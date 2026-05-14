Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Водолей.

Таро-прогноз для Водолеев на июнь 2026 года

Звезда Таро - значение

Это карта самого Водолея, символ направления и маяка, на свет которого плывут корабли. В июне вы увидите свою путеводную звезду: поймете, куда направляться и в какую сторону держать путь дальше.

Также это карта мечты. Возможно, вы увидите "падающую звезду" — момент, когда желание сбывается или появляется четкая уверенность: "Да, это получится!".

Король кубков Таро - значение

Это мужчина водной стихии (Рыбы, Скорпион или Рак) либо творческая личность. Также это может быть специалист: врач или психолог — тот, кто выслушает и ответит на ваши вопросы.

Не исключен и романтический партнер, который пригласит вас на свидание, в путешествие или на ужин в ресторан.

Маг и Рыцарь мечей Таро - значение

Маг — это работа ума, планирование и начало нового. У вас есть идея и план, и сейчас — правильный момент для старта.

Анжела Перл напомнила, что в конце июня начинается ретроградный Меркурий, поэтому все важные начинания желательно запустить до середины месяца.

Рыцарь мечей обеспечит продвижение в обучении, документах и переговорах. Всё, что связано с коммуникацией (звонки, письма, общение), сдвинется с мертвой точки.

Влюбленныеи Шут Таро - значение

Водолеев ждет абсолютно новое знакомство, любовь с первого взгляда (как вспышка молнии) или новое партнерство.

Также это могут быть новые контракты, бизнес-договоры или решение съехаться с любимым человеком. Это может касаться как романтики, так и работы (например, договор аренды или новый крупный клиент).

Пятерка кубков Таро - значение

Карта разочарования или грусти. Иногда бывает жалко оставлять прошлое или уезжать откуда-то. Это эмоциональный момент, вызванный переменами. Но карта советует: не смотрите назад, прошлого уже нет, смотрите только в будущее.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Двойка пентаклейТаро - значение

Нужно привести финансы в баланс. Возможно, появится два источника дохода или придется распределять семейный бюджет. В июне важно внимательно считать деньги, доходы и расходы.

Семерка жезловТаро - значение

Карта бесстрашия и отстаивания своих интересов. Вам придется защищать свои границы, идеи или сдавать экзамены (диссертацию, проверку). Вы будете готовы отвечать за свои слова, и этот опыт выведет вас на новый уровень роста.

Королева мечей Таро - значение

В раскладе фигурирует карта Водолея — Королева мечей. Также это может быть подруга или коллега (Весы, Близнецы), либо профессионал (юрист, бухгалтер), с которым вы будете решать важные вопросы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

