Гороскоп Таро на июль 2024: Весам - прибыль, Скорпионам - победа, Стрельцам - прогресс

Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц лета трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Скорпион, Стрелец / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июль 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на второй месяц лета, читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы сосредоточатся на решении финансовых вопросов. Скорпионы будут триумфаторами в июле. У Стрельцов в жизни намечаются перемены.

Гороскоп Таро на июль 2024 Весы

Суд Таро - значение

Вас ждет новость или осознание того, что вы хотите жить по-другому.

7 пентаклей Таро - значение

Хорошая финансовая карта, которая говорит о финансовом росте. Если вы работаете с клиентами, то ваши услуги вырастут в цене. Будет прибыль, повышение на работе.

5 петаклей Таро - значение

Весы беспокоятся по поводу своего финансового положения. Возможно вам нужно будет оказать финансовую помощь кому-то.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июль 2024 Скорпион

6 жезлов Таро - значение

Вы будете лидером, победителем, триумфатором. Даже те, кто в вас не верил, будут вам аплодировать.

Король пентаклей Таро - значение

Эта карта символизирует стабильность. В финансовой сфере будет все хорошо, кто-то может оказать вам поддержку.

Рядом с вами будет мужчина - финансист, бухгалтер. По гороскопу он - Телец, Коезерог или Дева.

Король кубков Таро - значение

В июле вы можете пойти к врачу, психологу, человеку, который вам посочувствует.

Иерофант Таро - значение

Человек, слово которого имеет вес и значение. Он будет рядом со Скорпионами.

Вас могут пригласить на свадьбу, крестины, юбилей.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на июль 2024 Стрелец

Колесница Таро - значение

Карта движения, прогресса, продвижения и развития. Стрельцы будут довольны тем, как идут дела, поскольку сами руководят своей судьбой.

Возможна поездка, путешествие.

Башня Таро - значение

То, что имело для вас наибольшее значение, разрушается. Поменяются ценности.

Рамки и ограничения исчезнут, и вы как будто выйдете на свободу.

Король кубков Таро - значение

Мужчина (Рак, Скорпион, Рыбы) сыграет роль в жизни Стрельцов в июле. Это может быть психолог, врач, представитель творческой профессии.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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