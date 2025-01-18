Гороскоп Таро на февраль 2025: Ракам - прибыль, Львам - отдых, Девам - триумф

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Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на февраль 2025: Овнам - деньги, Тельцам - любовь, Близнецам - признание.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков будет прибыльный месяц, Львам нужно сделать паузу перед покорением новых вершин. Дев ждет триумфальный месяц, пишет Главред.
Гороскоп Таро на февраль 2025 Рак
9 мечей Таро - значение
Карта означает необходимость принятия решения, кульминацию. Вы будете не спать ночью из-за переживаний. Раки будут сомневаться, делать что-то или не делать.
Возможно вы просто готовитесь к экзамену, предположила таролог.
Королева пентаклей Таро - значение
Раки будут принимать финансовые решения, например, покупать квартиру или не покупать.
Королева пентаклей показывает финансовую поддержку, стабильность, безопасность, доход. В финансовом отношении месяц будет очень хорошим.
Вам понадобится помощь или совет какой-то женщины (по гороскопу она Телец, Дева или Козерог).
10 жезлов Таро - значение
В феврале у Раков будет много работы, большая нагрузка, ответственность. Возможно вы взяли на себя слишком много обязательств. У вас всё получится, но стоит делегировать обязанности.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Лев
4 мечей Таро - значение
Львам стоит взять паузу, отдохнуть. Есть риск того, что вы заболеете.
Некоторые Львы будут заниматься своим здоровьем и пройдут исследование, будут сдавать анализы. Возможно вы кого-то будете навещать в больнице.
Рыцарь жезлов Таро - значение
После паузы, планирования и переосмысления Львы двинутся к новым вершинам. Возможно состоится поездка, путешествие. Вы загоритесь новой идеей.
Влюбленные Таро - значение
Карта свиданий, любви, переговоров, партнерства.
Вы будете заключать какие-то сделки. Начнутся романтические отношения.
Башня Таро - значение
То, что было раньше, уже не имеет ценности. Вы можете сами это разрушить и начать строить заново.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2025 Дева
Королева мечей Таро - значение
Женщина (Водолей, Близнецы, Весы) сыграет роль в жизни Дев. Это может быть юрист, нотариус, врач, преподаватель, судья.
2 кубков Таро - значение
Дев ждет свидание, встреча, любовь, совместное путешествие. Вы будет испытывать приятные эмоции.
Если вы будете заключать контракт, то обе стороны очень довольны условиями.
Колесница Таро - значение
Вы сами управляете своей жизнью и знаете, в каком направлении движетесь. Девы делают правильный выбор. Вас ждет триумф и успех.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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