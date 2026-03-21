Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Вы узнаете:
- Кого ждет прибыль, а кого - пополнение в семье
- Какой знак зодиака встретит вторую половинку
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждут хорошие новости и торжество. Водолеи получат прибыль. В жизни Рыб появится энергичный человек, пишет Главред.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Козерог
7 кубков Таро - значение
Вам предстоит выбирать. Возможно, это будут походы по магазинам, просмотр квартир или машин. Или выбор: ехать или нет, встречаться с этим человеком или нет. Таролог советует слушать свое сердце.
Справедливость Таро - значение
Юридическая карта. Возможно, вам предстоит заключить контракт, подписать договор, обратиться к юристу или адвокату за консультацией. Это карта законов и официальных соглашений.
3 кубков Таро - значение
Вы будете что-то праздновать - встречу с подругами, какое-то торжество, что-то очень хорошее, что можно будет "обмыть".
Также вас ждет финансовая прибыль, успех в бизнесе или беременность (тоже "прибыль" в семье).
Паж жезлов Таро - значение
Это карта начинаний. Вы получите важное сообщение, известие, возможно, письмо. Жезлы — это активная стихия, поэтому вы не останетесь пассивным наблюдателем: сразу начнёте планировать следующий шаг, звонить, писать, брать билеты. Важная новость подтолкнёт к действию.
Императрица Таро - значение
Вы ощущаете себя на своём месте: хозяйка дома, бизнеса, семьи или просто своей жизни. Императрица дарит прибыль, деньги, подарки, щедрость. Это также красота: уходовые процедуры, красивые покупки для себя. Может быть застолье, угощения, а ещё забота о детях. Карта соединяет материнство и радость жизни.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Водолей
9 пентаклей Таро - значение
Это карта кульминации: вас ждет получение финансов, ресурсов, хороших заработков. Вы выходите на уровень, когда можете позволить себе и отпуск, и желанную покупку (машину, мебель), и ощущение комфортной жизни. Вы говорите: "Я это сделал(а) — у меня есть на это средства".
10 пентаклей Таро - значение
Семейная карта. Вас ждет удачная продажа дома или квартиры, поддержка близких, хорошие новости о муже, жене или взрослых детях. Возможно рождение ребёнка или пополнение в семье. Здесь и чувство безопасности, и финансовая стабильность, и даже крепкое здоровье.
8 пентаклей Таро - значение
Карта мастера и мастерства. Вы словно ведьма, которая варит зелье и будет его продавать. Речь о ваших навыках, талантах, консультациях или обучении у опытного наставника.
Колесница Таро - значение
Дорога, поездка, переезд. Вы сами управляете колесницей. Вы руководите своей жизнью, вы знаете цель и контролируете эмоции. Это триумф, развитие дел, прогресс.
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на апрель 2026 - Рыбы
Король жезлов Таро - значение
Это мужчина (по гороскопу Овен, Лев или Стрелец) или просто очень активная, действенная энергия. Кто-то, кто планирует, принимает решения, строит масштабные планы. Это очень энергичный, инициативный человек.
Паж кубков Таро - значение
Это может быть ваш ребёнок (школьник, студент) или вы сами в роли ученика. В целом, это карта творчества, романтики, начала чего-то нового. Вы можете начать рисовать, заниматься искусством, почувствовать себя снова молодым. Возможно, это начало отношений с тем самым Королём жезлов — соединяются активная, деловая энергия и чувственная, творческая.
2 кубков Таро - значение
Замечательная карта, которая говорит о любви, встрече, романе, совместной поездке. Для тех, кто в паре — это укрепление отношений, возможно, помолвка или даже свадьба. А ещё Двойка кубков прекрасна для любых союзов: деловых партнёрств, переговоров, подписания контрактов, сделок. Это карта договорённостей и взаимного интереса.
10 пентаклей Таро - значение
Это крепкая семья, доверие, уважение, чувство безопасности. Для бизнеса — завершение проекта, получение прибыли, возможно, продажа бизнеса или доходы от инвестиций.
Очень хорошая финансовая карта, которая даёт ощущение стабильности и уверенности.
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро на сегодня 20 марта: Раку - признаваться, Льву - не останавливаться
- Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены
- Гороскоп Таро на апрель 2026: Весам - завершение, Скорпионам - доход, Стрельцам - победа
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
