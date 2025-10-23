Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

Алена Кюпели
23 октября 2025, 15:16
77
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 октября
Гороскоп Таро на 24 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Девятка Жезлов

Овен, вы немного пылкий генератор, и когда дело касается высокой энергии, вы настоящий ас. У вас есть неиссякаемый источник силы, и вам несложно к нему подключиться.

Итак, в моменты, когда вы чувствуете себя растерянным или обескураженным, доверяйте себе. У вас есть всё необходимое, чтобы преодолеть любые испытания. Прислушайтесь к тому, что пытается вам помочь увидеть ваша ежедневная карта Таро.

Сегодня Девятка Жезлов о мужестве в условиях давления. Помните, вы гораздо сильнее, чем часто думаете. Напомните себе, насколько вы стойки.

Телец

Карта Таро на сегодня для Тельца: Семерка Кубков, перевернутая

Телец, вы методичны. Вы редко делаете поспешные выводы, предпочитая подождать и посмотреть. Может показаться, что вы не чувствуете срочности, но другие не знают, что вы обдумываете каждую деталь. Вы всё продумываете, прежде чем решить, чего хотите.

Сегодня вы можете обнаружить, что ваши желания не так ясны, как вы надеялись. Семерка Кубков, перевернутая, напоминает вам о необходимости следовать своим убеждениям, особенно после того, как вы так упорно трудились, чтобы справиться с эмоциональным безумием. У вас может возникнуть соблазн позволить другим решать за вас, чтобы избежать конфликта, но позвольте правде направлять вас.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Король Жезлов

Близнецы, ваши интеллектуальные способности помогают вам общаться так, чтобы вдохновлять других. Ваши слова вдохновляют. Вы подобны Королю Жезлов, человеку, чья харизма и экспрессивность приносят невероятную пользу миру.

Не бойтесь говорить открыто, даже если не уверены в истинном смысле своих мыслей. Не бойтесь немного пошутить, если хотите. Вам может нравиться игривость слов, выражающих ваши чувства, без необходимости принятия решения или конечного результата. Позвольте энергии эмоций проявиться, когда вы направляете мысли. Никогда не знаешь, куда заведёт вас разговор.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Пятёрка Кубков, перевёрнутая

Рак, романтика витает в воздухе, и вам нравится погружаться в эмоции хорошей любовной истории. С Солнцем в Скорпионе и Луной, входящей в знак Стрельца, вы понимаете, насколько полезной может быть немного игривости, если её преподнести в правильном тоне и обстановке. Возможно, самое невероятное сейчас — это то, как вы способны с оптимизмом относиться к романтике, возможно, оправившись от боли.

Сегодняшняя Пятёрка Кубков, перевёрнутая, — многообещающая карта Таро, которая призывает вас отпустить прошлое. Лучший способ сделать это — принять настоящий момент и смотреть в будущее. Возможно, вы не знаете, что принесёт вам будущее. Возможно, вы не увидите этого до самого конца. Но один маленький поступок может иметь большое значение.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Двойка Пентаклей

Лев, люди часто замечают в вас склонность расслабляться и оставлять свои действия незамеченными. Вам не нужно быть в центре внимания так часто, как, по мнению других, вы этого жаждете. Вам также не нужно, чтобы кто-то уделял вам всё внимание каждый момент дня. Вы с удовольствием просто сидите и ждете. Вы умеете быть терпеливым.

Именно поэтому Двойка Пентаклей — идеальная карта Таро для вас сегодня. Она символизирует баланс между настоящим и тем, что произойдет в будущем. Вы способны разобраться во всем без посторонней помощи или отвлечения; более того, вы можете позволить жизни разобраться самой, без вашей помощи.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Дурак, перевернутая

Дева, вы любите все исправлять. Вы думаете, что все любят порядок так же, как и вы, и, по правде говоря, вы не ошибаетесь. Обычно вы на шаг (или два) впереди большинства, и вас это не смущает. Вы предпочитаете быть деятелем, потому что добиваетесь результатов и знаете, как всё сделать.

Перевёрнутый Дурак напоминает вам о необходимости не торопиться, особенно когда вы чувствуете, что умеете всё делать быстро. Вам может казаться, что чем быстрее, тем лучше, но сегодня более медленный темп может быть для вас лучшим решением. Не торопитесь и посмотрите, что произойдёт дальше.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Паж Кубков

Весы, вы редко разваливаетесь на части. Вы мастер отстранённости. Вы хорошо видите, что требует вашего полного внимания, а что нужно отпустить. Вы живёте без страха. Именно это делает сегодняшнюю карту Таро такой значимой для вас и вашего образа жизни.

Паж Кубков рассказывает о новых начинаниях и свежих начинаниях, которые могут быть трудными для вас или кого-либо ещё. Тем не менее, вы способны справляться с трудностями с достоинством. Возможно, вам не всегда кажется, что вы добры к себе (или к другим), но это не так.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Тройка Мечей

Скорпион, вы готовы быть открытыми и уязвимыми. На самом деле, вы любите правду до такой степени, что честность становится болезненной из-за её реальности. Возможно, вы столкнётесь с внутренней правдой, которую трудно вспомнить из-за той боли, которую вы когда-то испытывали. Снять завесу со своего сердца может быть трудно, но необходимо.

Сегодняшняя карта Таро, Тройка Мечей, поможет вам осознать, что душевная боль, даже если вы чувствуете себя одиноким, не означает, что вы одиноки. Ваша боль уникальна, но исцеление от разочарования или неоправданных ожиданий универсально.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Туз Кубков, перевёрнутый

Стрелец, если есть кто-то, кто может помочь человеку преодолеть свои страхи, то это вы. Ваш такт и природная честность трудно услышать, но рядом с вами приятно находиться.

Вы показываете, что лучший способ преодолеть что-то — это пройти через это. Когда вы что-то чувствуете, есть сила в том, чтобы это выразить. Слова смягчают остроту эмоций, и вы находите это полезным для исцеления и личностного роста.

Перевёрнутый Туз Кубков помогает вам увидеть, что эмоциональные блоки уже на горизонте, будь то в вашей жизни или в жизни кого-то другого. Вы будете действовать с предельной честностью и помогать другим исцеляться, даже когда они опасаются, что это невозможно.

Козерог

Карта Таро на сегодня для Козерога: Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая

Козероги, вы всегда готовы выполнить необходимую работу для успеха проекта. Будь то проект дома или на работе, вы не прочь засучить рукава и довести дело до конца. Вы всегда рядом, когда это необходимо, и да, иногда с некоторой долей дерзости. Тем не менее, вы надёжны!

Перевёрнутая Восьмёрка Жезлов даёт вам понять, что, несмотря на всю тяжёлую работу, которую вы сейчас вкладываете, прорыв уже виден. Вам нужно будет работать совсем немного.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Колесо Фортуны

Водолеи, когда дело касается удачи, вы действительно считаете себя счастливчиком. В мире происходит много хорошего, и многое из этого случается тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете; когда жизнь кажется мрачной и неуправляемой.

Колесо Фортуны даёт вам надежду на будущее, и всё начинается с понимания того, как работают циклы. Вы можете пережить несколько взлётов и падений, и каждый раз, когда вы падаете, вы понимаете, что негатив становится позитивом в более высокой степени. Не всегда будущее предсказуемо, но не волнуйтесь. Всё сложится лучше, чем кажется сейчас.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Дьявол

Рыбы, вы такие милые и добрые, и иногда это означает, что вам приходится позволить себе отказаться от того, что может показаться радостью в данный момент. Но, в конце концов, эта радость будет стоить вам душевного спокойствия.

Дьявол — это предупреждение, которое вам, возможно, стоит услышать: избегайте угождения людям, которое может причинить вам вред. Вы можете попытаться сделать другим приятное, но ценой собственных страданий. Обратите внимание на свои эмоции, выстраивая отношения и взаимодействуя сегодня.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:31Война
Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:34Синоптик
Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:19Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

"К сожалению, погибли": в дом украинской ведущей попал дрон

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

Гороскоп на завтра 24 октября: Близнецам - веселая встреча, Козерогам - перемены

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

"Стало уязвимостью для меня": известный певец признался, почему не служит после повестки

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Доллар внезапно подорожал, а евро ушел в крутое пике: новый курс валют

Последние новости

16:11

"Мадьяр" обратился к венграм в годовщину революции 1956 года и пожелал сбросить с себя российское иго

16:09

"Мое бесплодие": аккаунт российской певицы взломали и узнали ее тайны

16:01

Нужно будет платить налоги: когда могут повыситься тарифы на такси в Украине

16:00

Россия рухнет за год: названо единственное условие крушения экономики Путина

15:51

Придется надевать шубу: украинцев предупредили о возможных проблемах с отоплением

Теплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 годаТеплоснабжение будет минимальным, газ могут подавать почасово: Корольчук - об отопительном сезоне 2025 года
15:31

Начался масштабный пожар: Генштаб раскрыл детали массированного удара по России

15:20

Как украинцам за считанные минуты согреть квартиру во время блэкаутов

15:16

Гороскоп Таро на 24 октября: Раку - смотреть вперед, Девам - не торопиться

15:04

В Украине есть настоящий город-музей: уникальное место, о котором мало кто знаетВидео

Реклама
14:34

Штормовой ветер, дождь и резкое снижение температуры: в Украину идет похолодание

14:19

Первый союзник Путина сдался: в Bloomberg раскрыли планы Индии по нефти

14:08

Удивит даже опытных кошатников: как на самом деле коты ощущают боль человека

14:04

Враг продвигается возле двух населенных пунктов на Днепропетровщине: DeepState показали изменения на карте

14:00

Елена Тополя заговорила о смене профессии: "Иногда "нагребает"

13:50

Разбитое сердце: София Ротару вспомнила умершего мужа в особый день

13:42

Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

13:30

Путинистку Гузееву проверяет полиция: грозит 10 лет тюрьмы

13:27

Не американцы, как считает большинство: кто придумал Хэллоуин на самом деле

13:16

Погода на завтра 24 октября - прогноз для каждой области и Киева (обновляется)

13:07

Шампиньоны можно вырастить даже в квартире: что для этого нужноВидео

Реклама
12:58

Энергосистема оживляется дефибриллятором: почему Украина вошла в зиму неподготовленнойВидео

12:58

Путина загоняют в угол, Трамп принял колоссальное решение – Sky News

12:51

"Брижит Бардо умерла": актриса эмоционально отреагировала на внезапное сообщение

12:49

"В шоке": известный украинский режиссер рассказал о "прилете" в его дом

12:48

Бюджетная хитрость водителей: стоит ли устанавливать стяжки на шины зимой

12:37

Журналистка и оператор телеканала Freedom погибли во время атаки РФ на Краматорск

12:36

Суп по бабушкиному рецепту - хитовое осеннее блюдоВидео

12:18

Уже окончательно: какие будут тарифы на электроэнергию в Украине зимой

12:08

Задыхается: российского ведущего Юрия Николаева экстренно госпитализировали

12:05

"Акт войны против РФ": Медведев набросился на Трампа и потребовал "долбить оружием"

12:01

Выкрутятся из любой ситуации: 3 знака зодиака превращают трудности в успех

11:58

Грозы и ливни в конце рабочей недели: какие регионы Украины накроет непогода

11:51

"Потянуло на соленое": Решетники намекнули на четвертую беременность

11:39

Вести войну будет бессмысленно, Путин объявит капитуляцию через неделю - военный

11:39

Трамп впервые ударил санкциями по России: что ждет "военную машину" Путина

11:33

"Здесь оставлю интригу": Александра Кучеренко назвала своего фаворита

11:29

Божественный на вкус, аж тает во рту: рецепт кекса "Зебра"

11:06

Звонок Путина сыграл роль: в ОП раскрыли новые детали переговоров Трампа и Зеленского

10:59

Языковая головоломка: какой украинский аналог имеет слово "искрометный"

10:55

В Киеве прощаются с Дизелем из Green Grey: первые подробностиВидео

Реклама
10:43

Вид откровенно удивляет: в Украине растет съедобный гриб, который похож на ухоВидео

10:40

Карта Deep State онлайн за 23 октября: что происходит на фронте (обновляется)

10:33

Китайский гороскоп на завтра 24 октября: Лошадям - уныние, Свиньям - отказ

10:24

Мир "в обмен" на территории: Зеленский объявил о позиции УкраиныВидео

10:21

Верка Сердючка задела Влада Яму: Данилко взорвал сеть новой песнейВидео

10:00

"Мы все еще хотим встреч": Рубио объяснил, почему США ударили санкциями по РФ

10:00

РФ ударила по спасателям на Харьковщине: есть погибший, много раненых

09:59

"Путину все труднее": в ЕС объявили о серьезном санкционном ударе по России

09:52

Будет ли Украина без тепла и света: у Зеленского рассказали, как пройдет зима

09:43

Одним решением: как Трамп может существенно ускорить окончание войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять