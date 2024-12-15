Гороскоп Таро на 2025 год для Козерогов: чем удивит каждый месяц года

Анжела Перл прогнозирует финансово прибыльный год для Козерогов.

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Гороскоп Таро на 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

Чего ждать Козерогам в финансах и карьере

Когда у Козерогов начнется любовный роман

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Козерогов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в новом году Козерогам стоит следовать мудрым советам и прислушиваться к своей интуиции, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Козерог

Карты: Верховная жрица, Король пентаклей, Мир

Слушайте себя, свою интуицию, знаки Вселенной. Лучше мыслить не логически. По словам таролога, стоит обратиться за советом к специалисту.

В январе рядом с вами будет мужчина, который вас финансово поддерживает.

В первый месяц нового года финансовая ситуация будет стабильной. Будет и работа, и зарплата.

Завершится один цикл жизни и начнется новый. Возможно вы будете работать за границей. Вы перейдете на новый финансовый уровень. Будет повышение в должности.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Козерог

Карта: Финансовая стабильность

Вы примете правильное решение в январе и в феврале у вас будет хорошее финансовое положение. Не стоит сильно распространяться о работе, иначе могут появиться завистники.

Гороскоп Таро на март 2025 - Козерог

Карты: Король кубков, Повешенный, 8 жезлов

В жизни Козерогов появится мужчина Рак, Скорпион или Рыбы.

Возможно вы или ваши близкие будут находиться в депрессивном состоянии и вам придется принимать в этом участие.

В марте Козероги погрузятся в какой-то проект, который будет занимать все ваше время. Эта ситуация продлится недолго, все быстро прояснится и завершится.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Козерог

Карта: 6 жезлов

Вы довольны собой. Вы готовы делится своим счастьем. Вас ждет достижение, успех, победа.

Гороскоп Таро на май 2025 - Козерог

Карты: 10 жезлов

Вы слишком загружены работой. Свободного времени практически не будет. Таролог советует взять помощника, попросить о помощи, делегировать обязанности.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Козерог

Карты: Правосудие, Влюбленные

В июне будут решаться юридические или судебные дела.

Состоится знакомство, которое внесет баланс в жизнь. Возможно вас пригласят на свадьбу.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Козерог

Карты: Королева мечей, 5 пентаклей

Женщина (Близнецы, Весы, Водолей) сыграет роль в жизни Козерогов. По характеру она холодная, не эмоциональная. По профессии - врач, хирург, юрист, специалист в какой-то сфере.

В июле Козероги будут заниматься вопросами финансов и здоровья. Вы будете считать свой бюджет.

Вашим родителям моет понадобиться помощь.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на август 2025 - Козерог

Карты: 2 жезлов, Иерофант, 6 мечей

Вы получите важную новость, звонок.

Вы можете как маг изменить свою жизнь, откроются новые горизонты.

Козероги встретят своего учителя.

Вы примете правильное решение и будете двигаться вперед, к новым берегам.

Август станет очень значимым месяцем для Козерогов

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Козерог

Карта: 2 кубков

Вас ждет любовь, роман, партнерство. Отношения будут приносить радость. Рядом с вами будет находиться любимый человек.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Козерог

Карта: 9 пентаклей

Вы сможете позволить себе все, что хотите. Будет хорошая прибыль. Сбудется финансовая мечта.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Козерог

Карты: 2 пентаклей, 6 кубков

Козерогам нужно считать свой бюджет, балансировать между доходами и расходами.

На вас нахлынут счастливые воспоминания, на душе будет приятно. Вы ощутите благодарность. На связь выйдет человек, которого вы давно не видели.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Козерог

Карты: 5 пентаклей, 9 кубков

Повторится ситуация, которая происходила в июле. Будут опасения по поводу финансов. Однако волноваться не стоит - финансовая ситуация стабильная. Кром того, вам окажут помощь.

Декабрь будет хорошим месяцем для Козерогов. Исполнятся ваши мечты.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Козерогов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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