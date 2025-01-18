Вы узнаете:
- Какой знак зодиака получит прибыль в феврале
- Два знака зодиака получат признание
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет хороший в финансовом отношении месяц. У Тельцов может начаться новый роман. У Близнецов - новый цикл жизни, пишет Главред.
Гороскоп Таро на февраль 2025 Овен
Король пентаклей Таро - значение
Карта означает деньги, безопасность, стабильность. Вы получите прибыль, хорошую работу со стабильной зарплатой.
Мужчина (по гороскопу Телец, Козерог, Дева) сыграет роль в жизни Овнов в феврале.
5 пентаклей Таро - значение
Овны будут ощущать некоторую неуверенность в себе. Вы волнуетесь из-за финансов. Ваши переживания не имеют под собой оснований. Возможно вам придется кому-то оказать финансовую помощь.
Карта также может означать плохую погоду или простуду.
Туз пентаклей Таро - значение
Карта означает хорошую финансовую возможность, получение денег.
Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Телец
Паж мечей Таро - значение
Тельцы получат новости, информацию или какие-то документы. Станет актуальной тема обучения и детей. Возможно вы пойдете учиться, получать новые навыки.
Туз кубков Таро - значение
Карта начала, новых возможностей. Не исключено, что начнутся новые романтические отношения. Возлюбленный может быть младше по возрасту.
Тельцы могут даже поменять профессию.
6 жезлов Таро - значение
Карта успеха. Вы получите признание, поздравления. Состоится яркое событие, которым захочется поделиться.
6 кубков Таро - значение
Вы будете погружены в приятные воспоминания. Вернется человек из прошлого. Возможно вы поедете в места детства.
Тельцы будут получать подарки и комплименты.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Близнецы
Король жезлов Таро - значение
Карта масштабирования. У вас будет больше разных желаний. Вы станете проявлять активность в их реализации. Возможно вы захотите путешествовать, открыть свой бизнес, начать сотрудничество.
Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Близнецов в феврале 2025.
6 жезлов Таро - значение
Карта победы и успеха. Вы достигнете больших высот и получите одобрение. Не исключено повышение по работе, смена статуса. Вы сможете повести за собой людей.
Близнецы будут собой довольны.
Сила Таро - значение
Вы сильнее, чем вы думаете и можете справится с любой ситуацией.
Мир Таро - значение
Весь мир у ваших ног. Возможен переезд, эмиграция. Вы переходите на новый цикл жизни.
Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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