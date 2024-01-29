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Гороскоп Таро на февраль 2024: Весам - ревность, Скорпионам - радость, Стрельцам - выбор

Анна Ярославская
29 января 2024, 10:54
Анжела Перл рассказала, что последний месяц зимы принесет трем знакам зодиака - Весы, Скорпион и Стрелец.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весам стоит проявить осторожность и попробовать не попасть в зависимые отношения. Стрельцам нужно будет принять решение, а Скорпионов ждет радостное событие.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Весы

Дьявол Таро - значение

Карта означает соблазны, контроль и давление.

Возможно вы будете иметь дело с банками и другими учреждениями. Есть риск подписать неудачный контракт - вы как будто себя привяжете.

В личной жизни карта указывает на зависимые, абьюзивные отношения. Вас будут ревновать.

В хорошем смысле карта Дьявол говорит о веселой вечеринке с алкоголем, походе в ночной клуб.

8 жезлов Таро - значение

Карта скорости. Весам нужно быстро принимать решения или срочно куда-то поехать.

Также вы будете получать письма, известия, сообщения, посылки.

Королева кубков Таро - значение

Девушка (по гороскопу: Рак, Скорпион, Рыба) вас выслушает и даст совет.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста. Если вы что-то купите, это вырастет в цене. Прибыль, работа, клиенты будут у Весов в феврале.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2024 Скорпион

Маг Таро - значение

Карта решительности и готовности. У вас есть все ресурсы, чтобы действовать. в каком-то направлении. Вы можете заявить о себе.

Паж жезлов Таро - значение

Карта начинаний. Возможно у вас нет опыта в какой-то сфере, но есть желание. Любая дорога начинается с первого шага, говорит таролог.

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желания. Что-то очень порадует, и Скорпионы, несмотря на свою скрытность, захотят похвастаться.

4 жезлов Таро - значение

Скорпионов ждет праздник в семье, получение хорошей работы, покупка недвижимости.

У Скорпионов появится ощущение безопасности и стабильности.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2024 Стрелец

Рыцарь жезлов Таро - значение

Карта прогресса и продвижения в делах. Вы загоритесь какой-то идеей. Состоится путешествие, поездка. Месяц будет полон событий и пролетит быстро.

5 жезлов Таро - значение

Карта соревнований, конкуренции. Есть риск конфликта, спора.

Возможно возникновение преград. Стрельцов ждет "бег с препятствиями".

7 кубков Таро - значение

Карта выбора. Будет несколько вариантов, Стрельцам нужно остановиться на одном из них.

Таролог советует сфокусироваться, чтобы принять правильное решение.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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