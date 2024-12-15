Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года

Вы узнаете:
- Чего ждать Козерогам в финансах и карьере
- Когда у Козерогов начнется любовный роман
Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Козерогов на весь 2025 год.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Козерогам стоит следовать мудрым советам и прислушиваться к своей интуиции, пишет Главред.
Гороскоп Таро на январь 2025 - Козерог
Карты: Верховная жрица, Король пентаклей, Мир
Слушайте себя, свою интуицию, знаки Вселенной. Лучше мыслить не логически. По словам таролога, стоит обратиться за советом к специалисту.
В январе рядом с вами будет мужчина, который вас финансово поддерживает.
В первый месяц нового года финансовая ситуация будет стабильной. Будет и работа, и зарплата.
Завершится один цикл жизни и начнется новый. Возможно вы будете работать за границей. Вы перейдете на новый финансовый уровень. Будет повышение в должности.
Гороскоп Таро на февраль 2025 - Козерог
Карта: Финансовая стабильность
Вы примете правильное решение в январе и в феврале у вас будет хорошее финансовое положение. Не стоит сильно распространяться о работе, иначе могут появиться завистники.
Гороскоп Таро на март 2025 - Козерог
Карты: Король кубков, Повешенный, 8 жезлов
В жизни Козерогов появится мужчина Рак, Скорпион или Рыбы.
Возможно вы или ваши близкие будут находиться в депрессивном состоянии и вам придется принимать в этом участие.
В марте Козероги погрузятся в какой-то проект, который будет занимать все ваше время. Эта ситуация продлится недолго, все быстро прояснится и завершится.
Гороскоп Таро на апрель 2025 - Козерог
Карта: 6 жезлов
Вы довольны собой. Вы готовы делится своим счастьем. Вас ждет достижение, успех, победа.
Гороскоп Таро на май 2025 - Козерог
Карты: 10 жезлов
Вы слишком загружены работой. Свободного времени практически не будет. Таролог советует взять помощника, попросить о помощи, делегировать обязанности.
Гороскоп Таро на июнь 2025 - Козерог
Карты: Правосудие, Влюбленные
В июне будут решаться юридические или судебные дела.
Состоится знакомство, которое внесет баланс в жизнь. Возможно вас пригласят на свадьбу.
Гороскоп Таро на июль 2025 - Козерог
Карты: Королева мечей, 5 пентаклей
Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в жизни Козерогов. По характеру она холодная, не эмоциональная. По профессии - врач, хирург, юрист, специалист в какой-то сфере.
В июле Козероги будут заниматься вопросами финансов и здоровья. Вы будете считать свой бюджет.
Вашим родителям моет понадобиться помощь.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог
Карты: 2 жезлов, Иерофант, 6 мечей
Вы получите важную новость, звонок.
Вы можете как маг изменить свою жизнь, откроются новые горизонты.
Козероги встретят своего учителя.
Вы примете правильное решение и будете двигаться вперед, к новым берегам.
Август станет очень значимым месяцем для Козерогов
Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Козерог
Карта: 2 кубков
Вас ждет любовь, роман, партнерство. Отношения будут приносить радость. Рядом с вами будет находиться любимый человек.
Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Козерог
Карта: 9 пентаклей
Вы сможете позволить себе все, что хотите. Будет хорошая прибыль. Сбудется финансовая мечта.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Козерог
Карты: 2 пентаклей, 6 кубков
Козерогам нужно считать свой бюджет, балансировать между доходами и расходами.
На вас нахлынут счастливые воспоминания, на душе будет приятно. Вы ощутите благодарность. На связь выйдет человек, которого вы давно не видели.
Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог
Карты: 5 пентаклей, 9 кубков
Повторится ситуация, которая происходила в июле. Будут опасения по поводу финансов. Однако волноваться не стоит - финансовая ситуация стабильная. Кром того, вам окажут помощь.
Декабрь будет хорошим месяцем для Козерогов. Исполнятся ваши мечты.
Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Козерогов от Анжелы Перл:
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