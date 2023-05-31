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Гороскоп Таро на июнь 2023: Ракам - борьба, Львам - рост, Девам - бессонница

Анна Ярославская
31 мая 2023, 09:25 обновлено 31 мая, 09:25
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Раков может пугать неизвестность, Львам нужно научиться делегировать обязанности, а Девы получат шанс на примирение, говорит Таро-прогноз.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев и Дева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на июнь 2023 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, в июне Раки столкнутся с туманной ситуацией, в которой все не так очевидно. Перед Львами откроются новые возможности, а Девам нужно тщательно анализировать все свои действия.

Гороскоп Таро на июнь 2023 Рак

5 жезлов Таро - значение

Карта борьбы и перемен. Могут меняться планы. Будет конкуренция. Кто-то выступит против вас или не окажет поддержку. В семье или с коллегами может быть размолвка.

2 жезлов Таро - значение

Это карта расширения, масштабирования, развития. У вас уже что-то есть, но вам хочется большего.

Луна Таро - значение

Ситуация непонятна до конца. Вас может пугать неизвестность. Все не так очевидно. У вас есть желание что-то делать, но нет четкого плана.

Также эта карта означает материнство.

Паж пентаклей - Таро значение

Вы получите деньги, но они будут небольшие. Возможно речь идет о деньгах на детей.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Лев

Император Таро - значение

Это мужчина, Овен по гороскопу. Это может быть начальник, руководитель, отец, муж, человек, который принимает решения. От его слова что-то зависит в жизни Львов.

Возможно вы сами возьмете на себя роль лидера и начнете принимать важные решения.

7 жезлов Таро - значение

Львам нужно будет отстаивать свои позиции и точку зрения. Возможно вы будете бороться за свои личные границы.

В июне у вас будет много дел и конкуренции. Это даст Львам рост и направление.

Карты советуют научиться делегировать обязанности и не откликаться на все предложения, научиться говорить "нет".

Туз пентаклей Таро - значение

Карта означает прибыль, подарки, новые выгодные возможности, карьерный рост, бизнес, клиенты.

Туз - это новое начало или лидерство. Вы можете начать идти в новом направлении.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на июнь 2023 Дева

9 мечей Таро - значение

Карта бессонницы. Дев будут мучать тяжелые мысли, переживания. У каждого это проиграется по-своему. Кто-то будет переживать из-за отношений или работы, кто-то по ночам будет готовиться, например, к экзамену, а кто-то просто будет работать в ночную смену.

Отшельник Таро - значение

Карта знака зодиака Девы. Она говорит о тщательном анализе. Нужно продумать все до мелочей. Если вы подписываете какой-то документ, то прочитайте его очень внимательно.

Некоторые представители знака проведут время в одиночестве, отправятся в ретрит, санаторий, изоляцию. Нужно будет провести время наедине с собой.

2 кубков Таро - значение

Хорошая карта для отношений. Говорит о свидании, новом знакомстве. Двойка кубков свидетельствует как о начале отношений, так и об их продолжении. Возможно вы помиритесь с кем-то.

Также эта карта хороша для переговоров, сделок, контрактов, важных знакомств. У вас получится с кем-то договориться.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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