале у вас будет хорошее финансовое положение. Не стоит сильно распространяться о работе, иначе могут появиться завистники.

Гороскоп Таро на март 2025 - Козерог

Карты: Король кубков, Повешенный, 8 жезлов

В жизни Козерогов появится мужчина Рак, Скорпион или Рыбы.

Возможно вы или ваши близкие будут находиться в депрессивном состоянии и вам придется принимать в этом участие.

В марте Козероги погрузятся в какой-то проект, который будет занимать все ваше время. Эта ситуация продлится недолго, все быстро прояснится и завершится.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Козерог

Карта: 6 жезлов

Вы довольны собой. Вы готовы делится своим счастьем. Вас ждет достижение, успех, победа.

Гороскоп Таро на май 2025 - Козерог

Карты: 10 жезлов

Вы слишком загружены работой. Свободного времени практически не будет. Таролог советует взять помощника, попросить о помощи, делегировать обязанности.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Козерог

Карты: Правосудие, Влюбленные

В июне будут решаться юридические или судебные дела.

Состоится знакомство, которое внесет баланс в жизнь. Возможно вас пригласят на свадьбу.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Козерог

Карты: Королева мечей, 5 пентаклей

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в жизни Козерогов. По характеру она холодная, не эмоциональная. По профессии - врач, хирург, юрист, специалист в какой-то сфере.

В июле Козероги будут заниматься вопросами финансов и здоровья. Вы будете считать свой бюджет.

Вашим родителям моет понадобиться помощь.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог

Карты: 2 жезлов, Иерофант, 6 мечей

Вы получите важную новость, звонок.

Вы можете как маг изменить свою жизнь, откроются новые горизонты.

Козероги встретят своего учителя.

Вы примете правильное решение и будете двигаться вперед, к новым берегам.

Август станет очень значимым месяцем для Козерогов

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Козерог

Карта: 2 кубков

Вас ждет любовь, роман, партнерство. Отношения будут приносить радость. Рядом с вами будет находиться любимый человек.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Козерог

Карта: 9 пентаклей

Вы сможете позволить себе все, что хотите. Будет хорошая прибыль. Сбудется финансовая мечта.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Козерог

Карты: 2 пентаклей, 6 кубков

Козерогам нужно считать свой бюджет, балансировать между доходами и расходами.

На вас нахлынут счастливые воспоминания, на душе будет приятно. Вы ощутите благодарность. На связь выйдет человек, которого вы давно не видели.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог

Карты: 5 пентаклей, 9 кубков

Повторится ситуация, которая происходила в июле. Будут опасения по поводу финансов. Однако волноваться не стоит - финансовая ситуация стабильная. Кром того, вам окажут помощь.

Декабрь будет хорошим месяцем для Козерогов. Исполнятся ваши мечты.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Козерогов от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Козерог таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро Гороскоп 2025
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

22:47Украина
К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

22:40Украина
"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

21:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Гороскоп на сегодня 15 декабря: Близнецам - неожиданное предложение, Водолеям - прибыль

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождь

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"

Последние новости

03:30

Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года

02:31

Конденсат на окнах исчезнет за 2 минуты: чем нужно обработать стекла

01:30

Главная цель для "Орешника": появился прогноз нового ракетного удара РФ

00:49

Начнется "белая полоса": кому нужно помочь 15 декабря - приметы

14 декабря, суббота
23:51

Трагически погиб миллиардер и основатель известного бренда одежды Исак Андик

Вопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – ЗолотарёвВопреки угрозам Трампа США не выйдут из НАТО, но Альянс будет штормить – Золотарёв
22:47

На Покровском направлении состоялся встречный бой: ВСУ отбросили оккупантов

22:40

К взрыву в Днепре причастна РФ: подозреваемого задержали "по горячим следам"

22:00

Будут ли массированные ракетные атаки РФ на новогодние праздники: ответ ГУР

21:31

Как русские иноагенты помогают путинизмумнение

Реклама
21:11

"От Путина можно ждать всего": в ГУР оценили, ударит ли РФ "Орешником" на праздники

20:31

ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

20:14

ФИФА показала карту Украины без Крыма: МИД резко отреагировало и требует извинений

20:01

Водители могут ошибаться: как законно и безопасно перевезти елку в автомобиле

19:48

Накроет внезапное потепление, но будет сыпать снег: какой будет погода в воскресенье

19:11

Света в Украине будет больше: график отключения электроэнергии на 15 декабря

19:05

Штурмы оккупантов вышли на новый уровень: армия РФ атакует позиции ВСУ на "Жигулях"

18:36

"Взяли деньги с несчастных": украинцы заподозрили Винника в масштабной афере

18:18

"Бил оккупанта на самых горячих направлениях": в бою погиб молодой украинский пилот

17:29

Прямо со сцены: Верка Сердючка попрощалась с Россией, детали

17:04

В Днепре прогремел взрыв: есть погибший, среди раненых - полицейские

Реклама
17:01

"Потери уже заметны": Зеленский заявил, что РФ начала бросать в штурмы солдат КНДР

16:44

Оценил даже Зибров: Пономарев удивил поклонников фото в новом образе

16:37

"Они заканчиваются, как и все": в ЦПД прокомментировали штурмы солдат КНДР

16:34

В РФ "УРАЛ" и автобус с оккупантами врезались лоб в лоб: есть погибшие и раненныеВидео

15:52

"Настоящий рыцарь": на фронте погиб известный украинский актер

15:33

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт предупредил об опасности

15:33

Гороскоп Таро на 2025 год для Стрельцов: чего ждать в любви, финансах и карьереВидео

15:24

Литовскую спортсменку выгнали с Чемпионата мира из-за футболки, как у Зеленского

15:03

Сбросила 15 килограммов: Могилевская поделилась секретом стройности

14:54

В ЕС заговорили о завершении войны и вводе миротворцев в Украину – Politico

14:45

Где 3 отличия между картинками: их отыщут только люди с "самым острым взглядом"

14:28

4 оригинальных способа, как правильно носить шарф с курткой: получится удобно и красивоВидео

14:23

Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

13:59

Владимир Пресняков встал на защиту сына, исполняющего чужие хиты в США

13:52

Уничтожен Су-30 и три локомотива: ГУР нанесло мощные удары в тылу РФВидео

12:51

Под угрозой удара колонны россиян: в ГУР узнали о крупных проблемах РФ в Сирии

12:49

"Брак - это тяжело": Екатерина Кухар решилась на откровенное признание

12:00

Доходы придется показывать всем: чем обернется меморандум крупных банков

11:56

Таро-прогноз на полнолуние в декабре 2024: на кого прольется золотой дождьВидео

11:56

Андраде "выдала" обоих: новый бойфренд Брежневой засветился в СМИ, фото

Реклама
11:51

ВСУ поразили нефтебазу в российском Орле, там вспыхнул пожар: детали

11:47

У РФ ощутимые потери: ВСУ ударили по месту скопления оккупантов и двум КП врага

10:55

Позиции удерживать невозможно: в ВСУ заявили о продвижении РФ на востоке

10:46

Солдат КНДР бросят на штурмы: в ГУР предупредили о новых планах оккупантов

10:24

Дочь покойной Заворотнюк беременна первенцем: первые фото

09:58

Гороскоп Таро на 2025 год для Весов: назван самый важный и прибыльный месяцВидео

09:56

Взрывы гремели в 11 областях: РФ ударила по Украине десятками дронов

09:49

Дроны атаковали нефтебазу в российском Орле: после серии мощных взрывов вспыхнул пожар

09:00

Китайский вояж Медведева завершен двумя "договоренностями"мнение

08:54

РФ массированно бьет по Украине ракетами и дронами: в ISW назвали цели ударов

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять