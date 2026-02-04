Анжела Перл рассказала, кому февраль принесёт успех, деньги и любовь.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-fevral-2026-rybam-triumf-vodoleyam-pribyl-kozerogam-vazhnye-sdelki-10737740.html Ссылка скопирована

Таро-прогноз на февраль для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Кратко:

Карты Таро указывают на успех, деньги, признание, новые предложения и личные победы

Февраль для многих станет временем перемен, важных решений и судьбоносных событий

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Рыб ждет месяц значительных перемен, новых возможностей и личного триумфа. В жизни Козерогов откроются финансовые потоки и новые возможности. Водолеев ждет важный месяц, особенно из-за затмения в этом знаке 17 февраля.

видео дня

Если вам интересны астрологические прогнозы для этих знаков зодиака, то читайте материалы:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Рыбы

Маг Таро - значение

Символизирует готовность к новым начинаниям. Вы обладаете всеми необходимыми ресурсами и желанием для осуществления своих целей. Наиболее благоприятный период для старта новых дел – с 18 по 24 февраля.

Колесница Таро - значение

Предвещает движение вперед, успех и полный контроль над жизненными ситуациями. Вы будете "за рулем" своей жизни. Также карта может указывать на путешествия, поездки, возможный переезд или покупку автомобиля.

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желаний и кульминации. Вы будете испытывать глубокое удовлетворение от своих достижений – как эмоционально, так и финансово. Это может быть успешное завершение проекта, сдача экзамена или гармония в личных отношениях.

6 жезлов Таро - значение

Вас ждет триумф и успех во всех начинаниях – в финансах, работе и личных отношениях. Ожидается публичное признание, возможно, выступление, интервью или получение наград.

Детальный Таро-прогноз для Рыб Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Козерог

Королева мечей Таро - значение

В вашей жизни сыграет роль женщина (Близнецы, Весы, Водолей), которая может дать вам советы. Возможно, это финансовый консультант, юрист, преподаватель. Рекомендуется подписывать документы с 18 по 24 февраля.

6 пентаклей Таро - значение

Ожидаются финансовые обмены, сделки, покупки/продажи, прибыль или получение ожидаемой денежной суммы.

7 мечей Таро - значение

Эта карта предупреждает о возможных кражах идей, планов или клиентов. Таролог советует держать в секрете свои намерения, особенно если вы планируете переход на новое место или в новый бизнес.

3 жезлов Таро - значение

Очень благоприятная карта, символизирующая расширение, рост, новые возможности, путешествия, встречи с единомышленниками и планирование будущего.

Туз кубков Таро - значение

Карта предвещает новые предложения, рождение идей или возможностей, открытие "новой двери". Это может быть эмоционально приятное событие, возможно, связанное с ребёнком. Вас ждет подарок судьбы.

Рыцарь пентаклей - Таро - значение

Означает финансовую стабильность, подарки (возможно, денежные), рост финансов и, возможно, переход на более высокооплачиваемую работу.

5 кубков Таро - значение

Карта быстрых перемен. Вам нужно будет быстро принимать решения и адаптироваться к новым обстоятельствам. Вселенная настаивает на изменениях, даже если вы поначалу сопротивляетесь.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Водолей

Король мечей Таро - значение

Представляет мужчин-Водолеев или влиятельного мужчину (друга, партнера, начальника, родственника, юриста) в жизни женщин-Водолеев. Этот человек может быть воздушного знака (Водолей, Близнецы, Весы) и связан с информацией, документами, контрактами, юридическими вопросами или образованием.

Королева мечей Таро - значение

Представляет женщин-Водолеев. Месяц благоприятен для размышлений и планирования личных целей, заботы о своем здоровье и психологическом состоянии, а также для поиска источников радости и удовольствия. Рекомендуется уменьшить критические мысли и чрезмерное обдумывание.

Туз кубков Таро - значение

Карта символизирует эмоциональное изобилие, новые возможности, хорошие новости или "подарок свыше". Рекомендуется обязательно принимать и использовать эти возможности, так как открывается "новая дверь". Может также означать новость о беременности.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли, изобилия (как финансового, так и связанного с детьми), покупок, подарков, щедрости, успеха в бизнесе и красоты. Может указывать на то, что вы станете хозяйкой своего дела (салона, кафе).

6 жезлов Таро - значение

Победа, триумф, признание, сдача экзамена, достижение цели. Вы будете гордиться собой, возможно, получите приз, денежную сумму или предложение новой работы/должности.

Солнце Таро - значение

Эта карта олицетворяет радость, успех, прибыль, финансовое благополучие, карьерный рост и детей. Исключительно позитивная карта для здоровья и всех сфер жизни.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред