Гороскоп Таро на апрель 2026: Ракам - праздник, Львам - деньги, Девам - перемены

Анна Ярославская
20 марта 2026, 02:36
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц весны Ракам, Львам, Девам.
Вы узнаете:

  • Кому нужно будет сделать выбор
  • Кого ждет любовь, свидание и роман
  • Кто начнет жизнь с чистого листа

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на апрель 2026 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки не должны поддаваться иллюзиям. У Львов намечается рост. Девам нужно нужно увидеть возможности, несмотря на свои страхи, пишет Главред.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Рак

7 кубков Таро - значение

Это карта выбора. Она говорит о том, что вам предстоит что-то выбирать. Возможно, речь идет о покупке квартиры, машины или даже просто платья. Будьте реалистичны: семерка кубков — это еще и карта иллюзий. В этот период всё может казаться лучше, чем есть на самом деле. Сохраняйте прагматичность и делайте выбор осознанно.

Паж жезлов Таро - значение

Жезлы — это всегда активность и действие. Эта карта указывает на начало какого-то процесса, дорогу или путешествие. Вы что-то планируете и готовы делать. Паж жезлов несет энергию смелости: состояние "я это делаю, потому что я этого хочу".

4 кубков Таро - значение

Карта указывает на праздник, встречу, какое-то событие. Возможно, вас пригласят на свадьбу или крестины. А может быть, вы будете праздновать собственное начинание - открытие бизнеса или новую работу. Есть вероятность, что начатое останется с вами надолго.

Луна Таро - значение

Это карта материнства и заботы, но также и психологическая, эмоциональная карта. Луна отражает нас самих, нашу реакцию на ситуацию. Поскольку вокруг хорошие карты, ситуация не плохая, но она может оказаться не такой, как вы ожидали. Вам придется проявить какую-то реакцию на неожиданное. Возможно, сейчас вы чего-то не знаете или не видите, и какая-то ситуация или чье-то отношение проявятся позже.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Лев

10 пентаклей Таро - значение

Прекрасная финансовая карта. Представьте финансовый дождь: вас ждет прибыль и доходы. Это также карта семьи или вашего близкого круга, коллектива, единомышленников. Она принесет вам удовлетворение, гордость и позволит реализовать ваши амбиции.

Возможны удачные вложения в недвижимость, продажа дома или покупка квартиры.

7 пентаклей Таро - значение

Еще одна финансовая карта. Это карта роста. Вы скоро будете снимать урожай. Совсем скоро вы что-то получите: придет финансовое предложение или оплата за работу. Ваши доходы уже созрели. Вы скоро получите нечто ценное: это могут быть деньги, наследство или что-то, что имеет для вас большое значение.

2 кубков Таро - значение

Карта означает любовь, свидание, роман, создание семьи, важную встречу или знакомство. Но также это может касаться и бизнеса. Возможно, это новые контакты, коллаборации, партнерство, подписание финансовых соглашений или контрактов.

Императрица Таро - значение

Это карта любви к себе, красоты, ухода за собой. Возможно, вы куда-то пойдете в красивое место, будете наряжаться. Императрица — это еще и щедрость, подарки, прибыль. Как карта хозяйки, она может означать, что вы будете принимать гостей, накрывать столы. Либо станете хозяйкой в новом доме или будете организовывать какое-то событие.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на апрель 2026 - Дева

Шут Таро - значение

Это карта Урана, неожиданных поворотов и полного обновления. Она говорит о том, что вы можете начать что-то с чистого листа, заняться тем, чем никогда раньше не занимались. Возможно, это новая профессия, уход из найма в собственный бизнес, переход на фриланс, переезд или даже эмиграция.

Шут — это карта свободы и освобождения от всего, что тяготило или стало рутиной. Вы словно сбрасываете старые обязательства и начинаете полагаться только на себя. Жизнь может преподнести неожиданный поворот, но в результате вы почувствуете облегчение и наконец станете самим собой.

Колесо Фортуны Таро - значение

Это карта удачи и везения. Всё повернётся так, как вам нужно, а возможно, даже лучше. Иногда мы не сразу понимаем, что перемена (например, разрыв отношений или закрытие партнёрства) — к лучшему. Колесо Фортуны говорит, что так действительно лучше для вас. Оно также сулит финансовую прибыль и умение оказаться в нужное время в нужном месте. Двери возможностей откроются, и вы сможете в них войти.

Король кубков Таро - значение

Это мужчина (по гороскопу Рыбы, Скорпион или Рак), который сыграет роль в вашей жизни. Возможно, это друг, муж, отец, работодатель или специалист в какой-то сфере (врач, психолог). Он будет тем, кто выслушает и поможет найти решение. Однако рядом с ним появляется Семерка мечей — она говорит о желании уйти, сбежать. Возможно, вы сами захотите дистанцироваться от этого человека или, наоборот, почувствуете, что он что-то недоговаривает. Это не открытый конфликт, скорее внутреннее стремление к переменам.

8 мечей Таро - значение

Она указывает на внутренние ограничения. Вы можете мечтать о переменах (переезд, смена работы, уход от чего-то), но считать, что обстоятельства сильнее: маленький ребёнок, кредит, работа, пожилые родители. Вы словно убеждаете себя, что у вас нет выбора. Но на самом деле возможность есть. Вы не привязаны настолько, как думаете. Всё в ваших руках — нужно лишь трезво взвесить "за" и "против" и принять решение.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Раздор в НАТО и новые перспективы: аналитик раскрыл два сценария для Украины

