Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - злые языки, Тельцам - конфликт, Близнецам - разочарование

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов будет все стабильно с финансами. Тельцам стоит готовиться к неприятной новости, а у Близнецов закончится какой-то период в жизни.
Гороскоп Таро на февраль 2024 Овен
Паж кубков Таро - значение
Вы получите милое предложение, исполнится маленькая мечта, в чем-то повезет.
Также Овнов ждет хорошая новость о ребёнке.
Вы будете в роли ученика, начнете заниматься творчеством или чем-то для души.
4 пентаклей Таро - значение
Хорошая карта для сбережений, инвестиций, вложений. В целом, будет стабильное финансовое положение. Деньги будут, но вы будете за них держаться или думать, что с ними делать.
3 мечей Таро - значение
Что-то ранит ваше сердце, будет болеть сердце за кого-то. Овны будут тревожиться. Стоит не пренебрегать здоровьем и обратиться к врачу.
Остерегайтесь злых языков, неприятной новости, конфликтного разговора.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2024 Телец
Паж мечей Таро - значение
Месяц начнется с новых начинаний, бумажных дел, оформления документов.
Некоторые Тельцы начнут обучение. В чем-то вы неопытны и нужно разобраться, повысить квалификацию.
2 мечей Таро - значение
То, чем вы будете заниматься в феврале, не приносит удовольствия. Вам хочется отгородиться и не делать этого.
3 мечей Таро - значение
Вы действительно будет разочарованы. Возможен конфликт. Если вы с кем-то договаривались, например, о встрече, все разрушится.
Остерегайтесь неприятной новости. Если вы получите информацию, то не станете заводить о ней разговор и проигнорируете.
Таролог советует не притягивать негативные события своими мыслями.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2024 Близнецы
7 мечей Таро - значение
Куда-то вы будете бежать или откуда-то уходить. Возможно это будет уход с работы или из неприятной компании.
Остерегайтесь воровства и не рассказывайте никому о своих планах.
5 кубков Таро - значение
Карта разочарования. Вы будете жалеть, что упустили какие-то возможности. Не стоит переживать - это быстро пройдет и перед вами откроются новые перспективы. Если не зацикливаться на проблеме, то вы увидите решение, и оно окажется очень простым.
10 мечей Таро - значение
Что-то закончится в жизни Близнецов. Что-то окончательно вам надоест и вы завершите ситуацию.
Есть риск операции, предупредила таролог. Анжела Перл также посоветовала Близнецам прислушиваться к интуиции.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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