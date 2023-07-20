Гороскоп Таро на август 2023: Ракам - золотой дождь, Львам - отпуск, Девам - пауза

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Ракам Вселенная приготовила подарок. Львам стоит взять отпуск и отдохнуть, а Девам придется немного подождать получения результата.
Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материал: Гороскоп Таро на август 2023: Овнам - новость, Тельцам - травмы, Близнецам - страх.
Гороскоп Таро на август 2023 Рак
10 пентаклей Таро - значение
С финансами у Раков все будет хорошо - деньги будут сыпаться золотым дождем. Вас ждут хорошие финансовые поступления. Возможна помощь от родителей.
Также это карта завершения, например, проекта, сделки.
10 пентаклей говорит в том числе и о хорошем здоровье.
8 жезлов Таро - значение
Очень быстрая карта. Раки могут получить новость. Будет много дел, с которыми нужно в срочном порядке разобраться.
Возможны поездки, командировки, приезд гостей.
Туз кубков Таро - значение
Вы получите какое-то предложение (например, руки и сердца). Но не стоит расписываться в августе, пока Венера движется в ретроградном направлении.
Вселенная вам приготовила подарок, говорит расклад Таро.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2023 Лев
Влюблённые Таро - значение
Карта любви, встреч, гармонии, договоренностей и примирения.
Если вы свободны, вас ждут встречи, свидания, романтические знакомства.
Также эта карта означает выбор - у вас может быть несколько поклонников, придется сделать выбор.
Возможно заключение сделок.
Звезда Таро - значение
У Львов могут появиться новые мечты. Исполнится желание.
4 мечей Таро - значение
Львам стоит передохнуть, взять паузу, отправиться в отпуск.
Вероятно, что какие-то процессы будут приостановлены. Вам придется кого-то или что-то подождать.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на август 2023 Дева
Верховная жрица Таро - значение
Карта советует прислушаться к своей интуиции, а не к советам других людей.
Раскроется тайна. Вы будете искать какую-то информацию и делать выводы.
8 мечей Таро - значение
Карта преград и ограничений. Ваши страхи блокируют движение. На самом деле не стоит бояться, посоветовала специалист. По ее словам, выход есть.
Некоторые Девы не хотят верить и смотреть правде в глаза.
4 мечей Таро - значение
Пауза, ожидание. Возможно, вы ждете результата, например, обследования.
Стоит расслабиться и отдохнуть.
Также Девам придется подождать финансовых поступлений или получения обещанного.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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