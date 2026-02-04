Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

Анна Ярославская
4 февраля 2026, 04:03
75
Анжела Перл рассказала, кому февраль принесёт успех, деньги и любовь.
Гороскоп, Анжела Перл
Таро-прогноз на февраль для Козерогов, Водолеев и Рыб / скриншот

Кратко:

  • Карты Таро указывают на успех, деньги, признание, новые предложения и личные победы
  • Февраль для многих станет временем перемен, важных решений и судьбоносных событий

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Рыб ждет месяц значительных перемен, новых возможностей и личного триумфа. В жизни Козерогов откроются финансовые потоки и новые возможности. Водолеев ждет важный месяц, особенно из-за затмения в этом знаке 17 февраля.

видео дня

Если вам интересны астрологические прогнозы для этих знаков зодиака, то читайте материалы:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Рыбы

Маг Таро - значение

Символизирует готовность к новым начинаниям. Вы обладаете всеми необходимыми ресурсами и желанием для осуществления своих целей. Наиболее благоприятный период для старта новых дел – с 18 по 24 февраля.

Колесница Таро - значение

Предвещает движение вперед, успех и полный контроль над жизненными ситуациями. Вы будете "за рулем" своей жизни. Также карта может указывать на путешествия, поездки, возможный переезд или покупку автомобиля.

9 кубков Таро - значение

Карта исполнения желаний и кульминации. Вы будете испытывать глубокое удовлетворение от своих достижений – как эмоционально, так и финансово. Это может быть успешное завершение проекта, сдача экзамена или гармония в личных отношениях.

6 жезлов Таро - значение

Вас ждет триумф и успех во всех начинаниях – в финансах, работе и личных отношениях. Ожидается публичное признание, возможно, выступление, интервью или получение наград.

Детальный Таро-прогноз для Рыб Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Козерог

Королева мечей Таро - значение

В вашей жизни сыграет роль женщина (Близнецы, Весы, Водолей), которая может дать вам советы. Возможно, это финансовый консультант, юрист, преподаватель. Рекомендуется подписывать документы с 18 по 24 февраля.

6 пентаклей Таро - значение

Ожидаются финансовые обмены, сделки, покупки/продажи, прибыль или получение ожидаемой денежной суммы.

7 мечей Таро - значение

Эта карта предупреждает о возможных кражах идей, планов или клиентов. Таролог советует держать в секрете свои намерения, особенно если вы планируете переход на новое место или в новый бизнес.

3 жезлов Таро - значение

Очень благоприятная карта, символизирующая расширение, рост, новые возможности, путешествия, встречи с единомышленниками и планирование будущего.

Туз кубков Таро - значение

Карта предвещает новые предложения, рождение идей или возможностей, открытие "новой двери". Это может быть эмоционально приятное событие, возможно, связанное с ребёнком. Вас ждет подарок судьбы.

Рыцарь пентаклей - Таро - значение

Означает финансовую стабильность, подарки (возможно, денежные), рост финансов и, возможно, переход на более высокооплачиваемую работу.

5 кубков Таро - значение

Карта быстрых перемен. Вам нужно будет быстро принимать решения и адаптироваться к новым обстоятельствам. Вселенная настаивает на изменениях, даже если вы поначалу сопротивляетесь.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Водолей

Король мечей Таро - значение

Представляет мужчин-Водолеев или влиятельного мужчину (друга, партнера, начальника, родственника, юриста) в жизни женщин-Водолеев. Этот человек может быть воздушного знака (Водолей, Близнецы, Весы) и связан с информацией, документами, контрактами, юридическими вопросами или образованием.

Королева мечей Таро - значение

Представляет женщин-Водолеев. Месяц благоприятен для размышлений и планирования личных целей, заботы о своем здоровье и психологическом состоянии, а также для поиска источников радости и удовольствия. Рекомендуется уменьшить критические мысли и чрезмерное обдумывание.

Туз кубков Таро - значение

Карта символизирует эмоциональное изобилие, новые возможности, хорошие новости или "подарок свыше". Рекомендуется обязательно принимать и использовать эти возможности, так как открывается "новая дверь". Может также означать новость о беременности.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли, изобилия (как финансового, так и связанного с детьми), покупок, подарков, щедрости, успеха в бизнесе и красоты. Может указывать на то, что вы станете хозяйкой своего дела (салона, кафе).

6 жезлов Таро - значение

Победа, триумф, признание, сдача экзамена, достижение цели. Вы будете гордиться собой, возможно, получите приз, денежную сумму или предложение новой работы/должности.

Солнце Таро - значение

Эта карта олицетворяет радость, успех, прибыль, финансовое благополучие, карьерный рост и детей. Исключительно позитивная карта для здоровья и всех сфер жизни.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на февраль гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Водолей таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известно

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известно

06:52Украина
"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:33Мир
Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

23:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

Китайский гороскоп на завтра 4 февраля: Быкам - обида, Змеям - конфликты

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

РФ готовит крупное наступление на "крепостной пояс": в ISW назвали направления

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 3 февраля (обновляется)

"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

"Кому ты говоришь": известный певец раскрыл правду о Виннике

Последние новости

06:52

Удар дронов по Одессе: есть "прилёты", вспыхнули пожары - что известно

06:30

Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатскиВидео

06:10

Путинские войска будут продолжать террор Украины?мнение

06:01

"Надругательство": Артема Пивоварова разнесли за выходку в оперном театреВидео

05:50

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девушки, пьющей кофе за 19 с

Верифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – КорсунВерифицировать все Starlink не удастся никогда, процесс будет измеряться годами – Корсун
05:30

Вселенная откроет тайные двери: какие знаки зодиака сделают большой шаг вперед

05:04

Большинство ошибается годами: как правильно жарить рыбу

04:41

Секрет постельного белья в СССР: почему пододеяльники шили с дыркой в виде ромба

04:03

Гороскоп Таро на февраль 2026: Рыбам - триумф, Водолеям - прибыль, Козерогам - важные сделки

Реклама
03:43

Какова на самом деле разница между казаками и чумаками - украинцы ошибались векамиВидео

03:12

"Убьют" и одежду, и технику: 7 вещей, которые запрещено класть в стиральную машину

01:33

"Путин сдержал слово": Трамп впервые прокомментировал удар по энергетике Украины

01:03

Масштабы удивляют: где в Украине находится село, больше столицы ЕвропыВидео

00:01

Стартуют первые гонки: когда и где смотреть биатлон на Олимпиаде-2026 - расписание

03 февраля, вторник
23:47

Мирные переговоры: Белый дом определился со своими представителями в ОАЭ

22:56

Самый влиятельный после своего отца: в Ливии убили сына Муаммара Каддафи

22:27

"Ремонт займет значительное время": стратегическая ТЭЦ сильно повреждена после обстрелаФото

21:50

"Приехала скорая": что происходит с предательницей Лолитой Милявской

21:42

Графики изменены – как будут отключать свет в Днепре и области в среду, 4 февраляФото

21:27

3 ошибки в уходе за кожей, от которых нужно срочно отказаться

Реклама
21:26

Трамп впервые отреагировал на нарушение Россией перемирия - что сказалВидео

21:22

"Снова российский обман": Зеленский ожидает реакции США на удары оккупантов

21:11

Света не будет волнами: графики отключений для Запорожской области на 4 февраля

20:48

Черкасскую область накроют жесткие графики отключений - когда не будет света 4 февраля

20:38

Вышел трейлер фильма о Майкле Джексоне: в главной роли – племянник поп-короляВидео

20:27

Рассада больше не вытягивается: домашний "коктейль" сделает ее толстой и крепкойВидео

20:03

Можно ли не включать режим полета на телефоне в самолете: ответ стюардессы

19:33

Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн - Минобороны

19:30

Доллар на распутье: как может измениться курс в ближайшее время, прогноз банкира

19:30

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

19:10

РФ применили рекордное количество баллистических средств поражения по Украинемнение

19:02

Погибли 18-летние парень и девушка, много раненых: детали удара РФ по ЗапорожьюФотоВидео

19:01

Как быстро высушить волосы без света: действенный лайфхак от парикмахера

18:17

Три уровня гарантий безопасности: Рютте пояснил, как Запад защитит Украину после войны

18:11

Тропических попугаев заметили в Украине: как эти птицы выживают при -15°С

18:06

В США признали провал стратегии давления на Путина - что предлагают взамен

17:46

Какое второе название Луцка – историк сделал неожиданное открытиеВидео

17:42

Погодные опасности на Тернопольщине: синоптики сделали важное предупреждение

17:28

Самый короткий тест на IQ в мире: три простых вопроса, которые сбивают с толку

17:19

Сколько беженцев вернутся в Украину после войны - в ООН дали свой прогноз

Реклама
17:02

Осадки придут на смену морозу: в Полтавской области ожидается изменение погоды

16:51

Речь идет не о спорте или здоровом питании: ученые раскрыли главный секрет долголетия

16:48

Доллар и евро уверенно ползут вверх: новый курс валют на 4 февраля

16:42

Идеальный тон лица как у знаменитостей: 3 совета от звездного визажистаВидео

16:18

Почему 4 февраля нельзя ходить в лес: какой церковный праздник

16:02

Готовится меньше часа: рецепт ленивого пирога из картофеля, на вкус вау

15:59

"Шахед" попал в многоэтажку в Харькове: бушуют пожары, есть раненые

15:31

На сколько может растянуться верификация Starlink в Украине: ответ эксперта

15:31

"Белый список" Starlink может быть малоэффективным: киберексперт объяснил риски

15:30

Как приготовить суп без воды - уникальный рецептВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять