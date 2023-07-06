Гороскоп Таро на июль 2023: Водолеям - триумф и прогресс, Рыбам - много любви

Известный астролог Анжела Перл рассказала, чего ждать от второго месяца лета Водолеям и Рыбам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-iyul-2023-vodoleyam-triumf-i-progress-rybam-mnogo-lyubvi-10483405.html Ссылка скопирована

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Водолей, Рыбы / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2023 для знаков зодиака Водолей и Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, перед Водолеями откроются новые возможности, а Рыб ждет очень романтический период в жизни.

Если вам интересен детальный астрологический прогноз на второй месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на июль 2023 Водолей

Шут Таро - значение

Карта свободы. Либо вы от чего-то освободитесь, либо что-то начнете с нуля. Например, вы закончите одни отношения и начнете другие.

Начнется новая глава жизни. Появятся возможности. Вы получите неожиданную новость, получите новую должность, отправитесь в поездку.

8 мечей Таро - значение

Водолеев могут одолевать страхи и сомнения. Вам не стоит бояться, все двери перед вами открыты. Все, что сдерживает - только лишь в вашей голове. Не стоит обращать внимание на мнение посторонних.

Колесница Таро - значение

Карта движения, прогресса и триумфа. Водолеи возьмут под контроль свои эмоции и двинутся вперед. Страхи и преграды не будут помехой.

Возможно состоится поездка, говорит гороскоп.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2023 Рыбы

2 кубков Таро - значение

Карта любви, свиданий, романтических встреч. О вас могут вспомнить бывшие возлюбленные или же состоится новое знакомство.

Также эта карта говорит о переговорах и сделках.

Иерофант Таро - значение

Карта означает брак, венчание. Также Иерофант может означать судью, нотариуса, юриста, который будет рядом с Рыбами в июле.

Влюбленные Таро - значение

В любовной сфере у Рыб может быть несколько поклонников.

Хорошая карта для сотрудничества, согласия, партнерства. Во второй месяц лета хорошо мириться с теми людьми, с которыми вы в ссоре.

Императрица Таро - значение

Карта прибыли и щедрости. Вы будете получать подарки или дарить их. Финансовая ситуация хорошая. Стоит уделить время себе, своей внешности и порадовать себя, например, покупками.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно: