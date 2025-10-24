Гороскоп Таро на завтра 25 октября: Овнам - заглянуть в себя, Водолеям - подумать о теле

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-25-oktyabrya-10709138.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 25 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Король Жезлов, перевёрнутая

Овны, вам нужно быть осторожнее в своих словах, поскольку из-за страха или других негативных эмоций вы можете сказать что-то, что исказит ваше представление о мире, о чём вы потом пожалеете. Луна в Стрельце подчеркнёт ваши мыслительные процессы и то, как много вы узнали (и должны узнать) о мире; однако есть несколько "слепых пятен", которые вы можете упустить.

Вам нужно знать о вашей сегодняшней карте Таро: Король Жезлов, перевёрнутая, предостерегает от неуверенности в себе, когда вы сталкиваетесь с трудностями или информацией, которую вы ещё не осмыслили. Оставайтесь на связи со своими эмоциями. Погрузитесь в свои мысли и чувства и прислушайтесь к своему сердцу, прежде чем говорить.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Колесница

Сохраняйте спокойствие — вот послание Таро на 23 октября. Колесница символизирует упорство и решимость. Возможно, вам захочется сдаться, но не позволяйте усталости взять над вами верх. Будучи Тельцом, вы обладаете силой, упорством и решимостью доводить дело до конца.

Вы можете попытаться взять под контроль те сферы жизни, которые бросают вам вызов, но не возлагайте на это больших надежд. Всё может пойти не по плану. Лучше всего начать контролировать то, что, по вашему мнению, требует исправления, — это ваш разум. Сегодняшняя перспектива будет иметь большое значение.

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Повешенный, перевёрнутая

Близнецы, ваше послание на сегодня — оставаться гибкими и открытыми. Вы знаете, как быть готовыми к новому, и не боитесь перемен. Тем не менее, какая-то часть вас захочет поставить жизнь на паузу.

Возможно, вы почувствуете необходимость подождать, прежде чем что-то предпринять. Нерешительность — часть конфликта, который вам предстоит преодолеть, и эта борьба внутренняя. Ясность часто приходит после того, как вы начнёте действовать. Сделайте один маленький шаг, и всё остальное сложится само собой.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Отшельник

Рак, вы не из тех, кто любит выставлять свою жизнь напоказ. Вы предпочитаете хранить всё в тайне и не раскрывать. Вы предпочитаете уединение и тщательно решаете, кого впускать в свою жизнь. Вы знаете, что отношения несут в себе духовную составляющую, и именно поэтому вы так разборчивы в том, кого допускаете в свой угол.

Поэтому Отшельник обращается к вам, Рак, с посланием: загляните внутрь себя. Выйдите за рамки своих чувств, когда решаете, кому можно доверять и почему. Прислушайтесь к своей высшей силе, которая ясно говорит через ваш внутренний голос и интуицию. Вы будете знать, что вам нужно делать.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Рыцарь Мечей

Лев, кто амбициозен больше вас? Кто-то скажет: Скорпион или Козерог, но они не понимают, как тяжело преодолеть все препятствия, необходимые для того, чтобы сиять так же ярко, как Солнце! Послание вашей сегодняшней карты Таро, Рыцаря Мечей, — ускорить темп.

Сосредоточьте свою энергию и будьте предельно бдительны, когда дело касается вашей концентрации. Да, успех требует времени, но вы знаете, что он неизбежен при наличии упорства. Послание на сегодня такое же, как и всегда: не сдавайтесь.

Дева

Карта Таро на сегодня для Девы: Десятка Мечей, перевёрнутая

Дева, вас ничто не ограничивает, если вы сами не позволите себе так думать. Вы находитесь в отличной ситуации, когда ваша жизнь начинает двигаться в новом направлении.

Послание сегодняшней карты Таро, Десятки Мечей, перевёрнутой, — проверить свои мотивы. Вы можете сказать, что вы открыты новому, но всё ещё считаете, что застряли.

Но вы не жертва. Даже если сейчас вы чувствуете себя так, переосмыслите свои чувства, чтобы они помогли вам преодолеть негативную энергию.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Королева Пентаклей

Весы, вы — домосед и не задумываясь вкладываете свою энергию в семью или в тех, кого вы считаете близкими.

Сегодняшний расклад — продолжать концентрировать свою энергию на доме и на том, что нужно для инвестирования в своё будущее. Стабильность, которую вы создадите сейчас, станет фундаментом для будущего.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Девятка Мечей

Скорпион, Луна, призывает вас инвестировать в себя и повысить свою личную ценность. Это значит отпустить всё, что вас тяготит. Что вы таите в своём сердце? Вам стоит задать себе несколько сложных вопросов о жизни и своих убеждениях, но некоторые из них могут быть вызваны неразрешённым гневом и болью.

Сегодняшняя карта Таро, Девятка Мечей, символизирует беспокойство и может также символизировать тревожные мысли. Что не давало вам спать по ночам? Как это связано с вашим прошлым или будущим?

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четвёрка Кубков, перевёрнутая

Стрелец, вы — целеустремлённый знак зодиака и обладаете невероятным стремлением к совершенству. Начиная с сегодняшнего дня, Луна находится в вашем знаке раз в месяц. В течение следующих нескольких дней вы почувствуете себя более гармонично со своей эмоциональной энергией.

Ваша карта Таро, Четверка Кубков, в перевёрнутом положении, учит вас по-новому взглянуть на мир и увидеть, что он полон возможностей. Теперь вы готовы исследовать свой разум и сердце так, как никогда раньше.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Звезда

Какая сфера вашей жизни нуждается в исцелении, Козерог? У вас невероятная трудолюбие, но вы полностью отдаёте себя работе как умственно, так и физически.

Поэтому вам нужно начать свой путь к исцелению. Для вашего ежедневного расклада вам дана карта Таро Звезда, которая о внутреннем покое и духовном пробуждении. Пришло время вложить энергию в менее интеллектуальный аспект вашего существования.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Сила

Водолеи, вы очень смелы и интеллектуально сильны, и вам нравится идея бросать себе вызов физически, когда дело касается вашего здоровья.

Сейчас самое время выработать новый распорядок дня или заняться оздоровительными практиками. Выйдите за пределы своей зоны комфорта. Ваше тело — мощный механизм, поэтому развивайте его и используйте с умом.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Шестёрка Кубков, перевёрнутая

Рыбы, в вашей жизни происходит много событий, и порой вы можете чувствовать себя подавленным. И когда это происходит, вы думаете о прошлом, а иногда даже преувеличиваете его.

Вам может казаться, что прошлое намного лучше настоящего. Возможно, это не так. Шестёрка Кубков, перевёрнутая, предостерегает вас от преувеличения блеска истории.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред