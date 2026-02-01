Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

Вы узнаете:
- Кого ждут новые начинания
- На кого прольется "золотой дождь"
- Кому следует готовиться к болезненному, но окончательному завершению
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков прогнозируется начало нового этапа. У Львов - период везения. В жизни Дев - активные действия, пишет Главред.
Гороскоп Таро на февраль 2026 - Рак
8 кубков Таро - значение
Вы принимаете решение оставить что-то позади – то, что больше не наполняет или на чём нет фокуса. Это может быть связано с отношениями, работой или местом жительства.
Вы движетесь вперёд, стремясь к росту и развитию, проявляя смелость для совершения этого шага.
Рыцарь мечей - Таро - значение
События будут развиваться быстро. Возможны события, внезапные поездки, переезды или новости. Принятие решений и действия будут стремительными и спонтанными.
Король пентаклей Таро - значение
Карта указывает на финансовую стабильность, поддержку и хорошие доходы.
В вашей жизни может появиться мужчина (Телец, Дева, Козерог), связанный с финансами (бухгалтер, советник, банковский работник) или предлагающий помощь.
Императрица Таро - значение
Очень благоприятная карта любви, красоты и удовольствий.
Ожидаются покупки для себя, подарки, щедрость, а также всё, что связано с детьми (беременность, рождение).
Возможна хорошая прибыль в бизнесе.
Паж жезлов Таро - значение
Начало чего-то нового: отношений, знакомств, дружбы или совместных поездок.
Обозначает действия и активность, а не только разговоры.
Маг Таро - значение
Карта номер один, символизирующая новые начинания. Вы осознаёте свою роль/идентичность и обладаете всеми ресурсами для её воплощения.
Вы делаете первый шаг, заявляете о себе или открываете бизнес (наиболее благоприятный период для этого: 18-24 февраля, растущая луна).
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на февраль 2026 - Лев
8 пентаклей Таро - значение
Карта финансов, работы, мастерства. Это будт прибыльный месяц. Вас ждет работа, заработки, клиенты, проекты. Деньги будут.
9 пентаклей Таро - значение
Карта финансовой стабильности. Может, это покупка недвижимости. Не исключено рождение ребенка, брак, помолвка. Это очень хорошая карта, как будто "золотой дождь". Вас ждет поддержка близких, родных.
Король мечей Таро - значение
Мужчина - умный, разговорчивый, знает много информации, может посоветовать что-то, специалист в какой-то области (врач, бухгалтер, юрист). Либо это кто-то из ваших близких, знакомых - по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей.
3 жезлов Таро - значение
Желание расшириться, получить новые навыки, поехать куда-то путешествовать. Вы загоритесь какой-то идеей.
8 кубков Таро - значение
Вы не хотите больше оставаться на работе, в отношениях. Вы решаетесь отправиться в какое-то новое место, где вашей душе будет хорошо.
6 мечей Таро - значение
Это всегда завершение черной полосы и начало везения, белой полосы в вашей жизни.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на февраль 2026 - Дева
Рыцарь жезлов и Паж жезлов Таро - значение
Эти краты предвещают активные действия, смелое стремление к желаемому, поездки, путешествия или отпуск. Возможно, вы решите некий важный вопрос. Также они указывают на начало нового пути, связанного с обучением (вашим или ваших детей), освоением новой профессии или повышением квалификации. Движение будет быстрым.
Шестерка мечей Таро - значение
Вас ждет уход от прошлого и движение вперед к лучшему. Это может быть переход на новую работу, переезд на новое место жительства, эмиграция или принятие решения о завершении отношений.
Десятка мечей Таро - значение
Болезненное, но окончательное завершение чего-либо, будь то отношения, работа или какой-то жизненный цикл. Это решение поставить точку, после которого нет возврата.
9 пентаклей Таро - значение
Прогнозируют значительное улучшение финансового состояния, исполнение давних финансовых мечтаний. Возможны дополнительные доходы, финансовая помощь, подарки или получение наследства, алиментов, раздела имущества.
10 пентаклей Таро - значение
Эта карта символизирует финансовый "потолок", счастливую семью, семейный бизнес и прибыль, возможно, связанную с покупкой недвижимости при поддержке близких.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
