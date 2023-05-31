Гороскоп Таро на июнь 2023: Ракам - борьба, Львам - рост, Девам - бессонница

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в июне Раки столкнутся с туманной ситуацией, в которой все не так очевидно. Перед Львами откроются новые возможности, а Девам нужно тщательно анализировать все свои действия.
Гороскоп Таро на июнь 2023 Рак
5 жезлов Таро - значение
Карта борьбы и перемен. Могут меняться планы. Будет конкуренция. Кто-то выступит против вас или не окажет поддержку. В семье или с коллегами может быть размолвка.
2 жезлов Таро - значение
Это карта расширения, масштабирования, развития. У вас уже что-то есть, но вам хочется большего.
Луна Таро - значение
Ситуация непонятна до конца. Вас может пугать неизвестность. Все не так очевидно. У вас есть желание что-то делать, но нет четкого плана.
Также эта карта означает материнство.
Паж пентаклей - Таро значение
Вы получите деньги, но они будут небольшие. Возможно речь идет о деньгах на детей.
Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Лев
Император Таро - значение
Это мужчина, Овен по гороскопу. Это может быть начальник, руководитель, отец, муж, человек, который принимает решения. От его слова что-то зависит в жизни Львов.
Возможно вы сами возьмете на себя роль лидера и начнете принимать важные решения.
7 жезлов Таро - значение
Львам нужно будет отстаивать свои позиции и точку зрения. Возможно вы будете бороться за свои личные границы.
В июне у вас будет много дел и конкуренции. Это даст Львам рост и направление.
Карты советуют научиться делегировать обязанности и не откликаться на все предложения, научиться говорить "нет".
Туз пентаклей Таро - значение
Карта означает прибыль, подарки, новые выгодные возможности, карьерный рост, бизнес, клиенты.
Туз - это новое начало или лидерство. Вы можете начать идти в новом направлении.
Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на июнь 2023 Дева
9 мечей Таро - значение
Карта бессонницы. Дев будут мучать тяжелые мысли, переживания. У каждого это проиграется по-своему. Кто-то будет переживать из-за отношений или работы, кто-то по ночам будет готовиться, например, к экзамену, а кто-то просто будет работать в ночную смену.
Отшельник Таро - значение
Карта знака зодиака Девы. Она говорит о тщательном анализе. Нужно продумать все до мелочей. Если вы подписываете какой-то документ, то прочитайте его очень внимательно.
Некоторые представители знака проведут время в одиночестве, отправятся в ретрит, санаторий, изоляцию. Нужно будет провести время наедине с собой.
2 кубков Таро - значение
Хорошая карта для отношений. Говорит о свидании, новом знакомстве. Двойка кубков свидетельствует как о начале отношений, так и об их продолжении. Возможно вы помиритесь с кем-то.
Также эта карта хороша для переговоров, сделок, контрактов, важных знакомств. У вас получится с кем-то договориться.
Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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