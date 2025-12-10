Любимцы 2026 года: 3 знака зодиака, которые станут счастливчиками в год Лошади

Уже совсем скоро начнется новый год Красной Огненной Лошади. Он принесет мощную поддержку от высших сил, но не всем. Три знака зодиака почувствуют подъем энергии, вдохновение и внутреннюю силу.
Известный украинский мольфарМаксим Гордеев назвал три знака зодиака, которым повезет в 2026 году.
Счастливые знаки зодиака в 2026 году
3 место
Представители этого знака зодиака в 2026 году окажутся в центре внимания. К ним будут прислушиваться, а их слово будет иметь большую силу. Они почувствуют, что их уверенность и харизма выйдет на новый уровень.
Это идеальное время для Львов, чтобы реализовать большие замыслы, двигаться по карьерной лестнице и получить признание.
"Огненная энергия года поможет вам сиять еще ярче, вдохновляя окружающих своим примером", - говорит мольфар.
2 место
Этот год станет периодом настоящих открытий для Стрельцов. Они получат мощную поддержку, смогут путешествовать, углублять свои знания и расти. Если они сделают шаг вперед, то увидят двери, которые перед ними открыла Вселенная.
"Ваши оптимизм, вера в себя и жажда нового принесут положительные результаты. Это время, когда любой риск может обернуться большой наградой", - добавил Гордеев.
1 место
В 2026 году представители этого знака зодиака получат двойную силу. Огненная Лошадь будет усиливать энергию Овнов. Они смогут почувствовать прилив решительности, смелости и внутреннего драйва.
Этот период станет прекрасным временем для новых свершений и побед. Жизнь как будто сама будет подталкивать к новым вершинам.
Смотрите видео о счастливых знаках зодиака в 2026 году:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
