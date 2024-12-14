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Гороскоп Таро на 2025-й: один из знаков зодиака ждет потрясающий год перемен

Анна Ярославская
14 декабря 2024, 14:23
157
Август станет особенно удачным месяцем для Скорпионов, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп Таро на 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда Скорпионы будут вынуждены отстаивать свою точку зрения
  • Какой месяц станет самым прибыльным в 2025 году

Таролог Анжела Перл составила гороскоп Таро для Скорпионов на весь 2025 год.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, март будет очень важным месяцем для Скорпионов. Вы сами строите и планируете свою судьбу. При этом не стоит забывать отдыхать и медитировать, пишет Главред.

Гороскоп Таро на январь 2025 - Скорпион

Карты: Туз кубков, Туз пентаклей

Первый месяц года будет денежным. Вас ждет новое вдохновение, новые чувства, эмоции и желания.

Перед Скорпионами откроются новые финансовые возможности. Вы получите новую работу, инвестиции будут расти. Вас ждет прибыль и хороший заработок.

Гороскоп Таро на февраль 2025 - Скорпион

Карта: Сила

Вы справитесь с любой ситуацией. Используйте силу вашей харизмы. Вы сильнее, чем вы думаете.

Гороскоп Таро на март 2025 - Скорпион

Карты: Смерть, Шут

Март - месяц трансформации и больших перемен. Вы закрываете дверь в прошлое и открываете новую. Ваша жизнь уже не будет такой, как прежде.

Скорпионы могут поменять работу, профессию, место жительства.

Что-то начнется с нуля. Вы будете делать то, что раньше не делали.

Гороскоп Таро на апрель 2025 - Скорпион

Карты: Король пентаклей, Шут, Императрица

Ваш начальник, муж, человек по гороскопу Телец, Дева или Козерог, кто-то, кто управляет финансами, сыграет роль в жизни Скорпионов.

Вы согласитесь на новое начинание.

В апреле Скорпионы будут получать подарки. Ожидается прибыль. Не исключена беременность.

Гороскоп Таро на май 2025 - Скорпион

Карты: 5 жезлов, Король кубков

Есть риск конфликтной ситуации. Вы с кем-то не сработаетесь, не сойдетесь во мнениях. Но вы уверены в том, что вы делаете, поэтому не стоит никого слушать. Несмотря на препятствия вы идете своей дорогой к своей цели.

Кроме того, в жизни Скорпионов появится Король кубков - романтичный, чувственный человек. Также карта может означать путешествие.

Вы можете выйти из одних отношений и начать другие.

Гороскоп Таро на июнь 2025 - Скорпион

Карты: 9 мечей, 7 жезлов, 6 пентаклей

Вас ограничивают обстоятельства или обязанности по работе. Что-то мешает вам делать то, что хотите. Возможно вам мешают внутренние ограничения или страх сделать шаг вперед.

Вы будете думать, как себя защитить. В результате у вас все получится.

В июне Скорпионы получат прибыль и подарки.

Гороскоп Таро на июль 2025 - Скорпион

Карта: 5 мечей, Луна, 9 кубков

В июле Скорпионы могут столкнуться с разницей во мнении. Есть риск конфликтной ситуации или получения неприятной новости.

Вы можете разбить сердце мужчине.

Скорпионам стоит слушать свою интуицию. Все пока еще туманно, но скоро ситуация прояснится. Июль - хороший месяц для беременности.

В июле у Скорпионов сбудутся мечты, ваш статус повысится.

Гороскоп Таро на август 2025 - Скорпион

Карты: 5 жезлов, Солнце

Вас ничего не остановит, вы настроены на успех. У вас высоки шансы на победу в любой конкуренции.

В августе может повториться ситуация, которая была в мае.

В карьере, финансах и здоровье все будет отлично. Вы получите хорошие новости, награду и популярность. Энергия бьет ключом.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Скорпион

Карты: Король мечей, Суд

Мужчина (Близнецы, Весы, Водолей) будет рядом с вами в сентябре и даст совет, окажет помощь, научит чему-то.

Время пришло что-то менять. Вы поймете, чего вы хотите на самом деле, в чем ваше предназначение и как вы хотите жить. Вселенная даст вам важный знак.

Если вы ждете решение суда, то оно будет в сентябре.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Скорпион

Карта: 7 кубков

Это карта любви и выбора. Вы будете оценивать, хотите ли вы быть в этих отношениях или нет.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Скорпион

Карты: Рыцарь жезлов, 5 мечей, 6 мечей

Ждите гостей. Состоится поездка, путешествие. В делах и отношениях - прогресс и продвижение. Вы получите новости в ноябре.

Скорпионы будут отстаивать свою позицию. Вы обезоруживаете своих соперников и идете вперед. Могут быть преграды, но вы их преодолеете и будет двигаться к лучшим берегам.

Гороскоп Таро на декабрь 2025 - Скорпион

Карты: 3 жезлов, 8 кубков

Скорпионы будут работать в команде, группе людей. Вы загоритесь какой-то идеей, появится желание чему-то научиться, получить новые навыки.

В декабре у Скорпионов будет огромная жажда нового. Вы хотите новых вершин, достижений, впечатлений.

Смотрите видео - Гороскоп Таро 2025 для Скорпионов от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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