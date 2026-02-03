Укр
Гороскоп Таро на февраль 2026: Весам - доход, Скорпионам - перемены, Стрельцам - успех

Анна Ярославская
3 февраля 2026, 06:10
80
Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц зимы Весам, Скорпионам, Стрельцам.
Анжела Перл
Гороскоп Таро на февраль 2026 для Весов, Стрельцов, Скорпионов / скриншот

Вы узнаете:

  • Кого ждут хорошие новости и успех
  • Какой знак зодиака пройдет через трансформацию
  • Кому будет сопутствовать удача

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на февраль 2026 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весы смогут выйти на новый, более высокий уровень жизни. Скорпионам февраль принесёт множество перемен и новых возможностей. Стрельцов ждет завершение циклов и новые начинания, пишет Главред.

видео дня

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Весы

5 пентаклей Таро - значение

В начале месяца возможны сомнения в себе, неуверенность в силах или опасения по поводу финансов. Может ощущаться нехватка чего-либо. Следите за своим здоровьем, избегайте болезней.

Солнце Таро - значение

Месяц принесет большой успех во всех сферах жизни: финансы, карьера, работа, здоровье. Ожидаются замечательные новости, касающиеся детей.

Карта символизирует радость, выход из сложных ситуаций и ощущение счастья.

4 пентаклей Таро - значение

Финансовое положение будет стабильным. Возможны накопления или вложения в недвижимость. Это период удержания позиций, без резких перемен или переездов.

10 пентаклей Таро - значение

Отличные новости, связанные с недвижимостью (покупка/продажа дома).

Благополучие детей и семьи, возможен рост семьи или рождение ребенка.

Возможно поступление крупной суммы денег, превосходящей ожидания.

Детальный Таро-прогноз для Весов Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Скорпион

Туз жезлов Таро - значение

Ожидаются грандиозные новые начинания и возможности, которые могут вас поразить. Вы можете стать лидером перемен, разрушая старое и начиная новое.

Вас ждут подарки, добрые слова или письма. Может появиться старая любовь, или вы встретите кого-то, кто покажется вам невероятно знакомым, как будто вы знали этого человека всю жизнь.

Верховная Жрица Таро - значение

Важно прислушиваться к своей интуиции, так как ваше подсознание знает ответы на все вопросы.

Возможно обращение к специалистам (астрологу, тарологу, психологу) или углубление в изучение эзотерических практик.

Королева жезлов Таро - значение

Рядом с вами может находиться яркая, бесстрашная женщина огненного знака (Овен, Лев, Стрелец) – родственница, подруга или коллега.

Либо эта карта указывает на вашу собственную энергетику в феврале: вы будете полны сил и способны решить любые проблемы.

Луна Таро - значение

Возможен период неопределённости, когда не вся информация доступна.

Карта благоприятна для беременности и материнства.

Могут возникнуть переживания из-за ожидания информации, документов или встреч, но важно дождаться правильного времени.

Башня Таро - значение

Ожидаются внезапные и кардинальные изменения, которые могут разрушить то, что казалось стабильным (работа, отношения, убеждения). Не исключено, что ваши планы внезапоно изменятся.

Смерть Таро - значение

Эта карта, символизирующая Скорпиона, предвещает глубокую трансформацию. Вы поставите точку в чём-то, откажетесь или оставите что-то позади. Это не буквальная смерть, а изменение, делающее вас сильнее и другим человеком.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на февраль 2026 - Стрелец

Пятёрка кубков Таро - значение

Возможно некоторое расстройство или разочарование (в сотрудничестве, отношениях, финансовые потери), но важно не оглядываться назад. Вселенная направляет вас туда, где вам лучше. Это карта перемен, выводящая вас на нужный путь.

Мир Таро - значение

Кульминация и завершение важного жизненного цикла. Это может быть окончание судебного процесса, развода, увольнение для начала собственного дела, эмиграция или переезд. Вы выходите из старой системы и начинаете новую жизнь на новом уровне, испытывая чувство свободы, гордости и достижения.

Королева мечей Таро - значение

В вашей жизни появится женщина (Близнецы, Весы, Водолей), которая даст советы. Это может быть специалист (юрист, начальница, бухгалтер, дизайнер) или близкий человек.

Вы можете встретить группу единомышленников или найти учителя/наставника, присоединиться к группе с общими ценностями. Это мудрое решение, которое принесет смысл и поддержку.

Туз кубков Таро - значение

Вас ждут новые возможности, эмоционально радостные начинания, которые будут ощущаться как дар. Возможно, вы сами станете наставником или учителем для других, так как Стрельцы часто дают мудрые советы.

Верховная жрица Таро - значение

Слушайте свою интуицию. Ваше подсознание и душа знают ответы. Возможно, раскроется тайна. Вы получите новую информацию или ответы на давние вопросы.

Колесо фортуны Таро - значение

Будьте в нужное время в нужном месте. Вас ждет удача, успех, везение для вас и ваших детей.

Маг Таро - значение

Вы обладаете всеми ресурсами (знания, сила, решительность, вера), чтобы реализовать свои желания. Благоприятное время для начала чего-либо нового или создания карты желаний – с 18 по 24 февраля.

6 мечей Таро - значение

Февраль подтолкнёт вас вперёд. Это завершение "чёрной полосы" и переход к "белой". Вы уходите из трудного периода к более комфортному и спокойному месту. Возможен переезд, смена работы, завершение болезни или депрессии, путешествие.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на февраль гороскоп Скорпион гороскоп Стрелец гороскоп Весы таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро гороскоп 2026
