УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любви

Анна Ярославская
6 июля 2023, 04:34
70
Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать от второго месяца лета Водолеям и Рыбам.
Гороскоп Таро, Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Водолей, Рыбы / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Водолей и Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Водолеями откроются новые возможности, а Рыб ждет очень романтический период в жизни.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на второй месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на июль 2023 Водолей

Шут Таро - значение

Карта свободы. Либо вы от чего-то освободитесь, либо что-то начнете с нуля. Например, вы закончите одни отношения и начнете другие.

Начнется новая глава жизни. Появятся возможности. Вы получите неожиданную новость, получите новую должность, отправитесь в поездку.

8 мечей Таро - значение

Водолеев могут одолевать страхи и сомнения. Вам не стоит бояться, все двери перед вами открыты. Все, что сдерживает - только лишь в вашей голове. Не стоит обращать внимание на мнение посторонних.

Колесница Таро - значение

Карта движения, прогресса и триумфа. Водолеи возьмут под контроль свои эмоции и двинутся вперед. Страхи и преграды не будут помехой.

Возможно состоится поездка, говорит гороскоп.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Рыбы

2 кубков Таро - значение

Карта любви, свиданий, романтических встреч. О вас могут вспомнить бывшие возлюбленные или же состоится новое знакомство.

Также эта карта говорит о переговорах и сделках.

Иерофант Таро - значение

Карта означает брак, венчание. Также Иерофант может означать судью, нотариуса, юриста, который будет рядом с Рыбами в июле.

Влюбленные Таро - значение

В любовной сфере у Рыб может быть несколько поклонников.

Хорошая карта для сотрудничества, согласия, партнерства. Во второй месяц лета хорошо мириться с теми людьми, с которыми вы в ссоре.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли и щедрости. Вы будете получать подарки или дарить их. Финансовая ситуация хорошая. Стоит уделить время себе, своей внешности и порадовать себя, например, покупками.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

гороскоп Рыбы Водолей гороскоп на июль гороскоп Рыбы гороскоп Водолей знак Зодиака Водолей Рыбы знак Зодиака таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:40 Мир
"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

23:34 Украина
Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

22:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:34

Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любви

04:00

Какой сегодня праздник 6 июля: кого нужно поздравить в этот день

03:40

"Кадыров боится": в РФ расследуют, почему Путина не защищали от Пригожина – Маломуж

03:20

Близкая подруга Мадонны рассказала, как сейчас себя чувствует певица

02:50

В Кремле ждут и боятся наступления ВСУ в Крым: эксперт раскрыл к чему готовится РФ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

Наполеоновские планы: чего добивался Бонапарт и что эта фраза значит сейчас

01:35

Экс-депутат Госдумы пояснил, как на планы Путина влияет его окружениеВидео

05 июля, среда
23:59

У оккупантов трагедия: в Макеевке прилетела новая "бавовна"Видео

23:34

"Выйти уже не могут": ВСУ взяли в ловушку оккупантов в Бахмуте

Реклама
23:30

Юрий Никитин показал, как сейчас выглядит его 92-летняя мама

22:57

Китай не возьмет Дальний Восток и Сибирь: Пономарев объяснил ситуациюВидео

22:53

Зеленский "ударил" мощными санкциями по олигархам Путина

22:39

Финалист Холостячки с Ксенией Мишиной стал отцом

22:33

"Мужчина погиб в гараже": РФ атаковала Херсонщину, есть погибший и пострадавшие

22:31

Что никогда не делали 7 июля, чтобы деньги не потерять: приметы

22:03

"Это позорище": россияне обманули всех и поехали на соревнования от другой страны

21:59

"Враг имеет преимущество в вооружении": в Минобороны рассказали о продвижении ВСУ

21:21

Украинцам подготовили сюрприз: каким будет тариф на воду до конца войны

21:05

Какую рыбу лучше всего жарить на мангале: 5 самых вкусных

21:03

Бар, хамам и спортзал: в СМИ попали фото бронепоезда ПутинаФото

Реклама
20:58

Спасет от колорадского жука, тли и муравьев: как применить дегтярное мыло в саду

20:28

Как увеличатся цены на топливо в Украине: В Кабмине сделали прогноз

20:02

Взрыв в Шевченковском суде Киева: правонарушитель погиб на местеФотоВидео

19:55

"Не будем терпеть": Зеленский пригрозил всем местным властям

19:41

Отбили территории: ВСУ погнали оккупантов на Бахмутском направленииВидео

19:26

Злата Огневич пожаловалась на соседей, которые заявили на нее в полицию

19:20

Единственная возможность Путина спастись – передать власть преемникумнение

19:08

Кадыров со своей 60-тысячной армией будет воевать за независимую Чечню – МаломужВидео

18:43

Вот это цветник: Марк Цукерберг показал всех своих женщин на одном фото

18:28

В Грузии резко отказались от консультаций с Украиной по передаче Саакашвили

18:22

Много "скорых" и полиции: в Шевченковском суде Киева случился взрывФотоВидео

18:09

Шварцеггер рассказал, как хотел "Терминатором 2" утереть нос Сталлоне

18:04

Можно ли остановить машинку во время стирки: 4 способа правильной экстренной остановки

17:46

Как не испачкать руки свеклой: три идеальных способа

17:34

Пивная встает на дыбы, когда слышит имя пса: мужчина поведал упоительную историю

17:25

"Приходится выгрызать зубами": Подоляк разнес Запад за медленные поставки оружия

17:12

Суд вынес новый приговор блогеру Вороновой за съемку работы ПВО: адвокат отказался обжаловать

17:00

Лучше не рисковать: 4 предмета, которые не стоит ставить в микроволновку

17:00

Обвинил США: Медведев выдал абсурдное заявление об "окончании войны за пару дней"Видео

16:45

В Украину несется аномальное пекло: ударит сильнейшая жара

Реклама
16:44

Как определить, что перед вами некачественные суши: сушисты раскрыли секреты

16:41

Валерий Маркус. Заявление Пискуна о потерях - концентрат бредаВидеоблоги

16:40

РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

16:31

Путинист Лепс похвастал,что уже заплатил деньги за подбитый Leopard

16:26

Зачем они начали бить по похоронным процессиям и кафемнение

16:15

Зеленский – о бунте Пригожина: половина России поддержала мятеж ЧВК Вагнер

16:05

Никто не устоит от такой закуски: рулетики без духовки и лишней возни - рецепт

16:00

Ракета Storm Shadow в действии: в ВСУ раскрыли, как ударили по Чонгарскому мосту

15:57

Favbet Foundation вместе с фондом Романа Зозули передал ВСУ очередной внедорожник

15:55

В кляре, муке и даже без нее: как нужно правильно жарить рыбу на сковороде

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода веснаМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять