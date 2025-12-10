Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Известный украинский мольфар назвал знаки зодиака, которым больше всего повезет в 2026 году.

Счастливые знаки зодиака в 2026 году / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Уже совсем скоро начнется новый год Красной Огненной Лошади. Он принесет мощную поддержку от высших сил, но не всем. Три знака зодиака почувствуют подъем энергии, вдохновение и внутреннюю силу.

Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал три знака зодиака, которым повезет в 2026 году.

Счастливые знаки зодиака в 2026 году

3 место

Представители этого знака зодиака в 2026 году окажутся в центре внимания. К ним будут прислушиваться, а их слово будет иметь большую силу. Они почувствуют, что их уверенность и харизма выйдет на новый уровень.

Это идеальное время для Львов, чтобы реализовать большие замыслы, двигаться по карьерной лестнице и получить признание.

"Огненная энергия года поможет вам сиять еще ярче, вдохновляя окружающих своим примером", - говорит мольфар.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

2 место

Этот год станет периодом настоящих открытий для Стрельцов. Они получат мощную поддержку, смогут путешествовать, углублять свои знания и расти. Если они сделают шаг вперед, то увидят двери, которые перед ними открыла Вселенная.

"Ваши оптимизм, вера в себя и жажда нового принесут положительные результаты. Это время, когда любой риск может обернуться большой наградой", - добавил Гордеев.

1 место

В 2026 году представители этого знака зодиака получат двойную силу. Огненная Лошадь будет усиливать энергию Овнов. Они смогут почувствовать прилив решительности, смелости и внутреннего драйва.

Этот период станет прекрасным временем для новых свершений и побед. Жизнь как будто сама будет подталкивать к новым вершинам.

Смотрите видео о счастливых знаках зодиака в 2026 году:

