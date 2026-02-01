Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Ракам, Львам, Девам.

Гороскоп Таро на февраль 2026 для Раков, Львов, Дев / скриншот

Вы узнаете:

Кого ждут новые начинания

На кого прольется "золотой дождь"

Кому следует готовиться к болезненному, но окончательному завершению

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, у Раков прогнозируется начало нового этапа. У Львов - период везения. В жизни Дев - активные действия, пишет Главред.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Рак

8 кубков Таро - значение

Вы принимаете решение оставить что-то позади – то, что больше не наполняет или на чём нет фокуса. Это может быть связано с отношениями, работой или местом жительства.

Вы движетесь вперёд, стремясь к росту и развитию, проявляя смелость для совершения этого шага.

Рыцарь мечей - Таро - значение

События будут развиваться быстро. Возможны события, внезапные поездки, переезды или новости. Принятие решений и действия будут стремительными и спонтанными.

Король пентаклей Таро - значение

Карта указывает на финансовую стабильность, поддержку и хорошие доходы.

В вашей жизни может появиться мужчина (Телец, Дева, Козерог), связанный с финансами (бухгалтер, советник, банковский работник) или предлагающий помощь.

Императрица Таро - значение

Очень благоприятная карта любви, красоты и удовольствий.

Ожидаются покупки для себя, подарки, щедрость, а также всё, что связано с детьми (беременность, рождение).

Возможна хорошая прибыль в бизнесе.

Паж жезлов Таро - значение

Начало чего-то нового: отношений, знакомств, дружбы или совместных поездок.

Обозначает действия и активность, а не только разговоры.

Маг Таро - значение

Карта номер один, символизирующая новые начинания. Вы осознаёте свою роль/идентичность и обладаете всеми ресурсами для её воплощения.

Вы делаете первый шаг, заявляете о себе или открываете бизнес (наиболее благоприятный период для этого: 18-24 февраля, растущая луна).

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Лев

8 пентаклей Таро - значение

Карта финансов, работы, мастерства. Это будт прибыльный месяц. Вас ждет работа, заработки, клиенты, проекты. Деньги будут.

9 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности. Может, это покупка недвижимости. Не исключено рождение ребенка, брак, помолвка. Это очень хорошая карта, как будто "золотой дождь". Вас ждет поддержка близких, родных.

Король мечей Таро - значение

Мужчина - умный, разговорчивый, знает много информации, может посоветовать что-то, специалист в какой-то области (врач, бухгалтер, юрист). Либо это кто-то из ваших близких, знакомых - по гороскопу Близнецы, Весы или Водолей.

3 жезлов Таро - значение

Желание расшириться, получить новые навыки, поехать куда-то путешествовать. Вы загоритесь какой-то идеей.

8 кубков Таро - значение

Вы не хотите больше оставаться на работе, в отношениях. Вы решаетесь отправиться в какое-то новое место, где вашей душе будет хорошо.

6 мечей Таро - значение

Это всегда завершение черной полосы и начало везения, белой полосы в вашей жизни.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Дева

Рыцарь жезлов и Паж жезлов Таро - значение

Эти краты предвещают активные действия, смелое стремление к желаемому, поездки, путешествия или отпуск. Возможно, вы решите некий важный вопрос. Также они указывают на начало нового пути, связанного с обучением (вашим или ваших детей), освоением новой профессии или повышением квалификации. Движение будет быстрым.

Шестерка мечей Таро - значение

Вас ждет уход от прошлого и движение вперед к лучшему. Это может быть переход на новую работу, переезд на новое место жительства, эмиграция или принятие решения о завершении отношений.

Десятка мечей Таро - значение

Болезненное, но окончательное завершение чего-либо, будь то отношения, работа или какой-то жизненный цикл. Это решение поставить точку, после которого нет возврата.

9 пентаклей Таро - значение

Прогнозируют значительное улучшение финансового состояния, исполнение давних финансовых мечтаний. Возможны дополнительные доходы, финансовая помощь, подарки или получение наследства, алиментов, раздела имущества.

10 пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует финансовый "потолок", счастливую семью, семейный бизнес и прибыль, возможно, связанную с покупкой недвижимости при поддержке близких.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

