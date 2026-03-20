Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Ракам, Львам, Девам.

Гороскоп Таро на апрель 2026 для Раков, Львов, Дев

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки не должны поддаваться иллюзиям. У Львов намечается рост. Девам нужно нужно увидеть возможности, несмотря на свои страхи, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Рак

7 кубков Таро - значение

Это карта выбора. Она говорит о том, что вам предстоит что-то выбирать. Возможно, речь идет о покупке квартиры, машины или даже просто платья. Будьте реалистичны: семерка кубков — это еще и карта иллюзий. В этот период всё может казаться лучше, чем есть на самом деле. Сохраняйте прагматичность и делайте выбор осознанно.

Паж жезлов Таро - значение

Жезлы — это всегда активность и действие. Эта карта указывает на начало какого-то процесса, дорогу или путешествие. Вы что-то планируете и готовы делать. Паж жезлов несет энергию смелости: состояние "я это делаю, потому что я этого хочу".

4 кубков Таро - значение

Карта указывает на праздник, встречу, какое-то событие. Возможно, вас пригласят на свадьбу или крестины. А может быть, вы будете праздновать собственное начинание - открытие бизнеса или новую работу. Есть вероятность, что начатое останется с вами надолго.

Луна Таро - значение

Это карта материнства и заботы, но также и психологическая, эмоциональная карта. Луна отражает нас самих, нашу реакцию на ситуацию. Поскольку вокруг хорошие карты, ситуация не плохая, но она может оказаться не такой, как вы ожидали. Вам придется проявить какую-то реакцию на неожиданное. Возможно, сейчас вы чего-то не знаете или не видите, и какая-то ситуация или чье-то отношение проявятся позже.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Лев

10 пентаклей Таро - значение

Прекрасная финансовая карта. Представьте финансовый дождь: вас ждет прибыль и доходы. Это также карта семьи или вашего близкого круга, коллектива, единомышленников. Она принесет вам удовлетворение, гордость и позволит реализовать ваши амбиции.

Возможны удачные вложения в недвижимость, продажа дома или покупка квартиры.

7 пентаклей Таро - значение

Еще одна финансовая карта. Это карта роста. Вы скоро будете снимать урожай. Совсем скоро вы что-то получите: придет финансовое предложение или оплата за работу. Ваши доходы уже созрели. Вы скоро получите нечто ценное: это могут быть деньги, наследство или что-то, что имеет для вас большое значение.

2 кубков Таро - значение

Карта означает любовь, свидание, роман, создание семьи, важную встречу или знакомство. Но также это может касаться и бизнеса. Возможно, это новые контакты, коллаборации, партнерство, подписание финансовых соглашений или контрактов.

Императрица Таро - значение

Это карта любви к себе, красоты, ухода за собой. Возможно, вы куда-то пойдете в красивое место, будете наряжаться. Императрица — это еще и щедрость, подарки, прибыль. Как карта хозяйки, она может означать, что вы будете принимать гостей, накрывать столы. Либо станете хозяйкой в новом доме или будете организовывать какое-то событие.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Дева

Шут Таро - значение

Это карта Урана, неожиданных поворотов и полного обновления. Она говорит о том, что вы можете начать что-то с чистого листа, заняться тем, чем никогда раньше не занимались. Возможно, это новая профессия, уход из найма в собственный бизнес, переход на фриланс, переезд или даже эмиграция.

Шут — это карта свободы и освобождения от всего, что тяготило или стало рутиной. Вы словно сбрасываете старые обязательства и начинаете полагаться только на себя. Жизнь может преподнести неожиданный поворот, но в результате вы почувствуете облегчение и наконец станете самим собой.

Колесо Фортуны Таро - значение

Это карта удачи и везения. Всё повернётся так, как вам нужно, а возможно, даже лучше. Иногда мы не сразу понимаем, что перемена (например, разрыв отношений или закрытие партнёрства) — к лучшему. Колесо Фортуны говорит, что так действительно лучше для вас. Оно также сулит финансовую прибыль и умение оказаться в нужное время в нужном месте. Двери возможностей откроются, и вы сможете в них войти.

Король кубков Таро - значение

Это мужчина (по гороскопу Рыбы, Скорпион или Рак), который сыграет роль в вашей жизни. Возможно, это друг, муж, отец, работодатель или специалист в какой-то сфере (врач, психолог). Он будет тем, кто выслушает и поможет найти решение. Однако рядом с ним появляется Семерка мечей — она говорит о желании уйти, сбежать. Возможно, вы сами захотите дистанцироваться от этого человека или, наоборот, почувствуете, что он что-то недоговаривает. Это не открытый конфликт, скорее внутреннее стремление к переменам.

8 мечей Таро - значение

Она указывает на внутренние ограничения. Вы можете мечтать о переменах (переезд, смена работы, уход от чего-то), но считать, что обстоятельства сильнее: маленький ребёнок, кредит, работа, пожилые родители. Вы словно убеждаете себя, что у вас нет выбора. Но на самом деле возможность есть. Вы не привязаны настолько, как думаете. Всё в ваших руках — нужно лишь трезво взвесить "за" и "против" и принять решение.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

