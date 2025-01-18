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Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание

Анна Ярославская
18 января 2025, 09:25
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы 2025 года Овнам, Тельцам и Близнецам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на февраль 2025 для Овнов, Тельцов, Близнецов - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака получит прибыль в феврале
  • Два знака зодиака получат признание

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Овен, Телец, Близнецы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Овнов ждет хороший в финансовом отношении месяц. У Тельцов может начаться новый роман. У Близнецов - новый цикл жизни, пишет Главред.

Гороскоп Таро на февраль 2025 Овен

Король пентаклей Таро - значение

Карта означает деньги, безопасность, стабильность. Вы получите прибыль, хорошую работу со стабильной зарплатой.

Мужчина (по гороскопу Телец, Козерог, Дева) сыграет роль в жизни Овнов в феврале.

5 пентаклей Таро - значение

Овны будут ощущать некоторую неуверенность в себе. Вы волнуетесь из-за финансов. Ваши переживания не имеют под собой оснований. Возможно вам придется кому-то оказать финансовую помощь.

Карта также может означать плохую погоду или простуду.

Туз пентаклей Таро - значение

Карта означает хорошую финансовую возможность, получение денег.

Детальный Таро-прогноз для Овнов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2025 Телец

Паж мечей Таро - значение

Тельцы получат новости, информацию или какие-то документы. Станет актуальной тема обучения и детей. Возможно вы пойдете учиться, получать новые навыки.

Туз кубков Таро - значение

Карта начала, новых возможностей. Не исключено, что начнутся новые романтические отношения. Возлюбленный может быть младше по возрасту.

Тельцы могут даже поменять профессию.

6 жезлов Таро - значение

Карта успеха. Вы получите признание, поздравления. Состоится яркое событие, которым захочется поделиться.

6 кубков Таро - значение

Вы будете погружены в приятные воспоминания. Вернется человек из прошлого. Возможно вы поедете в места детства.

Тельцы будут получать подарки и комплименты.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Тельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2025 Близнецы

Король жезлов Таро - значение

Карта масштабирования. У вас будет больше разных желаний. Вы станете проявлять активность в их реализации. Возможно вы захотите путешествовать, открыть свой бизнес, начать сотрудничество.

Мужчина (Овен, Лев, Стрелец) сыграет роль в жизни Близнецов в феврале 2025.

6 жезлов Таро - значение

Карта победы и успеха. Вы достигнете больших высот и получите одобрение. Не исключено повышение по работе, смена статуса. Вы сможете повести за собой людей.

Близнецы будут собой довольны.

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете и можете справится с любой ситуацией.

Мир Таро - значение

Весь мир у ваших ног. Возможен переезд, эмиграция. Вы переходите на новый цикл жизни.

Детальный Таро-прогноз для Близнецов от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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