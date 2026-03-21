Гороскоп Таро на апрель 2026: Козерогам - выбор, Водолеям - деньги, Рыбам - любовь

Анна Ярославская
21 марта 2026, 03:30
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Козерогам, Водолеям и Рыбам.
Анжела Перл
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козерогов ждут хорошие новости и торжество. Водолеи получат прибыль. В жизни Рыб появится энергичный человек, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Козерог

7 кубков Таро - значение

Вам предстоит выбирать. Возможно, это будут походы по магазинам, просмотр квартир или машин. Или выбор: ехать или нет, встречаться с этим человеком или нет. Таролог советует слушать свое сердце.

Справедливость Таро - значение

Юридическая карта. Возможно, вам предстоит заключить контракт, подписать договор, обратиться к юристу или адвокату за консультацией. Это карта законов и официальных соглашений.

3 кубков Таро - значение

Вы будете что-то праздновать - встречу с подругами, какое-то торжество, что-то очень хорошее, что можно будет "обмыть".

Также вас ждет финансовая прибыль, успех в бизнесе или беременность (тоже "прибыль" в семье).

Паж жезлов Таро - значение

Это карта начинаний. Вы получите важное сообщение, известие, возможно, письмо. Жезлы — это активная стихия, поэтому вы не останетесь пассивным наблюдателем: сразу начнёте планировать следующий шаг, звонить, писать, брать билеты. Важная новость подтолкнёт к действию.

Императрица Таро - значение

Вы ощущаете себя на своём месте: хозяйка дома, бизнеса, семьи или просто своей жизни. Императрица дарит прибыль, деньги, подарки, щедрость. Это также красота: уходовые процедуры, красивые покупки для себя. Может быть застолье, угощения, а ещё забота о детях. Карта соединяет материнство и радость жизни.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Водолей

9 пентаклей Таро - значение

Это карта кульминации: вас ждет получение финансов, ресурсов, хороших заработков. Вы выходите на уровень, когда можете позволить себе и отпуск, и желанную покупку (машину, мебель), и ощущение комфортной жизни. Вы говорите: "Я это сделал(а) — у меня есть на это средства".

10 пентаклей Таро - значение

Семейная карта. Вас ждет удачная продажа дома или квартиры, поддержка близких, хорошие новости о муже, жене или взрослых детях. Возможно рождение ребёнка или пополнение в семье. Здесь и чувство безопасности, и финансовая стабильность, и даже крепкое здоровье.

8 пентаклей Таро - значение

Карта мастера и мастерства. Вы словно ведьма, которая варит зелье и будет его продавать. Речь о ваших навыках, талантах, консультациях или обучении у опытного наставника.

Колесница Таро - значение

Дорога, поездка, переезд. Вы сами управляете колесницей. Вы руководите своей жизнью, вы знаете цель и контролируете эмоции. Это триумф, развитие дел, прогресс.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Рыбы

Король жезлов Таро - значение

Это мужчина (по гороскопу Овен, Лев или Стрелец) или просто очень активная, действенная энергия. Кто-то, кто планирует, принимает решения, строит масштабные планы. Это очень энергичный, инициативный человек.

Паж кубков Таро - значение

Это может быть ваш ребёнок (школьник, студент) или вы сами в роли ученика. В целом, это карта творчества, романтики, начала чего-то нового. Вы можете начать рисовать, заниматься искусством, почувствовать себя снова молодым. Возможно, это начало отношений с тем самым Королём жезлов — соединяются активная, деловая энергия и чувственная, творческая.

2 кубков Таро - значение

Замечательная карта, которая говорит о любви, встрече, романе, совместной поездке. Для тех, кто в паре — это укрепление отношений, возможно, помолвка или даже свадьба. А ещё Двойка кубков прекрасна для любых союзов: деловых партнёрств, переговоров, подписания контрактов, сделок. Это карта договорённостей и взаимного интереса.

10 пентаклей Таро - значение

Это крепкая семья, доверие, уважение, чувство безопасности. Для бизнеса — завершение проекта, получение прибыли, возможно, продажа бизнеса или доходы от инвестиций.

Очень хорошая финансовая карта, которая даёт ощущение стабильности и уверенности.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

