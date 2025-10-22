Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 23 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Император, перевёрнутая

Овен, вы очень сильный тип личности, но не повредит ли вам быть немного более пассивным иногда? Вы можете позволить другим взять на себя инициативу, хотя вам, возможно, не понравится следовать за человеком, который, по вашему мнению, справляется с работой не так хорошо, как вы бы сами!

Урок начала сезона Скорпиона, изложенный в перевёрнутой карте Таро Император, — немного отпустить ситуацию. Отстраняясь от всего, вы позволяете другим узнать, на что они способны. Вы можете учить, направлять и подбадривать со стороны, но в этом сезоне будьте меньше лидером и больше заводилой!

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Рыцарь Кубков

Телец, не повредит ли вам немного большей эмоциональной чувствительности? Иногда вы можете быть стоиком, и это не потому, что вы холодны или равнодушны. Просто вы сосредоточены на предстоящей работе и хотите её достичь. Не стоит поддаваться эмоциям, когда нужно сохранять хладнокровие и решать проблемы. Эмоции могут затуманить ясность ума.

Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Кубков, призывает вас больше общаться со своей более мягкой стороной в сезон Скорпиона. Спросите себя, почему любовь и романтика так важны. Какую пользу можно извлечь, проявляя немного больше заботы, чем вы привыкли делать раньше?

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Король Мечей

Близнецы, вы мыслитель, и вам нравится анализировать, решать проблемы и самостоятельно во всём разбираться. Однако в этом месяце стоит поделиться своей силой мысли с другими. Вы можете стать надёжным союзником для тех, кто в ней нуждается. Вы обладаете бесценными проницательностью и чертами характера, которые неоспоримо точны в сути, и это здорово, когда вы можете поделиться своей мудростью с другими.

Король Мечей призывает вас сосредоточиться на развитии и развитии возможностей обмена информацией, которые, как вы знаете, могут помочь другим. Какой жизненный опыт вы можете извлечь? Каким жизненным урокам вы привносите в свой мир, что может помочь нуждающимся?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Рак, не позволяйте прошлому определять вас. Будущее разворачивается прямо сейчас, и вы сами решаете, каким оно будет. Сезон Скорпиона приглашает вас исследовать свои страсти, и одна из них — помогать другим.

Туз Пентаклей, перевёрнутая, однако, призывает вас быть осторожными. Не стоит помогать до такой степени, чтобы навредить себе. Новые начинания могут включать в себя различные возможности, и вы не хотите упустить то, что вам предлагается, из-за того, что вы поглощены другими делами.

В следующем месяце говорите "да" благоразумно. Определите, что вам нужно сделать для себя в первую очередь, а затем мудро уделите время другим.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Десятка Пентаклей

Лев, чего вы хотите для своих близких, друзей и семьи? Представление о том, как ваша жизнь может повлиять на благополучие других, может быть очень полезным.

Десятка Пентаклей о радости, которую приносит процветание, когда им делишься с другими. Сейчас самое время начать разрабатывать свой план.

Вы можете составить план действий по улучшению своей жизни на следующие 30 дней, не забывая при этом о том, как вы будете помогать другим.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Верховная Жрица

Дева, вы — открытый сосуд, способный проникать в подсознание и интуитивно понимать определённые аспекты жизни и жизни. Эта энергия усиливается в сезон Скорпиона. Вы можете чувствовать то, о чём вам не говорят другие, и некоторые из них могут быть проблемами, которые вы не можете понять, но попытаетесь раскрыть.

Верховная Жрица призывает вас развивать интуитивное мышление, делая то, что помогает вам повысить свою чувствительность. Проводите время на природе. Избегайте энергии или ситуаций, которые истощают вас эмоционально. Сосредоточьтесь на своем внутреннем благополучии, чтобы обрести мощный ум в этом месяце.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Иерофант, перевернутая

Весы, это ваше время. Солнце и Луна в Скорпионе пробуждают ваше стремление к приумножению личного богатства. Вы можете открыть в себе новые таланты, дары, навыки и качества, которыми вы обладаете, которые могут быть полезны другим в обмен на вознаграждение.

Это месяц, когда нужно освободиться от ограничивающих убеждений, которые вас сдерживают. Иерофант, перевернутая, призывает вас задуматься, почему вы делаете то, что делаете в этом месяце. Работает ли это для вас? Соответствует ли то, что вы отстаиваете, вашим личным убеждениям или нет? Почему?

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Десятка Мечей

Скорпион, с днем ​​рождения! Это время года, когда вы можете переосмыслить себя и заняться тем, что давно хотели, но ждали подходящего момента. В вашей жизни сейчас происходит много событий. Начиная с сегодняшнего дня, вы начнёте обращать внимание на свои желания и потребности.

Решение быть немного более эгоцентричным может вызвать драму в отношениях с окружающими, поэтому будьте готовы к сопротивлению. Десятка Мечей напоминает вам, что боль — это лишь мгновение. Человек может испытывать сильные эмоции, когда вы начинаете отнимать у него время или внимание, но время исцелит.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Рыцарь Мечей, перевёрнутая

Стрелец, как вы реагируете на людей, когда они становятся слишком назойливыми или навязчивыми в вашей личной жизни? Вы можете узнать это в сезон Скорпиона, когда скрытые враги выйдут на свет, и вы увидите, кто скрывающиеся люди на самом деле.

Ваша карта Таро, Рыцарь Мечей, перевёрнутая, намекает на то, что причиной вашего открытия была ложь. В этом месяце старайтесь жить с открытыми глазами и внимательными ушами. Проверяйте факты и не верьте всему, что слышите, особенно если это слухи.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Отшельник, перевёрнутая

Козерог, вы всегда найдёте свой путь к вершине. Вы даже не пытаетесь быть заметными для других, но когда вы трудолюбивы и обладаете сильной трудовой этикой, это кажется для вас неизбежным. Когда вы преуспеваете, вас признают, а вы не ищете признания.

Перевёрнутая карта Таро "Отшельник" призывает вас быть более открытыми, чем обычно, в сезон Скорпиона. У вас есть советы и мудрость, которыми вы можете поделиться с другими. Вам будет приятно помогать людям, которые уважают ваши идеи и мнение. Вы готовы продемонстрировать свой лидерский потенциал.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Повешенный (перевёрнутая)

Водолей, вы не против подождать других. Иногда вам нравится позволять жизни идти своим чередом. Неторопливый темп позволяет вам наслаждаться моментом и принимать чувства и мысли, которые рождаются в процессе. Вы не стремитесь торопить других, тем более что сами не любите торопиться.

В этом месяце перевёрнутая карта Повешенный призывает вас немного изменить свою жизнь. Действуйте быстрее и быстрее, чем обычно. Возможно, ускорение темпа покажется вам освежающим и даст вам возможность подвести итоги, вместо того чтобы позволять им оставаться открытыми дольше, чем необходимо.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Звезда

Рыбы, с открытым сердцем гораздо легче соединиться со Вселенной и услышать, что она говорит. Вам нравится быть открытым внутреннему звуку своего сердца. Вы цените и дорожите осознанием того, что ваш дух может соединяться с окружающей энергией. Это помогает вам направлять ваш путь.

Карта Таро "Звезда" призывает вас в этом месяце попытаться доверять своему внутреннему голосу на более высоком уровне. Возможно, вам нужно будет изучить, как это сделать, чтобы ваш духовный слух стал более восприимчивым. Какие убеждения нужно пересмотреть? К каким наставникам вам нужно обратиться, чтобы узнать больше о жизни с открытым духом?

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

