Гороскоп Таро на февраль 2023: Овнам - злые языки, Тельцам - конфликт, Близнецам - разочарование

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Овнам, Тельцам и Близнецам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Овен, Телец, Близнецы / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Овнов будет все стабильно с финансами. Тельцам стоит готовиться к неприятной новости, а у Близнецов закончится какой-то период в жизни.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Овен

Паж кубков Таро - значение

Вы получите милое предложение, исполнится маленькая мечта, в чем-то повезет.

Также Овнов ждет хорошая новость о ребёнке.

Вы будете в роли ученика, начнете заниматься творчеством или чем-то для души.

4 пентаклей Таро - значение

Хорошая карта для сбережений, инвестиций, вложений. В целом, будет стабильное финансовое положение. Деньги будут, но вы будете за них держаться или думать, что с ними делать.

3 мечей Таро - значение

Что-то ранит ваше сердце, будет болеть сердце за кого-то. Овны будут тревожиться. Стоит не пренебрегать здоровьем и обратиться к врачу.

Остерегайтесь злых языков, неприятной новости, конфликтного разговора.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2024 Телец

Паж мечей Таро - значение

Месяц начнется с новых начинаний, бумажных дел, оформления документов.

Некоторые Тельцы начнут обучение. В чем-то вы неопытны и нужно разобраться, повысить квалификацию.

2 мечей Таро - значение

То, чем вы будете заниматься в феврале, не приносит удовольствия. Вам хочется отгородиться и не делать этого.

3 мечей Таро - значение

Вы действительно будет разочарованы. Возможен конфликт. Если вы с кем-то договаривались, например, о встрече, все разрушится.

Остерегайтесь неприятной новости. Если вы получите информацию, то не станете заводить о ней разговор и проигнорируете.

Таролог советует не притягивать негативные события своими мыслями.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2024 Близнецы

7 мечей Таро - значение

Куда-то вы будете бежать или откуда-то уходить. Возможно это будет уход с работы или из неприятной компании.

Остерегайтесь воровства и не рассказывайте никому о своих планах.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования. Вы будете жалеть, что упустили какие-то возможности. Не стоит переживать - это быстро пройдет и перед вами откроются новые перспективы. Если не зацикливаться на проблеме, то вы увидите решение, и оно окажется очень простым.

10 мечей Таро - значение

Что-то закончится в жизни Близнецов. Что-то окончательно вам надоест и вы завершите ситуацию.

Есть риск операции, предупредила таролог. Анжела Перл также посоветовала Близнецам прислушиваться к интуиции.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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