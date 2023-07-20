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Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза

Анна Ярославская
20 июля 2023, 10:33 обновлено 20 июля, 10:40
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Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать от последнего месяца лета Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Ракам Вселенная приготовила подарок. Львам стоит взять отпуск и отдохнуть, а Девам придется немного подождать получения результата.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.

Гороскоп Таро на август 2023 Рак

10 пентаклей Таро - значение

С финансами у Раков все будет хорошо - деньги будут сыпаться золотым дождем. Вас ждут хорошие финансовые поступления. Возможна помощь от родителей.

Также это карта завершения, например, проекта, сделки.

10 пентаклей говорит в том числе и о хорошем здоровье.

8 жезлов Таро - значение

Очень быстрая карта. Раки могут получить новость. Будет много дел, с которыми нужно в срочном порядке разобраться.

Возможны поездки, командировки, приезд гостей.

Туз кубков Таро - значение

Вы получите какое-то предложение (например, руки и сердца). Но не стоит расписываться в августе, пока Венера движется в ретроградном направлении.

Вселенная вам приготовила подарок, говорит расклад Таро.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Лев

Влюблённые Таро - значение

Карта любви, встреч, гармонии, договоренностей и примирения.

Если вы свободны, вас ждут встречи, свидания, романтические знакомства.

Также эта карта означает выбор - у вас может быть несколько поклонников, придется сделать выбор.

Возможно заключение сделок.

Звезда Таро - значение

У Львов могут появиться новые мечты. Исполнится желание.

4 мечей Таро - значение

Львам стоит передохнуть, взять паузу, отправиться в отпуск.

Вероятно, что какие-то процессы будут приостановлены. Вам придется кого-то или что-то подождать.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на август 2023 Дева

Верховная жрица Таро - значение

Карта советует прислушаться к своей интуиции, а не к советам других людей.

Раскроется тайна. Вы будете искать какую-то информацию и делать выводы.

8 мечей Таро - значение

Карта преград и ограничений. Ваши страхи блокируют движение. На самом деле не стоит бояться, посоветовала специалист. По ее словам, выход есть.

Некоторые Девы не хотят верить и смотреть правде в глаза.

4 мечей Таро - значение

Пауза, ожидание. Возможно, вы ждете результата, например, обследования.

Стоит расслабиться и отдохнуть.

Также Девам придется подождать финансовых поступлений или получения обещанного.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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