Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Жезлов

Овен, вы немного пылкий генератор, и когда дело касается высокой энергии, вы настоящий ас. У вас есть неиссякаемый источник силы, и вам несложно к нему подключиться.

Итак, в моменты, когда вы чувствуете себя растерянным или обескураженным, доверяйте себе. У вас есть всё необходимое, чтобы преодолеть любые испытания. Прислушайтесь к тому, что пытается вам помочь увидеть ваша ежедневная карта Таро.

Сегодня Девятка Жезлов о мужестве в условиях давления. Помните, вы гораздо сильнее, чем часто думаете. Напомните себе, насколько вы стойки.

Телец

Карта Таро на сегодня для Тельца: Семерка Кубков, перевернутая

Телец, вы методичны. Вы редко делаете поспешные выводы, предпочитая подождать и посмотреть. Может показаться, что вы не чувствуете срочности, но другие не знают, что вы обдумываете каждую деталь. Вы всё продумываете, прежде чем решить, чего хотите.

Сегодня вы можете обнаружить, что ваши желания не так ясны, как вы надеялись. Семерка Кубков, перевернутая, напоминает вам о необходимости следовать своим убеждениям, особенно после того, как вы так упорно трудились, чтобы справиться с эмоциональным безумием. У вас может возникнуть соблазн позволить другим решать за вас, чтобы избежать конфликта, но позвольте правде направлять вас.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Король Жезлов

Близнецы, ваши интеллектуальные способности помогают вам общаться так, чтобы вдохновлять других. Ваши слова вдохновляют. Вы подобны Королю Жезлов, человеку, чья харизма и экспрессивность приносят невероятную пользу миру.

Не бойтесь говорить открыто, даже если не уверены в истинном смысле своих мыслей. Не бойтесь немного пошутить, если хотите. Вам может нравиться игривость слов, выражающих ваши чувства, без необходимости принятия решения или конечного результата. Позвольте энергии эмоций проявиться, когда вы направляете мысли. Никогда не знаешь, куда заведёт вас разговор.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Пятёрка Кубков, перевёрнутая

Рак, романтика витает в воздухе, и вам нравится погружаться в эмоции хорошей любовной истории. С Солнцем в Скорпионе и Луной, входящей в знак Стрельца, вы понимаете, насколько полезной может быть немного игривости, если её преподнести в правильном тоне и обстановке. Возможно, самое невероятное сейчас — это то, как вы способны с оптимизмом относиться к романтике, возможно, оправившись от боли.

Сегодняшняя Пятёрка Кубков, перевёрнутая, — многообещающая карта Таро, которая призывает вас отпустить прошлое. Лучший способ сделать это — принять настоящий момент и смотреть в будущее. Возможно, вы не знаете, что принесёт вам будущее. Возможно, вы не увидите этого до самого конца. Но один маленький поступок может иметь большое значение.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Двойка Пентаклей

Лев, люди часто замечают в вас склонность расслабляться и оставлять свои действия незамеченными. Вам не нужно быть в центре внимания так часто, как, по мнению других, вы этого жаждете. Вам также не нужно, чтобы кто-то уделял вам всё внимание каждый момент дня. Вы с удовольствием просто сидите и ждете. Вы умеете быть терпеливым.

Именно поэтому Двойка Пентаклей — идеальная карта Таро для вас сегодня. Она символизирует баланс между настоящим и тем, что произойдет в будущем. Вы способны разобраться во всем без посторонней помощи или отвлечения; более того, вы можете позволить жизни разобраться самой, без вашей помощи.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Дурак, перевернутая

Дева, вы любите все исправлять. Вы думаете, что все любят порядок так же, как и вы, и, по правде говоря, вы не ошибаетесь. Обычно вы на шаг (или два) впереди большинства, и вас это не смущает. Вы предпочитаете быть деятелем, потому что добиваетесь результатов и знаете, как всё сделать.

Перевёрнутый Дурак напоминает вам о необходимости не торопиться, особенно когда вы чувствуете, что умеете всё делать быстро. Вам может казаться, что чем быстрее, тем лучше, но сегодня более медленный темп может быть для вас лучшим решением. Не торопитесь и посмотрите, что произойдёт дальше.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Паж Кубков

Весы, вы редко разваливаетесь на части. Вы мастер отстранённости. Вы хорошо видите, что требует вашего полного внимания, а что нужно отпустить. Вы живёте без страха. Именно это делает сегодняшнюю карту Таро такой значимой для вас и вашего образа жизни.

Паж Кубков рассказывает о новых начинаниях и свежих начинаниях, которые могут быть трудными для вас или кого-либо ещё. Тем не менее, вы способны справляться с трудностями с достоинством. Возможно, вам не всегда кажется, что вы добры к себе (или к другим), но это не так.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Мечей

Скорпион, вы готовы быть открытыми и уязвимыми. На самом деле, вы любите правду до такой степени, что честность становится болезненной из-за её реальности. Возможно, вы столкнётесь с внутренней правдой, которую трудно вспомнить из-за той боли, которую вы когда-то испытывали. Снять завесу со своего сердца может быть трудно, но необходимо.

Сегодняшняя карта Таро, Тройка Мечей, поможет вам осознать, что душевная боль, даже если вы чувствуете себя одиноким, не означает, что вы одиноки. Ваша боль уникальна, но исцеление от разочарования или неоправданных ожиданий универсально.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Туз Кубков, перевёрнутый

Стрелец, если есть кто-то, кто может помочь человеку преодолеть свои страхи, то это вы. Ваш такт и природная честность трудно услышать, но рядом с вами приятно находиться.

Вы показываете, что лучший способ преодолеть что-то — это пройти через это. Когда вы что-то чувствуете, есть сила в том, чтобы это выразить. Слова смягчают остроту эмоций, и вы находите это полезным для исцеления и личностного роста.

Перевёрнутый Туз Кубков помогает вам увидеть, что эмоциональные блоки уже на горизонте, будь то в вашей жизни или в жизни кого-то другого. Вы будете действовать с предельной честностью и помогать другим исцеляться, даже когда они опасаются, что это невозможно.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая

Козероги, вы всегда готовы выполнить необходимую работу для успеха проекта. Будь то проект дома или на работе, вы не прочь засучить рукава и довести дело до конца. Вы всегда рядом, когда это необходимо, и да, иногда с некоторой долей дерзости. Тем не менее, вы надёжны!

Перевёрнутая Восьмёрка Жезлов даёт вам понять, что, несмотря на всю тяжёлую работу, которую вы сейчас вкладываете, прорыв уже виден. Вам нужно будет работать совсем немного.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Колесо Фортуны

Водолеи, когда дело касается удачи, вы действительно считаете себя счастливчиком. В мире происходит много хорошего, и многое из этого случается тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете; когда жизнь кажется мрачной и неуправляемой.

Колесо Фортуны даёт вам надежду на будущее, и всё начинается с понимания того, как работают циклы. Вы можете пережить несколько взлётов и падений, и каждый раз, когда вы падаете, вы понимаете, что негатив становится позитивом в более высокой степени. Не всегда будущее предсказуемо, но не волнуйтесь. Всё сложится лучше, чем кажется сейчас.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Дьявол

Рыбы, вы такие милые и добрые, и иногда это означает, что вам приходится позволить себе отказаться от того, что может показаться радостью в данный момент. Но, в конце концов, эта радость будет стоить вам душевного спокойствия.

Дьявол — это предупреждение, которое вам, возможно, стоит услышать: избегайте угождения людям, которое может причинить вам вред. Вы можете попытаться сделать другим приятное, но ценой собственных страданий. Обратите внимание на свои эмоции, выстраивая отношения и взаимодействуя сегодня.

