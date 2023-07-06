Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любви

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Водолей и Рыбы.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Водолеями откроются новые возможности, а Рыб ждет очень романтический период в жизни.
Если вам интересен детальный астрологический прогноз на второй месяц лета, читайте материалы:
- Гороскоп на июль 2023 для Водолеев: чем удивит второй месяц лета
- Гороскоп на июль 2023 для Рыб: возвращение долгов и отношений из прошлого
Гороскоп Таро на июль 2023 Водолей
Шут Таро - значение
Карта свободы. Либо вы от чего-то освободитесь, либо что-то начнете с нуля. Например, вы закончите одни отношения и начнете другие.
Начнется новая глава жизни. Появятся возможности. Вы получите неожиданную новость, получите новую должность, отправитесь в поездку.
8 мечей Таро - значение
Водолеев могут одолевать страхи и сомнения. Вам не стоит бояться, все двери перед вами открыты. Все, что сдерживает - только лишь в вашей голове. Не стоит обращать внимание на мнение посторонних.
Колесница Таро - значение
Карта движения, прогресса и триумфа. Водолеи возьмут под контроль свои эмоции и двинутся вперед. Страхи и преграды не будут помехой.
Возможно состоится поездка, говорит гороскоп.
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июль 2023 Рыбы
2 кубков Таро - значение
Карта любви, свиданий, романтических встреч. О вас могут вспомнить бывшие возлюбленные или же состоится новое знакомство.
Также эта карта говорит о переговорах и сделках.
Иерофант Таро - значение
Карта означает брак, венчание. Также Иерофант может означать судью, нотариуса, юриста, который будет рядом с Рыбами в июле.
Влюбленные Таро - значение
В любовной сфере у Рыб может быть несколько поклонников.
Хорошая карта для сотрудничества, согласия, партнерства. Во второй месяц лета хорошо мириться с теми людьми, с которыми вы в ссоре.
Императрица Таро - значение
Карта прибыли и щедрости. Вы будете получать подарки или дарить их. Финансовая ситуация хорошая. Стоит уделить время себе, своей внешности и порадовать себя, например, покупками.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
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