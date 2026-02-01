Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

Анна Ярославская
1 февраля 2026, 19:25
362
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Ракам, Львам, Девам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на февраль 2026 для Раков, Львов, Дев / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждут новые начинания
  • На кого прольется "золотой дождь"
  • Кому следует готовиться к болезненному, но окончательному завершению

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков прогнозируется начало нового этапа. У Львов - период везения. В жизни Дев - активные действия, пишет Главред.

видео дня

Если вам интересны астрологические прогнозы для этих знаков зодиака, то читайте материалы:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Рак

8 кубков Таро - значение

Вы принимаете решение оставить что-то позади – то, что больше не наполняет или на чём нет фокуса. Это может быть связано с отношениями, работой или местом жительства.

Вы движетесь вперёд, стремясь к росту и развитию, проявляя смелость для совершения этого шага.

Рыцарь мечей - Таро - значение

События будут развиваться быстро. Возможны события, внезапные поездки, переезды или новости. Принятие решений и действия будут стремительными и спонтанными.

Король пентаклей Таро - значение

Карта указывает на финансовую стабильность, поддержку и хорошие доходы.

В вашей жизни может появиться мужчина (Телец, Дева, Козерог), связанный с финансами (бухгалтер, советник, банковский работник) или предлагающий помощь.

Императрица Таро - значение

Очень благоприятная карта любви, красоты и удовольствий.

Ожидаются покупки для себя, подарки, щедрость, а также всё, что связано с детьми (беременность, рождение).

Возможна хорошая прибыль в бизнесе.

Паж жезлов Таро - значение

Начало чего-то нового: отношений, знакомств, дружбы или совместных поездок.

Обозначает действия и активность, а не только разговоры.

Маг Таро - значение

Карта номер один, символизирующая новые начинания. Вы осознаёте свою роль/идентичность и обладаете всеми ресурсами для её воплощения.

Вы делаете первый шаг, заявляете о себе или открываете бизнес (наиболее благоприятный период для этого: 18-24 февраля, растущая луна).

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Лев

8 пентаклей Таро - значение

Карта финансов, работы, мастерства. Это будт прибыльный месяц. Вас ждет работа, заработки, клиенты, проекты. Деньги будут.

9 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Может, это покупка недвижимости. Не исключено рождение ребенка, брак, помолвка. Это очень хорошая карта, как будто "золотой дождь". Вас ждет поддержка близких, родных.

Король мечей Таро - значение

Мужчина - умный, разговорчивый, знает много информации, может посоветовать что-то, специалист в какой-то области (врач, бухгалтер, юрист). Либо это кто-то из ваших близких, знакомых - по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей.

3 жезлов Таро - значение

Желание расшириться, получить новые навыки, поехать куда-то путешествовать. Вы загоритесь какой-то идеей.

8 кубков Таро - значение

Вы не хотите больше оставаться на работе, в отношениях. Вы решаетесь отправиться в какое-то новое место, где вашей душе будет хорошо.

6 мечей Таро - значение

Это всегда завершение черной полосы и начало везения, белой полосы в вашей жизни.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Дева

Рыцарь жезлов и Паж жезлов Таро - значение

Эти краты предвещают активные действия, смелое стремление к желаемому, поездки, путешествия или отпуск. Возможно, вы решите некий важный вопрос. Также они указывают на начало нового пути, связанного с обучением (вашим или ваших детей), освоением новой профессии или повышением квалификации. Движение будет быстрым.

Шестерка мечей Таро - значение

Вас ждет уход от прошлого и движение вперед к лучшему. Это может быть переход на новую работу, переезд на новое место жительства, эмиграция или принятие решения о завершении отношений.

Десятка мечей Таро - значение

Болезненное, но окончательное завершение чего-либо, будь то отношения, работа или какой-то жизненный цикл. Это решение поставить точку, после которого нет возврата.

9 пентаклей Таро - значение

Прогнозируют значительное улучшение финансового состояния, исполнение давних финансовых мечтаний. Возможны дополнительные доходы, финансовая помощь, подарки или получение наследства, алиментов, раздела имущества.

10 пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует финансовый "потолок", счастливую семью, семейный бизнес и прибыль, возможно, связанную с покупкой недвижимости при поддержке близких.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на февраль гороскоп Лев гороскоп Дева гороскоп Рак таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:45Украина
"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:05Украина
Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Последние новости

21:46

Почему классическая "нация-государство" больше не работает

21:25

Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

21:25

Три месяца без горячей воды: появился тревожный сценарий по срокам отключений

21:07

Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

20:45

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
20:05

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:00

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

19:43

Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шагВидео

19:25

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

Реклама
18:57

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:48

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильноВидео

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секундыВидео

18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

Реклама
15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

15:11

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

15:06

Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

14:39

В Тернопольской области ударит серьезный "минус": насколько упадет температура

14:30

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секретВидео

14:00

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

14:00

Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

13:42

Гороскоп на завтра 2 февраля: Близнецам - потеря имущества, Скорпионам - успех

13:40

Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способВидео

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

Реклама
11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять